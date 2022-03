Candidatos presidenciales franceses, interrogados sobre la guerra de Ucrania en televisión

El presidente francés, Emmanuel Macron, y sus siete principales contendientes en las próximas elecciones presidenciales fueron interrogados sobre la guerra en Ucrania y la inminente crisis energética de Europa el lunes por la noche en el primer enfrentamiento televisado antes de la votación del 10 de abril.

El programa de tres horas presentado por TF1 fue el primero de tres enfrentamientos televisados ​​antes de la primera ronda de las elecciones del 10 de abril, cuando el paquete de 12 aspirantes a la Presidencia se reducirá a solo dos.

La emisora ​​privada había planeado inicialmente albergar un debate tradicional entre los candidatos rivales, antes de buscar un formato alternativo que evitara que los candidatos se sumergieran en una conversación difícil de mediar.

Al final, Macron, quien se había mostrado reticente, accedió a un formato en el que los candidatos hablaban por turnos, siempre que no se cruzaran, ni siquiera para una foto de grupo.

En aras de la brevedad, TF1 optó por no invitar a cuatro candidatos "menores" que languidecen en la parte trasera del grupo, aunque algunos en realidad están codo a codo con la candidata en apuros de los socialistas, la alcaldesa de París Anne Hidalgo.

Como era de esperar, los cuatro excluidos, incluido el izquierdista Philippe Poutou, denunciaron una parodia de la democracia.

Una campaña trastornada por la guerra

La invasión rusa a Ucrania ha llevado a los asuntos mundiales al frente de la carrera presidencial de Francia, trastornando una campaña en la que tres de los cinco principales candidatos son críticos acérrimos de la alianza transatlántica liderada por Estados Unidos.

La guerra ha presentado a los principales partidos de Francia -cuyos candidatos están luchando en las encuestas- una nueva oportunidad para atacar a algunos de sus rivales más radicales y acusarlos de coquetear con Vladimir Putin.

Las críticas se han centrado en un trío de aspirantes a la Presidencia: los rivales de extrema derecha Marine Le Pen y Éric Zemmour, y el agitador izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar en las encuestas, respectivamente, y con frecuencia se los agrupa por su tendencia “soberanista” a pesar de estar en desacuerdo en muchos temas.

Los dos líderes de extrema derecha han hablado con admiración del enfoque implacablemente nacionalista del líder ruso, en el caso de Zemmour, incluso anhelando un "Putin francés". Le Pen se había reído previamente de las sugerencias de que Putin representaba una amenaza para Europa, diciendo que la OTAN había dejado de ser útil.

Si bien Mélenchon no tiene tanta afinidad con el hombre fuerte del Kremlin, en el pasado se unió a sus rivales para menospreciar la amenaza de Moscú, incluso cuando culpó a la OTAN de provocar problemas.

Anne Hidalgo: 'Ninguna complacencia con un dictador'

La primera en hablar, la candidata socialista Anne Hidalgo, reiteró sus críticas a Mélenchon y dijo que "no puede haber complacencia cuando se enfrenta a un dictador".

Hidalgo también atacó al presidente en ejercicio, alegando que Macron no había preparado al país para la guerra al dejarlo dependiente de los combustibles fósiles (rusos) y, por lo tanto, vulnerable al aumento de los precios. Francia es en realidad uno de los países europeos menos dependientes del gas ruso, aunque los automovilistas franceses están a merced de los altos precios de la gasolina como sus pares europeos.

Al abordar cuestiones internas, la candidata socialista en apuros también criticó los planes de Macron de elevar la edad legal de jubilación de Francia a 65 años, desde los 62 actuales.

La alcaldesa del Partido Socialista Francés (PS) de París y candidata presidencial Anne Hidalgo habla durante el programa "La France face a la guerre" (Francia ante la guerra) transmitido por el canal de televisión francés TF1, en Saint-Denis, al norte de París. el 14 de marzo de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Marine Le Pen: No al “boomerang” de las sanciones

La siguiente fue Marine Le Pen, quien pudo hablar por mucho más tiempo que Hidalgo bajo extrañas reglas que daban a los candidatos más o menos tiempo según las cifras de las encuestas, el número de diputados en sus partidos y una serie de otros criterios.

La segunda aspirante más votada de 2017 se ha diferenciado de muchos rivales al oponerse a las sanciones occidentales a Rusia, que según ella dañarán el poder adquisitivo de los franceses. Repitió ese mensaje en TF1, enfatizando la necesidad de “proteger” a los franceses de las consecuencias económicas de la guerra.

“No quiero que los precios de la gasolina se multipliquen por ocho y los precios del petróleo se dupliquen”, dijo el líder ultraderechista, advirtiendo que las consecuencias económicas de la guerra podrían ser “cien veces peores que la pandemia”.

Los índices de audiencia de Le Pen han aumentado desde la invasión rusa de Ucrania, algo un tanto extraño, considerando sus comentarios anteriores sobre Putin. A diferencia de Mélenchon, la candidata de extrema derecha ha hablado con admiración del líder ruso, hasta hace poco, y se rió de las sugerencias de que podría representar una amenaza para Europa. Incluso puso una foto de ella dándole la mano a Putin en el Kremlin en sus folletos de campaña (algunos de los cuales han sido enviados a la trituradora desde entonces).

Dans le tract de huit pages que Marine Le Pen avait notamment diffusé lors de son premier meeting à Reims, début février, figure une photo d’elle avec… Vladimir Poutine, prise en 2017. Le tout pour célébrer une « femme de convictions » et sa « stature internationale ». pic.twitter.com/NgNMoNN1ea — Pierre-Alain Furbury (@paFurbury) March 1, 2022

Sin embargo, su insistencia en el impacto de las sanciones sobre los consumidores franceses ha tocado la fibra sensible de muchos votantes en los pueblos pequeños más pobres y las áreas rurales donde su apoyo es más fuerte.

Cuando se le preguntó si Putin debería ser considerado un "dictador", Le Pen dijo que era un "autócrata, como los líderes de Arabia Saudita, Qatar o China". Agregó: “El mundo está lleno de líderes que no respetan la democracia y eso no me alegra (…) mi obsesión es la paz”.

Valérie Pécresse: Ucrania no será miembro de la UE

Valérie Pécresse, la tercera oradora del programa, dijo que Europa había sido "ingenua" al no anticipar la invasión rusa de Ucrania, "pese a las muchas advertencias estadounidenses” y británicas de un ataque inminente.

El candidato del conservador también criticó la elección del Palacio dorado de Versalles, construido para el ‘Rey Sol’ Luis XIV de Francia, para albergar las recientes conversaciones de crisis de la UE sobre la guerra (aunque la cumbre había sido planeada mucho antes de la la guerra comenzó a fines de febrero).

Pécresse, que se ha quedado atrás de sus rivales de extrema derecha, dijo que se oponía a la idea, planteada por algunos de sus rivales, de una membresía acelerada de Ucrania en la UE, y agregó: "No debemos dar falsas esperanzas a los ucranianos".

También pidió una mayor inversión en energía nuclear para proteger a Francia de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, y reprendió a Macron por haber cerrado los reactores más antiguos del país en la planta nuclear de Fessenheim (que otros presidentes antes que él ya habían prometido desmantelar).

En un cumplido ambiguo dirigido al presidente en ejercicio, elogió su reciente compromiso de elevar la edad de jubilación a 65 años (como ella propone), bromeando: "Me alegra que Emmanuel Macron lea mi programa".

Yannick Jadot: 'Putin siempre fue un dictador'

Si bien la mayoría de los candidatos se resistieron a llamar dictador a Putin, el candidato del Partido Verde, Yannick Jadot, el siguiente, no tuvo tales reparos.

“(Putin) siempre fue un dictador, siempre prometió la muerte a quienes luchaban por la libertad y siempre prometió la guerra a los países que luchaban por la democracia”, dijo el legislador de la UE, lamentando la “complacencia occidental al tratar con Putin debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

Jadot, que en las encuestas ronda el 5%, prometió "rastrear a los oligarcas (rusos)" y reducir el consumo de gas de Francia "hasta en un 15%" para exprimir la economía de Rusia.

“Instalaremos paneles solares donde podamos para generar nuestra electricidad y coordinar las compras de gas a nivel europeo”, agregó el candidato verde, quien prometió eliminar gradualmente la energía nuclear.

Emmanuel Macron: 'Detener la guerra sin hacer la guerra'

Al defender su historial, Macron dijo que había “intentado hasta el final” evitar la invasión de Rusia a través de la diplomacia. Dijo que todavía esperaba "detener la guerra sin hacer la guerra".

Cuando se le preguntó si Putin debería ser considerado un dictador, dijo: “Trato de proteger a nuestro país de la amenaza de una escalada, trato de proteger nuestros valores y la democracia en Europa, no es etiquetando o insultando a Putin como seré más eficaz".

El presidente francés Emmanuel Macron habla durante un programa de televisión. AFP - LUDOVIC MARIN

Macron ha disfrutado de un bache en las encuestas desde el comienzo de la guerra, y los votantes parecían recompensarlo por sus frenéticos esfuerzos diplomáticos, que lo vieron abogar por la paz durante conversaciones maratónicas con su homólogo ruso.

El presidente francés defendió la respuesta de Europa al conflicto, señalando las sanciones sin precedentes impuestas a Moscú. Dijo que aún quedaban medidas más duras en las cartas.

Jean-Luc Mélenchon apuesta por convencer a China de lidiar en la crisis

Coincidiendo, por una vez, con Macron, el agitador izquierdista Jean-Luc Mélenchon dijo que no tenía mucho sentido tildar al líder ruso de dictador. En cambio, dijo que su “primer objetivo” como presidente francés sería “aislar a Putin en el escenario internacional” al hacer que China, India y otros se sumen.

Mélenchon, el único izquierdista que obtuvo dos dígitos en las encuestas, prometió perseguir a los oligarcas rusos y sus activos. También pidió una "iniciativa espectacular: convocar una cumbre extraordinaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa" para negociar la paz en Ucrania”.

El izquierdista francés de Francia Insumisa, miembro del parlamento y candidato presidencial Jean-Luc Melenchon, habla durante un programa de televisión. AFP - LUDOVIC MARIN

Mientras condena la invasión de Putin, el líder del partido Francia Insumisa se ha apegado a sus críticas a la OTAN en las últimas semanas. Argumenta que la expansión hacia el este de la OTAN desde el final de la Guerra Fría es la causa principal de las múltiples crisis que se desarrollan en el mundo postsoviético.

Éric Zemmour: la guerra de Ucrania ha secuestrado la campaña

“¿Señor Zemmour? ¡Me va a morder!”, bromeó Mélenchon mientras abandonaba el escenario, seguido segundos después por el polemista de extrema derecha, quien fue rápidamente interrogado sobre sus pasadas declaraciones alabando al líder ruso (una vez dijo que añoraba un “Putin francés”).

“Inmediatamente condené la invasión de Ucrania”, protestó Éric Zemmour , antes de lamentar que la guerra haya secuestrado la campaña presidencial y desviado la atención de lo que él considera la verdadera amenaza para Francia: la inmigración.

La guerra en Ucrania “no debe eclipsar la crisis fundamental que enfrenta la nación francesa, que es el 'Gran Reemplazo'”, dijo, refiriéndose a la ampliamente desacreditada teoría de la conspiración según la cual las poblaciones cristianas blancas están siendo reemplazadas intencionalmente por inmigrantes no blancos.

Zemmour, que tiene dos condenas por incitación al odio y está apelando una tercera, descartó cualquier posibilidad de una política de defensa europea común y prometió, en cambio, aumentar el presupuesto de defensa de Francia y construir un segundo portaaviones. También reiteró su promesa de renunciar al mando militar integrado de la OTAN.

Fabien Roussel: No hay prisa por abandonar la OTAN

Otro escéptico de la OTAN, el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, pareció moderar su entusiasmo por abandonar la Alianza del Atlántico Norte y pidió en cambio un debate sobre "construir un marco alternativo de seguridad colectiva para Europa".

Roussel, que está en las encuestas en torno al 4%, el nivel más alto de los comunistas en décadas, dijo que el gigante energético francés Total debería usar sus grandes ganancias para ayudar a detener el aumento en los precios del combustible. “Total debe reducir el costo de la gasolina de una vez”, dijo, amenazando con imponer un impuesto del 100% sobre los dividendos de la empresa si no lo hace.

*Este artículo fue adaptado de su original en inglés.

