Una guía útil para entender la elección presidencial francesa

Los días 10 y 24 de abril los franceses elegirán a su próximo presidente de la República para un mandato de cinco años, renovable una única vez. Es un escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas. Explicación sobre la financiación, los avales, la participación en la votación, los plazos para las candidaturas y los tiempos de intervención.

Este año, los votantes franceses deben escoger a un nuevo presidente de la República o renovar el mandato del actual jefe de Estado para un último quinquenio.

La votación se llevará a cabo el 10 y el 24 de abril por sufragio universal directo. France 24 hace un repaso por los temas fundamentales para entender mejor las reglas que rigen esta importante elección.

¿Quién puede ser candidato?

Se deben cumplir ciertas condiciones. Para ser candidato es necesario tener nacionalidad francesa, ser mayor de edad –es decir, tener al menos 18 años–, estar inscrito en las listas electorales, no estar privado de sus derechos de elegibilidad por una decisión de la justicia, no estar bajo tutela o curatela y haber cumplido con las obligaciones impuestas por el código del Servicio Nacional francés.

Última condición: el o la candidato/a debe dar muestras de “dignidad moral”. Una noción algo vaga que nunca se ha definido de manera precisa.

Por otra parte, para ser candidato se necesitan 500 avales de cargos electos. Estos avales deben provenir de al menos 30 departamentos o colectividades de ultramar diferentes. El objetivo de esta obligación es eliminar las candidaturas consideradas poco serias.

Dichos avales pueden ser otorgados por: los miembros del Parlamento (diputados y senadores); los alcaldes de los distritos de París, Lyon y Marsella; los presidentes de las metrópolis, comunidades urbanas, comunidades de aglomeración y comunidades de comunas; los consejeros de París y de la metrópolis de Lyon; los consejeros departamentales y regionales; los consejeros territoriales de San Bartolomé, San Martín y San Pedro y Miquelón; los miembros elegidos de las asambleas de Córcega, Guyana, Martinica, la Polinesia francesa, las asambleas de provincia de Nueva Caledonia y la Asamblea territorial de Wallis y Futuna; el presidente del consejo ejecutivo de Córcega, el presidente del consejo ejecutivo de Martinica, el presidente de la Polinesia francesa y el presidente del gobierno de Nueva Caledonia; los consejeros de la Asamblea de Franceses en el Extranjero o los presidentes de consejos consulares.

Finalmente, los candidatos deben enviar al Consejo Constitucional una declaración de su situación patrimonial y una declaración de intereses y actividades, hechos públicos por la Autoridad de Transparencia de la Vida Pública (HATVP, por sus siglas en francés).

Este año, la fecha límite para presentar la candidatura fue el 4 de marzo. El Consejo Constitucional publicó el lunes 7 de marzo la lista oficial de los candidatos.

¿Cuáles son las reglas de financiación?

La financiación de las campañas electorales tiene un límite máximo establecido. Para la elección de 2022, quedó establecido en 16.851.000 euros para los candidatos presentes en primera vuelta y en 22.509.000 euros para los que estén presentes en segunda vuelta.

El Estado reembolsa el 47,5 % del límite máximo de los gastos en el caso de los candidatos que obtengan al menos 5 % de los votos. Para los demás, el reembolso no supera el 4,75 % del límite máximo. El resto de la financiación debe venir de fondos privados, en particular de los partidos y de las donaciones de particulares. Las empresas ya no están autorizadas a hacer donaciones. Cada particular puede donar hasta 4.600 euros al año.

En cuanto a los préstamos, solo están permitidos aquellos que sean otorgados por partidos políticos o por bancos cuya sede central esté en el espacio económico europeo. Una novedad para 2022: ahora un Estado extranjero o un banco no europeo tiene prohibido prestar dinero a un candidato o a un partido.

Por último, los candidatos tienen la obligación de tener una cuenta de campaña que deberá ser presentada ante la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamientos Políticos (CNCCFP, por sus siglas en francés) en los dos meses posteriores a la elección. Esta entidad se encarga de controlar y velar por el respeto del límite máximo de gastos. En caso de infracción están previstas sanciones económicas y penales.

¿Quién puede participar en la votación?

Están autorizadas a votar en la elección presidencial las personas francesas que tengan al menos 18 años, cumplidos a más tardar la víspera de la primera vuelta del escrutinio, que disfruten de todos sus derechos civiles y políticos y que estén inscritos en las listas electorales.

Es posible inscribirse en las listas electorales a más tardar el sexto viernes que precede la víspera de la elección, es decir, el viernes 4 de marzo para este año.

Las personas que se encuentren en una situación particular (18º cumpleaños en las últimas semanas de la campaña, mudanza, adquisición de la nacionalidad francesa, derecho de voto recuperado) pueden inscribirse hasta el décimo día antes de la primera vuelta de la elección.

¿Cómo se desarrollan la elección y la campaña electoral?

Se trata de un escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas por sufragio universal directo. Para ser elegido, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos. No se exige ninguna participación mínima. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, se procede a una segunda vuelta entre los dos candidatos que estén en primer lugar. Las fechas para la elección presidencial de 2022 son el 10 y el 24 de abril. El presidente de la República es elegido para un mandato de cinco años, renovable una sola vez.

En cuanto a la campaña electoral, entre los candidatos prevalece una regla de equidad en el tiempo de intervención en los medios audiovisuales desde la publicación de la lista de los candidatos por el Consejo Constitucional hasta el inicio de la campaña oficial, cuya fecha se estableció este año para el segundo lunes anterior a la primera vuelta, es decir, el lunes 28 de marzo.

Durante ese periodo, los medios audiovisuales deben repartir los tiempos de intervención en función de la representatividad de los candidatos, la cual es valorada teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las elecciones previas y las encuestas de opinión.

Después, entre el comienzo de la campaña oficial y el último viernes antes del día del escrutinio, es decir el viernes 8 de abril de este año, esos mismos medios deben observar una estricta regla de igualdad en el tiempo de intervención.

