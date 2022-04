Macron busca animar a votantes y seducir a izquierdistas ante el desafío de la extrema derecha

Hace solo unas semanas, las posibilidades de que Emmanuel Macron no gane las elecciones presidenciales francesas parecían tan probables como la nieve de abril en París. Y, sin embargo, los vientos invernales soplaron de nuevo el sábado cuando Macron finalmente organizó su primer y único mitin de campaña. A ocho días de la primera vuelta, el escalofrío en la mente del presidente es el crecimiento de Marine Le Pen y la comprensión de que necesitará a votantes moderados de izquierda para vencerla.

Unos 30.000 simpatizantes, muchos de ellos llegados en autobús desde toda Francia, desafiaron las carreteras frías para animar al líder centrista en el Paris La Défense Arena, a la sombra de las torres comerciales de cristal de la capital, flanqueado, de manera improbable, por un cementerio. Siendo el recinto cubierto más grande de Europa, el estadio fue construido para partidos de rugby y conciertos. Pero los fanáticos de Macron, a quienes se les prometió un espectáculo digno de un medio tiempo del Super Bowl estadounidense, estaban más que felices de mezclar metáforas deportivas mientras esperaban ansiosamente a su campeón.

Parafraseando un cántico clásico del fútbol francés, los renovados seguidores del movimiento 'Jóvenes con Macron' -repartidos en tres secciones del estadio con camisetas de campaña rojas, blancas y azules-, gritaron: "¡Y uno, dos y cinco años más!". Una banda de música replicó otras canciones de estadio. Las pancartas presumían de lemas como 'Team Manu' o 'Droit au but' ('Directo a la portería', en español), el lema del Olympique de Marsella, amado club de fútbol de Macron. En el calentamiento, un hombre lideró aplausos al estilo de los fanáticos islandeses con las manos en el aire y reclutó al primer ministro Jean Castex para iniciar la famosa ola.

Con una cerveza en una mano y las banderas de Macron y Francia en la otra, Baptiste Cornuau, de 23 años, no se lo quería perder. Su autobús a París salió de Burdeos a las 5 de la mañana del sábado. "Hay muy, muy pocos mítines, muy, muy pocas posibilidades de ver a nuestro candidato, y hoy estamos todos aquí", dijo el comerciante de vinos, luciendo una camiseta de 'Emmanuel Macron contigo'. "Somos la única [campaña] que se ha arriesgado a contratar un gran salón", agregó, después de que los rivales optaron por lugares al aire libre. "Lo estamos haciendo. Se nos puede contar. Sabemos cuántos de nosotros estamos aquí esta noche".

Cédric Lallouet, de 17 años, y su amigo Basile viajaron desde Deauville, en la costa de Normandía, para apoyar a su candidato favorito. "Probablemente solo habrá uno, así que estamos aquí para brindar apoyo", afirmó Lallouet. "Todavía es presidente, por lo que tiene otras tareas. Creo que hacer un mitin tan gigantesco como este ya es maravilloso". La pareja no tendrá la edad suficiente para votar en ninguna ronda de esta elección el 10 o el 24 de abril, pero creen que presentarse es lo suficientemente bueno, siempre que todos los demás en la arena emitan un voto a Macron en su nombre.

Seguidores de Emmanuel Macron gritan en el Paris La Défense Arena durante el único mitin de campaña del candidato a presidente, el 2 de abril de 2022. © Pierre René-Worms / France 24

La funcionaria Anne Trippette, de 59 años, viajó desde Toulouse para el evento. "Lo he seguido durante cinco años, pero esta es la primera vez que vengo a verlo en persona. Este es el lugar para estar, eso es seguro", sostuvo. Considera que su candidato necesita cinco años más para concluir sus reformas, pero está ansiosa por la participación electoral. "Es como un partido de fútbol. Mientras no suene el silbato final, queda todo por jugar", remarcó. "La abstención y el aumento de los extremos nos perjudicarán. Las encuestas están a nuestro favor, pero no puedes confiar en eso. La gente tiene que votar y votar a Macron".

Toda la fanfarria fue solo el preludio de la llegada de Macron bajo una lluvia de pirotecnia. El presidente, vestido de traje azul, agarró cada mano extendida mientras se dirigía a un escenario estilo ring de boxeo instalado debajo de seis pantallas gigantes. "¡¿Escuchan la pasión?!", gritó Macron mientras tomaba el micrófono. Luego, el candidato se lanzó a un discurso que duró 130 minutos completos, casi sin pausa. No fue directo a la portería. Pero habiéndose conformado con una única aparición en el acto y ahora repentinamente a la defensiva, el candidato tiene mucho por hacer y poco tiempo por delante.

Noche y día, cinco años después

La campaña de Macron de 2017 fue materia de leyenda: un centrista independiente de 39 años, nunca antes elegido para un cargo público, fundó su propio partido, atrajo talento literalmente de derecha, centro e izquierda, y luego superó todos los pronósticos para convertirse en el presidente más joven de la historia de Francia. Un ascenso meteórico lleno de arrogancia y 'le goût du risque'. Un avance rápido, cinco años después, y la postulación a la reelección es un estudio de contrastes.

Macron, que se postula para lograr un nuevo mandato, distraído por sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a una guerra en Ucrania, ha llevado a cabo una campaña sorprendentemente mínima, con escasos riesgos: un comienzo tardío, pocos momentos sin guión, una firme negativa a debatir con cualquiera de sus 11 rivales de primera ronda cara a cara y ministros del gabinete alistados como suplentes en los escenarios de los mitines. Macron realizó una conferencia de prensa maratónica de cuatro horas para presentar su plataforma a los medios. Pero, como era de esperar, solo quedaron pequeños fragmentos, los que sus rivales de izquierda y derecha podrían pintar como brutales durante sus propias y prolíficas apariciones en la campaña: elevar la edad de jubilación a 65 años y condicionar los pagos de asistencia social a hasta 20 horas de trabajo.

Y, sin embargo, durante meses, con rivales divididos a diestra y siniestro y un rebote alrededor de la bandera de Ucrania que le dio un colchón cómodo en las encuestas, Macron parecía listo para llegar al final a pesar de todo. Hasta que una encuesta de la firma Elabe la semana pasada enfocó las mentes de manera aguda. Mostró a Marine Le Pen con un 47,5 por ciento para la segunda vuelta del 24 de abril, a un margen de error de ganar el Palacio del Elíseo para la extrema derecha.

Las encuestas, por supuesto, son, en el mejor de los casos, solo instantáneas en el tiempo, no predicciones. Pero los drásticos cambios recientes seguramente harán que el presidente se detenga a pensar. En dos breves semanas, la ventaja de Macron sobre Le Pen en la primera ronda del próximo domingo se redujo de 15 puntos a solo 5 (26 por ciento para Macron frente a 21 para Le Pen), según Ipsos, otra encuestadora. La firma Ifop, por su parte, tenía de igual manera a Macron en 27 y a Le Pen en 22 para el domingo. Todos los encuestadores tienen a la pareja como líderes cómodos para avanzar a la segunda ronda. Pero la ventaja de Macron se ha desvanecido aún más marcadamente para esa segunda vuelta crítica. Estaba 24 puntos por encima de Le Pen hace solo dos semanas (62 por ciento a 38) en la encuesta diaria continua de Ipsos. La brecha del sábado se había reducido a seis.

En elecciones pasadas, Francia podía contar con votantes de la corriente principal política para unirse y expulsar en masa a cualquier finalista presidencial de extrema derecha, un fenómeno conocido como el frente republicano. Pero 2022 es diferente. Un recién llegado a la extrema derecha, el experto de línea dura convertido en político Éric Zemmour ha hecho que Le Pen sea más aceptable en comparación. La propia Le Pen aprendió de su decisiva derrota en 2017 ante Macron y dirigió una campaña en sintonía con la principal preocupación de los votantes franceses: el poder adquisitivo. Mientras tanto, Macron, que se postuló como centrista en 2017 solo para gobernar a la derecha del centro, de repente se encuentra necesitando el apoyo de la izquierda para vencer a Le Pen en una segunda vuelta. Pero muchos votantes de tendencia izquierdista, exasperados por un líder al que apodaron "el presidente de los ricos", están tentados a abstenerse esta vez, no participando en la segunda vuelta en nombre de "engáñame una vez, qué vergüenza...".

Las odas de Macron a los socialistas, comunistas

Y así, Macron tuvo mucho trabajo el sábado, montando su defensa en La Défense. Tuvo que convencer a los votantes de tendencia izquierdista de que sigue siendo una opción acertada, al tiempo que les recordó a sus propios seguidores y votantes en general que la extrema derecha de Le Pen sigue siendo un peligro real y presente.

Al revisar su registro y su plataforma durante una hora completa con gran detalle, Macron subrayó una y otra vez su compromiso con la justicia social. Hizo hincapié en las reformas que funcionaron bien para la izquierda, como aulas más pequeñas en barrios desfavorecidos y mujeres solteras y parejas de lesbianas que obtienen acceso a embarazos asistidos médicamente. Hizo agudas alusiones al expresidente socialista François Mitterrand, alardeando de "la fuerza tranquila de la fraternidad" y de una "Francia unida", referencias transparentes a los lemas de las campañas ganadoras del héroe izquierdista de 1981 y 1988, respectivamente. Y, curiosamente, Macron se aventuró aún más a la izquierda cuando, lamentando las revelaciones de abusos en hogares de ancianos privados, el ex banquero de inversiones citó un eslogan clásico del Nuevo Partido Anticapitalista trotskista (NPA): "Nuestras vidas, sus vidas, valen más que cualquier beneficio".

Y, sin embargo, cubriendo sus bases con una serie de ministros de su gabinete sacados del conservador Los Republicanos mirando, Macron le recordó a la multitud absorta que su marca de bienestar social tiene sus raíces en la economía de goteo. "No hay dinero mágico", dijo. "No más de lo que había hace cinco años", agregó, promocionando su plan para poner a Francia a trabajar, prometiendo que no aumentará los impuestos ni incrementará la carga de la deuda de Francia. "No hay estado de bienestar si no hay un estado productivo fuerte que cree riqueza para que pueda ser redistribuida", sentenció.

Durante más de dos horas en el escenario, Macron nunca citó a Le Pen o Zemmour por su nombre. Pero en los últimos minutos de su discurso arremetió contra la "política abyecta" y advirtió contra la complacencia sobre los extremos que se han convertido en "lugares comunes".

"No le crean a los encuestadores ni a los expertos que les dicen que es imposible, impensable, que las elecciones terminaron, que todo estará bien", advirtió. "¡Míranos! ¡Mírate a ti mismo! Hace cinco años, dijeron que era imposible [que ganaríamos]", recordó. "Mira el Brexit y tantas elecciones, todo eso parecía improbable y sin embargo sucedió. Nada es imposible".

Emmanuel Macron habla durante su mitin en el Paris La Défense Arena, el 2 de abril de 2022. © Pierre René-Worms / France 24

"El peligro extremista actual es tanto mayor porque, durante meses, durante años, se han banalizado las verdades alternativas", señaló, criticando a quienes escupen "mentiras sucias y teorías nauseabundas", "las peores teorías conspirativas sobre la vacuna del Covid-19" y los medios de comunicación que las ventilan una y otra vez, sin cuestionamientos.

En una referencia apenas velada a Le Pen, cuyo partido alguna vez buscó financiamiento de campaña en Rusia y más recientemente en Hungría, criticó a los "candidatos que se hacen llamar patriotas mientras financian sus plataformas y partidos en el extranjero". Aludió a la herencia fascista de los partidos de extrema derecha y advirtió a los votantes tentados por sus promesas de poder adquisitivo que enviarían a las personas de bajos recursos a la pobreza y arruinarían sus pensiones.

"¡La pelea es ahora!", Macron rugió en el púlpito. "Es la batalla entre el progreso y la retirada, del patriotismo y Europa contra los nacionalistas. Las opciones en abril son simples. ¿Quieres una Francia de igualdad, de ecología, de progreso? ¡Entonces ayúdanos! ¡Únete a nosotros!", gritó, llamando a "todos aquellos, desde socialdemócratas hasta gaullistas [conservadores], y los ecologistas que aún no se han unido a nosotros, a que lo hagan".

"Tiene picante"

¿Esa variedad de votantes escuchará el mensaje de Macron en la recta final de esta elección? Irónicamente, el mandatario esperó tanto tiempo para pronunciar su primer discurso de mitin de campaña que, a través de la peculiaridad de las regulaciones electorales francesas que decretan que los 12 candidatos obtienen el mismo tiempo de transmisión en la recta final, la mayoría de los organismos de radiodifusión solo emitieron extractos breves del llamamiento de dos horas del presidente.

Pero dentro de la arena el sábado, antes de regresar al frío intempestivo, los entusiastas de Macron estaban eufóricos. "Fue extraordinario. Un verdadero discurso sobre el progreso", subrayó Alain Andrien, empleado bancario retirado de 73 años, de La Meuse, en el este de Francia. "No era macronista desde el principio. Pero ahora lo soy, hasta el final", agregó Andrien, quien "viene de la izquierda" y es voluntario pegando carteles para la campaña de reelección de Macron. "Habló sobre la Francia unida. Eso no es extraño para las personas que votaron por Mitterrand", sonrió.

"Él movilizó a las tropas y eso es importante", añadió Patricia Rodríguez, de 68 años, maestra jubilada del área metropolitana de París. Rodríguez, que siempre votó por el centro, explicó que solo se involucró en la política hace cinco años, para Macron. "Tiene picante", dijo después del primer y último mitin de la campaña de su candidato. "Esperamos que gane porque es el único que puede salvar a Francia. Porque quién sabe a dónde nos dirigimos, con los rusos. No sabemos cómo degenerará", remarcó. "Y todavía hay reformas por hacer. Necesitamos cinco años más para llevarlas a cabo".

Pero Rodríguez también se preocupa por la participación: "Algunas personas ya no creen en nada. Otros entrarán en acción para que Macron se vaya. Así que es cierto que la elección de Macron no es del todo segura".

Ironía de las ironías, si Macron logra convencer a Francia de que puede perder en abril, estará a medio camino de la meta de otro mandato.

Artículo adaptado de su original en inglés

