Piden cadena perpetua para principales acusados de los atentados de 2015 en París

La fiscalía francesa pidió cadena perpetua para cuatro de los principales acusados de los atentados yihadistas que el 13 de noviembre de 2015 mataron a 130 personas en París y en Saint-Denis. Entre ellos está Salah Abdeslam, único superviviente de los comandos que perpetraron el ataque. Con la petición que hace la Fiscalía, el juicio -que comenzó hace nueve meses- se acerca a su fin. El veredicto será el 29 de junio.

Anuncios Lee mas

Tras seis años y medio desde los peores atentados perpetrados en París y su periferia desde la Segunda Guerra Mundial, el macrojuicio contra los acusados se acerca a su final.

Por la “inmensa gravedad de los hechos” la Fiscalía solicitó este viernes 10 de junio cadena perpetua sin libertad condicional al cabo del llamado “periodo de seguridad” para Salah Abdeslam, el belga naturalizado francés de origen marroquí de 32 años que el 13 de noviembre de 2015 ensangrentó las terrazas de bares de París y la sala de conciertos del Bataclan causando la muerte de 130 personas y dejando a 350 heridas.

Camille Hennetier, una de las representantes del Ministerio Público señaló que "a pesar de sus palabras, de sus lágrimas, Salah Abdeslam continuó fiel hasta el final a su ideología" y nunca expresó "el mínimo remordimiento", explicó Hennetier que reconoció que el veredicto de este juicio “no curará las heridas ni devolverá la vida a los muertos, pero asegurará a las víctimas de que la justicia y la ley tienen la última palabra".

Los fiscales de la acusación consideran que Abdeslam fue un coautor de los atentados y no un mero cómplice. "Quiero presentar mis condolencias y pedir perdón a todas las víctimas", declaró Abdeslam con lágrimas en el último día de interrogatorio a mediados de abril. "Solo les pido hoy que me odien con moderación" y "me perdonen", dijo.

01:26

Abdeslam fue detenido en Bélgica el 18 de marzo de 2016, cuatro días antes de los ataques yihadistas que dejaron 32 muertos y 340 heridos en el metro y el aeropuerto de Bruselas, en un momento donde Europa hacía frente a una serie de atentados y mientras que, en paralelo, miles de sirios llegaban al continente huyendo de la guerra.

Tras los alegatos presentados por la Fiscalía este viernes, el turno será para la defensa a partir del lunes 13 de junio y el 29 de este mismo mes se conocerá el veredicto sobre este atentado, catalogado como fuera de lo común por su duración, sus más de 2.500 partes civiles, su carga emocional y la conmoción que generó en Francia y en el mundo.

Los otros para los que la Fiscalía también pide cadena perpetua

La cadena perpetua -con un periodo de obligado cumplimiento de 22 años- también fue pedida para Mohamed Abrini, conocido como el "hombre del sombrero" por las imágenes que captaron unas cámaras de seguridad durante los atentados de Bruselas de marzo de 2016.

Abrini, de 36 años y cómplice en la organización, habría renunciado a detonar sus explosivos la noche del 13 de noviembre de 2015 y regresado a Bélgica.

Adicionalmente, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) solicitó reclusión perpetua para dos ex altos cargos del autodenominado Estado Islámico que se dan por muertos combatiendo en las filas islamistas en Siria e Irak. Otra decena de supuestos implicados afrontan peticiones de pena de entre 5 y 30 años de reclusión.

Ahora las diferentes defensas de los 20 acusados comenzarán el próximo lunes a presentar sus argumentos finales y sus peticiones de pena.

Esta pena de cadena perpetua, la más severa del Código Penal, hace que la posibilidad de obtener un ajuste de la pena sea mínima. En muy contadas ocasiones se ha decretado desde su instauración en 1994, para condenados por matar a niños, tras violarlos o torturarlos.

"On avance (...), les avocats de la défense vont ramer", estime Dominique Kielemoes, partie civile de l'association 13onze15 pic.twitter.com/CaybWX0xDK — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) June 10, 2022

Abdeslam “sin remordimientos”

"No maté a nadie directamente. Puede que indirectamente matara", declaró en abril Abdeslam, haciendo alusión a los tres terroristas suicidas que llevó al Estadio de Francia en Saint-Denis, uno de los escenarios de los sangrientos ataques.

Nicolas Le Bris, otro de los tres fiscales que intervino este viernes, replicó a esas afirmaciones de Abdeslam hechas hace dos meses: "No seamos ingenuos, él ha hablado, pero no nos ha dicho nada sobre esta noche, no nos ha aclarado nada respecto a los hechos", subrayó.

Le Bris está convencido que la intención de Abdeslam era detonar el cinturón de explosivos que llevaba en su cuerpo y abandonó el dispositivo debido a que este no funcionó. Abdeslam había dicho que salvó vidas al no accionar su cinturón en un bar, algo que el terrorista afirmó haber decidido "por humanidad".

Desde el miércoles de esta semana, los tres representantes de la Pnat, Hennetier, Le Bris y Nicolas Braconnay, se turnaron durante casi quince horas en un largo relato a tres voces, analizando el detalle de la logística de los atentados, desde la génesis de las motivaciones mortíferas hasta los ataques finales.

"Los que han cometido estos crímenes no son más que vulgares terroristas, criminales", añadió Le Bris este viernes mientras volvía al recuento de los ataques en las afueras del Estadio de Francia, en las terrazas parisinas y en el Bataclan.

Unos 397 relatos de sufrimiento

¿Se eligieron estos lugares al azar? El abogado Le Bris lo duda. Buscan "terrazas abarrotadas" que se encuentran en ángulos de calles que ofrecen "un gran ángulo de disparo" y varios "caminos de escape".

France 24 en francés recoge en su página web lo dicho este viernes por Le Bris. "Todas las personas que se encontraban allí en el momento de la llegada de los yihadistas deben ser consideradas rehenes de estos últimos".

Pour Sarah, dont le frère a été tué au Carillon, "les peines des réquisitions sont justifiées mais pas assez fortes à l'encontre certains accusés." pic.twitter.com/J1CNVVKVfw — Aude Abback-Mazoué (@audemazoue) June 10, 2022

Retomando los testimonios de "sufrimiento" de las víctimas, el abogado confiesa "haber tomado en plena cara" los 397 relatos de víctimas que han venido a declarar, mezclando supervivientes y familiares de los fallecidos. " Antes de escuchar estos relatos, mis colegas y yo no habíamos tomado conciencia de todos estos dolores." En resumen, "vidas destrozadas".

Este macrojuicio, que comenzó en septiembre de 2021, se acerca ya al final de sus sesiones. La de este viernes fue la número 137.

Con AFP, EFE y France 24 en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo