Macron, un balance (4/4): la disonancia entre palabra y acción

France 24 hace un balance del quinquenio del presidente Emmanuel Macron en una serie de cuatro partes. Después de la política exterior, la economía y el ámbito social, en esta última entrega analizamos si el mandatario cumplió algunas de las promesas que hizo durante su mandato.

Desde la lucha contra el calentamiento global hasta la igualdad de género, durante su mandato Emmanuel Macron dio cuenta de su capacidad para dar muy buenos discursos. Pero a menudo estos eran seguidos por acciones contradictorias. France 24 analiza cuatro ejemplos de las primeras prioridades de Macron que no dieron resultado.

Moralizar la vida política

Emmanuel Macron ganó la elección en 2017 en parte gracias a la escandalosa caída de su rival conservador, François Fillon. El candidato de Los Republicanos –ex primer ministro y en aquel entonces favorito durante la carrera presidencial de 2017– vio desplomarse sus posibilidades tras ser acusado de corrupción en una trama de falsos empleos que implicaba a su esposa y fondos públicos.

Macron, que nunca había sido elegido para un cargo público antes de su meteórico ascenso al Elíseo, pudo entonces presentarse como un político sin secretos y condenó esas “prácticas del pasado”. Además de esto, el centrista François Bayrou le dio su apoyo, impulsando su victoria, pero estableció una condición. Así, el nuevo presidente de la República prometió una gran legislación destinada a ‘moralizar la política’.

Después de ser nombrado ministro de Justicia, François Bayrou estuvo a cargo de redactar la nueva legislación. Se proponían reformas concretas, como la prohibición de que los diputados pudieran contratar familiares, la limitación del número de mandatos consecutivos o incluso el control de sus gastos profesionales. Pero cinco años después, se ve que la primera regla de oro de la probidad en la política no siempre se respetó.

François Bayrou, Marielle de Sarnez y Sylvie Goulard –compañeras de Bayrou en el partido centrista MoDem– tuvieron que abandonar el gobierno en junio de 2017, tan solo un mes después de la elección de Macron, por la investigación sobre los asistentes parlamentarios del partido en el Parlamento europeo. Richard Ferrand corrió con la misma suerte: ese mismo mes abandonó el gobierno por estar implicado en un caso de irregularidades en una transacción inmobiliaria mientras era director de la alianza de seguros médicos Mutuelles.

Pero el principio de probidad se hizo añicos en verano de 2018 con el caso de Alexandre Benalla. Este último, guardaespaldas de larga data del presidente electo, fue grabado agrediendo a manifestantes durante una protesta del 1 de Mayo. Benalla recibió el apoyo de Macron, que arremetió contra los medios de comunicación y la Justicia en su defensa. A partir de entonces, el jefe de Estado pareció olvidar su compromiso con la moralidad en política.

Archivo: Caso Benalla: legalidad, seguridad… cuando los presidentes de Francia se toman libertades

Richard Ferrand se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en septiembre de 2018 y su imputación por el escándalo de Mutuelles, un año después, no cambió nada: la Justicia declaró nulo el caso en marzo de 2021.

François Bayrou fue nombrado Alto Comisionado para la Planificación en septiembre de 2020. Por su parte, Gérald Darmanin recibió el cargo de ministro del Interior en julio de 2020 a pesar de haber sido acusado por dos mujeres de violación y abuso de personas vulnerables –caso que también se desestimó posteriormente–.

El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, fue investigado en julio de 2021 por conflicto de intereses, supuestamente ocurrido durante el ejercicio de sus funciones, pero no tuvo que abandonar su cargo. El ministro delegado de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), Alain Griset, acabó dimitiendo tras ser condenado en diciembre de 2021 a seis meses de prisión y seis meses de inelegibilidad por una declaración de patrimonio e intereses “incompleta o engañosa” ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP, por sus siglas en francés). Por último, el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, y el consejero especial de Emmanuel Macron, Thierry Solère, también fueron investigados por la Justicia.

Hacer política de otra manera

Macron entendió rápidamente el cansancio y el disgusto de los franceses por los políticos y los partidos tradicionales, así que durante su campaña de 2017 prometió “hacer política de otra manera”. Este fue uno de los factores clave que atrajo a muchos voluntarios y activistas a su movimiento En Marcha, interesados por la perspectiva de poder participar de manera colaborativa en el desarrollo de un proyecto político. En ese momento circulaban varias ideas: autogestión en el plano local, horizontalidad, toma de decisiones compartida y diálogo con la oposición.

Pero en el transcurso de su quinquenio, y en particular durante la pandemia de Covid-19, Emmanuel Macron llevó a cabo una práctica muy vertical del poder. El Parlamento francés y los legisladores mayoritarios de su partido quedaron reducidos a no ser más que una oficina que registraba las decisiones tomadas desde arriba. De hecho, cuando los diputados recién elegidos bajo la bandera de La República en Marcha llegaron a la Asamblea Nacional en junio de 2017, tuvieron que comprometerse a no oponerse a las reformas y, además, como en aquel mundo “del pasado”, a no apoyar propuestas presentadas por otros grupos del Parlamento.

Incluso su ejercicio del poder a veces fue autoritario. Mediante el artículo 49-3 de la Constitución francesa, el presidente forzó la aprobación de su controvertida reforma a las pensiones en febrero de 2020 (antes de que la pandemia finalmente aplazara su aplicación). Bajo su mandato, las fuerzas del orden reprimieron violentamente el movimiento de los ‘Chalecos amarillos’: según el recuento del periodista independiente David Dufresne, 82 manifestantes fueron gravemente heridos, de los cuales 17 perdieron un ojo y otros 4, una mano. La ONU intervino en marzo de 2019 pidiendo “una investigación exhaustiva de todos los casos denunciados por uso excesivo de la fuerza”. Por su parte, el Consejo Europeo pidió “suspender el uso del LBD (un arma que lanza de balas de defensa) en el marco de las operaciones policiales” para “respetar mejor los derechos humanos”.

El 1 de diciembre la manifestación se tomó el Arco del Triunfo en una jornada que terminó con fuertes enfrentamientos entre la multitud y las autoridades. París, Francia. Stephane Mahe / Reuters

Por otra parte, Emmanuel Macron puso en marcha la reforma de la Constitución, a la cual se había comprometido, en particular para suprimir el Tribunal de Justicia de la República (CJR, por sus siglas en francés) y adoptar un sistema proporcional para elegir una parte de los diputados en las legislativas.

El Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE, por sus siglas en francés) se reformó para convertirse en el lugar dedicado a la participación ciudadana en la vida política de la nación. La idea era permitir que la “tercera cámara de la República” organizara otras convenciones ciudadanas, siguiendo el modelo de la Convención Ciudadana del Clima. Pero también en este caso, a diferencia de sus promesas, Emmanuel Macron finalmente solo retomó una parte de las propuestas formuladas por la convención, incluso limitando a veces su alcance.

Los ciudadanos que habían dedicado su tiempo libre y muchos fines de semana a trabajar en esa Convención por el Clima se sintieron traicionados. Al igual que quienes habían creído en la horizontalidad en la política.

Make Our Planet Great Again

En materia de medioambiente, Macron inició su quinquenio por lo alto: durante su campaña prometió invertir 15.000 millones de euros en la transición ecológica y logró que el mediático Nicolas Hulot se convirtiera en su ministro de Transición Ecológica. En junio de 2017, el mandatario francés aprovechó el anuncio de Donald Trump de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París para hacer un llamado al mundo entero por la lucha contra el calentamiento global y parafraseó al presidente estadounidense con la frase “Make our planet great again”.

Pero las esperanzas que suscitó ese primer golpe mediático pronto dieron paso a la decepción. El dirigente dio marcha atrás en varios compromisos ambientales como la prohibición del glifosato y de los insecticidas neonicotinoides, perjudiciales para las abejas. Además, puso en marcha la aplicación del tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA), a pesar de la preocupación por su impacto medioambiental. Frustrado, Nicolas Hulot anunció su salida del Gobierno en agosto de 2018, denunciando la “presencia de lobbies en los círculos del poder”.

El exministro francés para la Transición Ecológica e Inclusiva, Nicolas Hulot, fotografiado en París, el 17 de enero de 2018. © Charles Platiau, AP (archives)

Sin embargo, el jefe de Estado puede atribuirse el mérito de haber abandonado varios proyectos a los que se oponían los activistas medioambientales. Bajo su mandato se dejaron de lado los planes del aeropuerto Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, en 2018; se anuló el proyecto minero de la Montaña de Oro en la Guyana francesa, en 2019; y ese mismo año también se puso fin al enorme proyecto de la zona comercial y de ocio Europacity en la región parisina.

Emmanuel Macron también puede presumir la creación de la Convención Ciudadana por el Clima en otoño de 2019. La iniciativa se lanzó a raíz del movimiento de los ‘Chalecos amarillos’, que surgió en respuesta al aumento del impuesto al combustible. Se eligieron 150 ciudadanos al azar con el objetivo de que propusieran medidas para que Francia pudiera cumplir con sus objetivos en materia de carbono, teniendo en cuenta la justicia social. Los ciudadanos hicieron un trabajo notable que dio como resultado 146 propuestas en el verano de 2020.

Pero los críticos denunciaron que, en vez de retomar estas propuestas, el Gobierno dejó muchas de lado y adoptó otras de manera parcial. Por ejemplo, los ciudadanos propusieron prohibir los vuelos nacionales que pudieran ser sustituidos por viajes en tren de menos de cuatro horas. Pero la ley presentada en febrero de 2021 tan solo prohibía los vuelos que pudieran ser sustituidos por viajes en tren de menos de dos horas y media.

Bajo el mandato de Macron, Francia tampoco cumplió sus compromisos en materia de energías renovables. Con un 19,1 %, Francia fue el único miembro de la Unión Europea que no alcanzó en 2020 la cuota de 23 % de energías renovables establecida por el bloque.

La falta de voluntad del Gobierno finalmente fue condenada por la Justicia francesa, que en febrero de 2021 declaró al Estado culpable por “deficiencias” en su lucha contra el calentamiento global. Unos meses después, se instó al primer ministro y a los ministros competentes a “tomar todas las medidas útiles para reparar los daños de perjuicio ecológico” antes del 31 de diciembre de 2022.

Igualdad de género

Aunque fue declarada la “gran causa del quinquenio”, en la práctica la lucha por la igualdad de género no pareció ser una prioridad del Gobierno y hasta 2020 quedó relegada a un ministerio menor adscrito a la responsabilidad del primer ministro.

No obstante, durante un mandato marcado por el movimiento global #MeToo hubo algunos avances.

Emmanuel Macron cumplió su promesa de ampliar el acceso a la reproducción médicamente asistida a las mujeres solteras y a las parejas de mujeres homosexuales; amplió el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo de 12 a 14 semanas; y extendió el acceso gratuito a las píldoras anticonceptivas a las menores de 15 años en 2020 y a las jóvenes de 18 a 25 años en 2022.

Las consultas sobre la violencia doméstica, organizadas en otoño de 2019, permitieron ampliar la facultad de los tribunales a través del refuerzo de la orden de protección, para garantizar la protección de las víctimas de violencia doméstica en caso de urgencia, sin esperar la presentación de una denuncia. Francia también estableció el uso de pulseras electrónicas para mantener alejados a los hombres violentos de sus víctimas, así como el funcionamiento del 3919, una línea telefónica con atención 24/7 para las mujeres que sufren violencia doméstica.

Sin embargo, según las asociaciones feministas, la lucha contra la violencia de género nunca ha recibido los recursos que necesita. Durante mucho tiempo las organizaciones han pedido mil millones de euros para luchar contra los feminicidios y la violencia en general. Este presupuesto podría contribuir a la construcción de 20.000 plazas en centros de acogida especializados, pero el Gobierno solo ha otorgado un tercio de la suma solicitada, según un informe publicado en marzo de 2022 por Oxfam.

El presupuesto dedicado a la promoción de la igualdad de género para 2022 corresponde a tan solo 50 millones de euros de un presupuesto gubernamental total de 883.000 millones de euros, es decir, el 0,25 % del presupuesto del Estado.

Además, la desigualdad más flagrante se mantiene: a pesar de haber establecido un índice de igualdad en 2018 para luchar contra las disparidades salariales, los hombres siguen ganando un 30 % más que las mujeres, según la agencia de estadística francesa INSEE.

“Se ha dejado de lado la precariedad laboral, la desigualdad salarial en todos los niveles y los aumentos para las profesiones predominantemente femeninas, incluidas las calificadas como las enfermeras, matronas y maestras”, afirma la economista Rachel Silvera, citada por la revista ‘Alternatives économiques’ (Alternativas económicas).

Este artículo fue adaptado de su original en francés

