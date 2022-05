La Francia Insumisa y el Partido Socialista llegan a un “principio de acuerdo”

El objetivo de Jean-Luc Mélenchon de forjar un frente unido de izquierdas continúa avanzando luego de alcanzar un entendimiento con los socialistas, aunque el convenio deberá ser confirmado por la dirigencia. Por ahora ya se plegaron los ecologistas y los comunistas, mientras continúan las conversaciones con los trotskistas del Nuevo Partido Anticapitalista.

Este miércoles 4 de mayo, el partido que lidera Jean-Luc Mélenchon, La Francia Insumisa (LFI), consiguió un “principio de acuerdo” con el Partido Socialista (PS) para sumarse al bloque de izquierdas unificado que sea principal oposición de Emmanuel Macron en las próximas elecciones legislativas.

No obstante, en las próximas horas este pacto deberá ser refrendado por los líderes políticos del PS, una cuestión que no es menor dado que hay miembros que no están conformes con la desobediencia selectiva de Mélenchon en sus políticas antieuropeas.

Referentes como el ex primer ministro Bernard Cazeneuve o el exministro Stéphan Le Foll advirtieron que podrían abandonar el espacio si se concreta el vínculo con LFI, a cuyo líder también ven de reojo por su cercanía al mandatario ruso, Vladimir Putin.

La conformidad contempla el reparto de circunscripciones para las legislativas de junio y el programa común, manifestó el diputado Adrien Quatennens, portavoz de LFI. "Hay un principio de acuerdo entre las delegaciones rebeldes y socialistas. Ahora le toca al consejo nacional del Partido Socialista validarlo o no", declaró.

El PS tendrá candidatos en 70 de las 577 circunscripciones de Francia, en tanto que los ecologistas llegarán a un centenar, casi el doble que los comunistas. Las demás serían para el mayoritario LFI.

De cerrarse la adhesión de los socialistas, el plan de Mélenchon continuaría desandándose por el camino deseado: adjudicarse las legislativas y dejar sin margen de maniobra al presidente Macron para que lo nombre como primer ministro.

Mélenchon sigue acumulando apoyos de cara a las legislativas

Hasta el momento, el político consiguió el visto bueno de los ecologistas el último lunes y del Partido Comunista (PCF) el martes y continúa el diálogo con el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA).

Si se confirmara la participación de los socialistas en el bloque, Mélenchon tendría un acumulado del 30% de los votos de la primera vuelta de los pasados comicios por la presidencia. En el desglose se incluye el 22% que él sacó, a lo que se le agregaría el 5% de los ecologistas, el 2,28% de los comunistas y el 1,74% que obtuvo la socialista Anne Hidalgo.

En la mesa de negociaciones, LFI encontró resistencia tanto con los socialistas como con los ecologistas por su postura de desobediencia de los tratados europeos. Estos últimos tampoco estaban a favor del adelanto de la edad de jubilación que propone el partido de Melenchón.

Por su parte, con los comunistas los principales puntos de fricción radicaron en la energía nuclear, algo que ellos quieren explotar mientras que LFI y los ecologistas pretenden aminorar paulatinamente.

