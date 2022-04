Presidenciales francesas 2022: la pequeña "Reconquista" de Éric Zemmour

elecciones francia 2022

Acreditado durante mucho tiempo con un 10% en los sondeos, Éric Zemmour terminó el domingo por la noche en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, con un 7% de los votos. Una gran decepción para el candidato de extrema derecha que soñaba con vencer a Marine Le Pen. Una mirada retrospectiva a este revés electoral.

El "voto escondido" no existía después de todo. Acreditado durante mucho tiempo con un 10% de las intenciones de voto en los sondeos y presentado durante un tiempo como el posible tercer hombre, Eric Zemmour quedó finalmente en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas con un 7% de los votos. Muy por detrás de Jean-Luc Mélenchon, que quedó tercero. Y muy lejos de Emmanuel Macron, al que alguna vez soñó con enfrentarse en la segunda vuelta.

¿Cometa político, OVNI aleatorio de una sola elección? Éric Zemmour responde a sus detractores que no ha terminado con la política. "No me detendré ahí. Las banderas izadas en el Trocadero no serán arriadas", martilleó el 10 de abril, tras los resultados. Somos los únicos que defendemos nuestra civilización y nuestra identidad (...). Hay algo más grande que nosotros, Francia".

Sin embargo, la decepción está ahí. El campeón del "gran recambio" ha sido sustituido por sus votantes en favor de su oponente Marine Le Pen. El colmo de la humillación: el hombre que una vez se burló de la "ama de casa de más de cincuenta años" que sólo servía para "acariciar a sus gatos" se ha visto reducido a pedir a sus votantes que la voten.

La instrumentalización del "voto escondido"

¿Cómo podemos explicar semejante caída? En primer lugar, no existía el famoso "voto escondido" con el que contaba el candidato. El ex editorialista aseguró que los encuestadores subestimaron la intención de voto a su favor debido al carácter inédito de su candidatura. Y también por la reticencia de los votantes a admitir ante los encuestadores que le votarían. "Resulta que Éric Zemmour ha sido correctamente valorado por los encuestadores. Hablar de un posible voto oculto es una instrumentalización para mostrar que habrá un maremoto electoral para mantener artificialmente una dinámica", explica Olivier Rouquan, politólogo, a France 24.

En el momento álgido de su campaña, el apóstol de la identidad nacional se acreditaba con entre un 13% y un 14% de intención de voto en las encuestas, pero su ritornello soberanista fue barrido por la llegada de la guerra de Ucrania y la cuestión del poder adquisitivo en las noticias. Su intención de voto no hizo más que bajar.

"Cuando empezó a caer en las encuestas, los votantes de extrema derecha que le apoyaron durante un tiempo pudieron ver que la candidatura de Marine Le Pen era más sólida y volvieron a ella, asegurando un voto útil para la extrema derecha porque son votantes que quieren ganar", continúa el profesor de ciencias políticas e investigador asociado de Cersa (Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Administrativas y Políticas).

Muchos errores políticos y una imagen negativa

También cometió errores con graves consecuencias. Falta de claridad sobre el expediente ucraniano, falsedades históricas, especialmente sobre el papel de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, polémica lanzada en el aniversario de los atentados de noviembre de 2015, dedo corazón a una opositora durante un viaje a Marsella, pistola apuntando a los periodistas durante el espectáculo de Milipol...

Los errores políticos -y de comunicación- han marcado su campaña, y el candidato no ha sido capaz de calmar la retórica sobre estos. Y lo que es peor, "tiene muy mala imagen de hombre demasiado radical, es preocupante para la opinión pública", según opina Olivier Rouquan. Y además no tiene la estatura de un estadista. Por último, es incapaz de ampliar sus ideas para aumentar su electorado.

Grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Gardez la foi. Votre vote est un vote d’avenir, un vote d’espoir : car les vérités que nous avons dites à la France s’imposeront à tous dans les années qui viennent.#MerciZemmourpic.twitter.com/3QjJAji0VI — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 10, 2022

El antiguo polemista, que saludó a estos votantes que emitieron "un voto pionero, un voto de futuro, un voto de esperanza", todavía quiere creer que su ¡Reconquista! es posible. Con la mirada puesta en la "tercera vuelta", con las elecciones legislativas en el punto de mira, el antiguo polemista mantiene su fe.

En las redes sociales, los directivos del partido están llamando a los candidatos legislativos a unirse a las filas. Queda por ver "si sus 100.000 miembros son militantes invertidos en el terreno o partidarios efímeros", se pregunta Olivier Rouquan. Ahora le corresponde al partido demostrar su capacidad para encontrar candidatos creíbles y crear una red sólida establecida a nivel local. "Esto no es lo más fácil de hacer. Marine Le Pen lleva años trabajando en ello con dificultad".

*Artículo adaptado de su original en Francés

