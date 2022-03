Emmanuel Macron: "Rusia no es el atacado, es el agresor"

El presidente francés Emmanuel Macron, en una alocución presidencial dirigida al pueblo francés, dijo que mantiene abierta la puerta del diálogo con Vladimir Putin para poder llegar al final de la guerra en Ucrania. También mencionó la crisis económica que se avecina en Francia debido a la escalada por parte de Rusia y recalcó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, representa el "honor, la libertad y el coraje".

Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este 2 de marzo que aún busca con el Gobierno ruso de Vladimir Putin un alto el fuego en Ucrania, pero denunció las "mentiras" que usa su homólogo para justificar la guerra.

"Es solo traicionando sus compromisos internacionales, uno por uno, que el presidente Putin eligió la guerra", dijo Macron en la noche del miércoles.

"Esta guerra no es un conflicto entre Occidente y Rusia, como a algunos les gustaría que creyéramos. No hay una base de la OTAN en Ucrania. Estas son mentiras. Rusia no es la agredida, es el agresor. Esta guerra no es una lucha contra el nazismo... es una mentira", agregó Macron.

Dijo además que está del “lado de todos los rusos que, negándose a permitir que se haga una guerra indigna en su nombre, tienen el espíritu de responsabilidad y el valor de defender la paz” y recalcó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski es el rostro del "honor, la libertad y el coraje".

El presidente francés fue uno de los que lideró los esfuerzos europeos para evitar la guerra, visitó a Putin en Moscú el mes pasado y medió por teléfono entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el líder ruso.

"Ni Francia, ni Europa, ni Ucrania, ni la Alianza Atlántica querían esta guerra. Al contrario, hemos hecho todo lo posible para evitarlo"

Macron: habrá un impacto sobre la economía

El líder francés anunció que los próximos días en Ucrania serán "cada vez más duros" y advirtió de que la crisis tendrá un impacto en la economía y en la vida de todas las personas en Francia.

Macron dijo que buscará que su país sea menos dependiente de fuentes de energía extranjeras y que presionará a la Unión Europea para reducir la dependencia del gas ruso, además que buscará la construcción de nuevas plantas nucleares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente francés, Emmanuel Macron, asisten a una conferencia de prensa conjunta en Moscú, Rusia. 7 de febrero de 2022. © Thibault Camus/Pool via Reuters

El aumento de los precios de la energía, que ya es alto en toda Europa, inevitablemente tendrá un impacto en la economía francesa, dijo Macron y agregó que “mañana, el precio de llenar el tanque, el monto de las facturas de calefacción, el costo de algunos productos es probable que sea aún mayor".

Macron anunció que reunirá a los líderes europeos en una cumbre los días 10 y 11 de marzo en Versalles para debatir un "nuevo modelo económico basado en la independencia y el progreso" y agregó que lo que ocurre en Ucrania marcó una nueva era, en la que la guerra en Europa era una realidad y que “ya no solo pertenece a los libros de historia, está aquí. La democracia ya no es incuestionable, está siendo desafiada ante nuestros ojos”.

En cuanto al presupuesto de defensa, el mandatario anunció un aumento al gasto que fue aprobado en 2017.

Macron, que posiblemente buscará la reelección en abril, y que tiene plazo para inscribirse como candidato hasta el 5 de marzo, dijo que la guerra en Ucrania “había impactado en nuestra vida democrática y en la campaña electoral que se abre oficialmente a finales de esta semana".

"Esta campaña permitirá un debate democrático (...) pero no impedirá que nos unamos en lo esencial", añadiendo que podía “contar con ustedes, con su apego a la libertad, la igualdad, la fraternidad y el lugar de Francia en el mundo. Nunca dejaré de defenderlos y llevarlos a lo alto en su nombre.”

