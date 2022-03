Jean-Luc Mélenchon sueña con ser candidato sorpresa en la segunda vuelta de las presidenciales

FRANCIA 2022

Con un dinamismo innegable, el candidato de la izquierda radical imagina sacudir el panorama vaticinado desde el inicio: el de una segunda vuelta que opondría, como en 2017, a Emmanuel Macron con Marine Le Pen. Sin embargo, para ello tendrá que asumir varios retos: convencer al electorado de la izquierda moderada y a los abstencionistas.

Esto parece una demostración de fuerza: al movilizar a decenas de miles de personas (100.000, según Francia Insumisa) el domingo 20 de marzo durante su marcha por la Sexta República, Jean-Luc Mélenchon demostró que hay que tenerlo en cuenta al menos hasta el 10 de abril, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales... Y quizás incluso más.

En efecto, hay un dinamismo en la campaña del candidato de la izquierda radical. Además del mitin del domingo, los mítines de Jean-Luc Mélenchon atraen sistemáticamente a personas de todo el país. Así lo reflejan los sondeos con una curva que, como la sagaz tortuga de la fábula de La Fontaine con la que se compara, avanza a paso lento pero seguro: Las encuestas le atribuyen ahora entre un 13% y un 14% de intención de voto. Aunque figura en tercer lugar, aún está muy por detrás de Emmanuel Macron (30%) y Marine Le Pen (17-18%).

En consecuencia, Jean-Luc Mélenchon es visto cada vez más como un "voto útil" para el electorado de izquierda. Los demás candidatos de esta familia política parecen estar, según las encuestas, claramente rezagados: el ecologista Yannick Jadot alcanza alrededor del 5-6% de las intenciones de voto, el comunista Fabien Roussel aparece con el 4-5% y la socialista Anne Hidalgo no supera el 2%.

En este contexto, la marcha por la Sexta República pretendía convencer a los indecisos. "Cada persona es personalmente responsable del resultado, cada persona tiene la llave de la segunda vuelta. (...) No se escuden en las diferencias entre líderes y etiquetas. Ustedes son quienes toman la decisión. No la eludan”, les dijo Jean-Luc Mélenchon. Y haciendo de la elección de los votantes de izquierda en la primera vuelta una "responsabilidad moral" frente al programa de Emmanuel Macron, el candidato insumiso hizo una advertencia: "Este voto es un referendo social. Están advertidos".

¿Será eficaz este argumento? Algunos ya han dado el paso, como Christine, ex chaleco amarillo de 52 años, quien en principio "no es fan de Jean-Luc Mélenchon", pero sí partidaria de una Sexta República que permitiría, como lo prometió el candidato insumiso, pasar a un sistema parlamentario y repartir mejor el poder entre el presidente, el Parlamento y los ciudadanos. "Votaré por él para que salgamos de la Quinta República. La sociedad se está deshumanizando, despolitizando. Tenemos que cambiar el sistema. Ya no confío en los políticos, pero esta es nuestra última oportunidad", declaró a France 24.

Una imagen deteriorada

Pero muchos otros votantes de la izquierda siguen reacios. La imagen de Jean-Luc Mélenchon, empañada por sus ataques de ira como el episodio de "La República soy yo" en 2018 o por sus posiciones en política exterior consideradas demasiado favorables con Rusia, especialmente la salida de Francia de la OTAN, sigue siendo una desventaja.

"Por una vez, la política exterior está adquiriendo una importancia real en la campaña y será complicado que Jean-Luc Mélenchon logre convencer a toda una parte del electorado de la izquierda que es sensible a este tema y que está particularmente a favor de la adhesión de Francia a la OTAN", afirma el politólogo Gérard Grunberg, contactado por France 24.

Sobre todo porque el ecologista Yannick Jadot y la socialista Anne Hidalgo no dejan de atacarlo por la cuestión ucraniana. Y cuanto más plausible es la hipótesis de que el candidato insumiso pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, más afilados se vuelven los comentarios; como el de Anne Hidalgo, que caricaturiza a Jean-Luc Mélenchon como "complaciente y cómplice de los dictadores".

Incluso el expresidente socialista François Hollande ha salido a criticar la idea del voto útil para el político del sur de Francia. "En algún momento, hay que tener un presidente útil, no sólo un voto útil", declaró el miércoles 9 de marzo en la radio France Inter.

"Hay mucho en juego para el Partido Socialista, que se juega su supervivencia", subraya Gérard Grunberg. Sabemos que esta elección ya está perdida para el PS, pero en términos de imagen, la entrada de Jean-Luc Mélenchon a la segunda vuelta sería un golpe fatal”.

Por eso, la izquierda moderada ataca al exsenador socialista con todas sus fuerzas, incluso si eso significa favorecer una nueva segunda vuelta entre Emmanuel Macron y la extrema derecha. "Se reconstruye más en un campo de ruinas donde todo el mundo (en la izquierda) llega máximo a un 12%, que en un campo de ruinas donde Mélenchon llega alto", dice un parlamentario socialista, citado por el periódico ‘Libération’.

La clave de la participación

La otra clave para el eventual acceso de Jean-Luc Mélenchon a la segunda vuelta son los abstencionistas. "He notado un aumento constante de la abstención y la apatía a mi alrededor. Hay una gran desilusión con la política", dice Hélène, de 32 años, que asistió a la marcha del domingo por la Sexta República, "pese a Mélenchon, más no por él", dijo en broma a France 24. Sin embargo, cree que "Mélenchon tiene razón al proponer una asamblea constituyente y la revocación de los mandatos" porque "hay que devolver el poder a la gente para que vuelva a involucrarse".

A Hélène la sedujo la propuesta de una Sexta República, a otros votantes podría seducirlos la jubilación a los 60 años, el salario mínimo de 1.400 euros netos, la congelación del precio de la gasolina en 1,40 euros, el subsidio de 1.063 euros para los estudiantes o las inversiones masivas prometidas en servicios públicos. En cualquier caso, esta es la apuesta que hace Jean-Luc Mélenchon al enviar a sus militantes a hablar con los abstencionistas en los barrios populares, o cuando se dirige a ellos evocando "una elección de sociedad" repitiendo tres veces, por si la propuesta de Emmanuel Macron ha pasado desapercibida: "¡Jubilación a los 65 años!, jubilación a los 65 años, jubilación a los 65 años".

"Lo que harán los abstencionistas sigue siendo una incógnita, pero el problema para Jean-Luc Mélenchon es que la mayoría de los franceses consideran que la reelección de Emmanuel Macron es probable", afirma Gérard Grunberg. Ahora bien, es posible que esto sea un factor de abstención, porque sin una esperanza real de victoria, los votantes de la izquierda podrían estar desmotivados".

Consciente de esta realidad, Jean-Luc Mélenchon responde a este argumento insistiendo en las consecuencias que su presencia tendría en un debate entre las dos vueltas contra Emmanuel Macron. En lugar de hablar de inmigración y seguridad frente a Marine Le Pen, Éric Zemmour o Valérie Pécresse, una segunda vuelta Macron-Mélenchon obligaría al actual presidente a hablar de protección social, bifurcación ecológica, vivienda y jubilación. Una perspectiva que podría hacer resurgir la división derecha-izquierda y que, por el contrario, debería darle motivos de esperanza al electorado de izquierda, analiza el entorno del candidato insumiso.

