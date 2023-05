Francia: TotalEnergies rechaza acelerar recortes de emisiones de gases de efecto invernadero

En una tensa asamblea, marcada por la represión policial a las protestas de activistas ambientales, el gigante petrolero francés ratificó este 26 de mayo su plan actual de recorte de emisiones para 2030. A su vez, rechazó una resolución presentada por el grupo ambientalista Follow This, que instaba a profundizar las acciones para combatir los efectos de los gases de efecto invernadero.

TotalEnergies no cambia su rumbo y respalda su estrategia climática, a pesar de los reclamos de los activistas ambientales y del propio Gobierno de Emmanuel Macron para acelerar los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Mientras fuera de su sede de París, la Policía francesa reprimía a los manifestantes que intentaban boicotear la asamblea general, los accionistas del gigante petrolero ratificaron la resolución del consejo de administración acerca del volumen de emisiones de dióxido de carbono para 2030.

Un 88,86% de los votos de los asambleístas avalaron el objetivo de situar en menos de 400 millones de toneladas de CO2 las emisiones 'scope 3', que son aquellas generadas por los productos utilizados por sus clientes. En marzo pasado, la compañía había elevado la meta previa aprobada en 2022, que era de 389 millones.

En contrapartida, la firma se plantea destinar un tercio de sus inversiones a fuentes energéticas bajas en carbón y generar hasta 100 gigavatios de electricidad renovable para 2030.

Estos objetivos no se ajustan a las metas planteadas por el acuerdo climático de París de 2015, que apunta a limitar el calentamiento global a +1,5ºC. Ese reclamo fue planteado por una resolución alternativa, impulsada por la organización Follow This, que reúne a accionistas comprometidos con la lucha contra la crisis climática.

La iniciativa del grupo y de 17 accionistas que ostentan el 1,5% de TotalEnergies fue rechazada, aunque recibió un 30,44% de los votos, un número mayor al 17% obtenido por una propuesta similar presentada en 2020.

Activistas ambientales protestan contra TotalEnergies y el oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP) el día que TotalEnergies celebra su reunión anual de accionistas en París, Francia, el 26 de mayo de 2023. © Stephanie Lecocq / Reuters

Por ello, el director general de Follow This, Mark van Baal, destacó la votación del viernes como "un gran resultado y, con seguridad, una rebelión de los accionistas". "Un tercio de los inversores dice que Total necesita reducir las emisiones para 2030 y que no pueden esconderse detrás de sus clientes diciendo que las emisiones de 'Scoop 3' no son responsabilidad de la empresa", remarcó.

Previamente, el Gobierno francés también había destacado la necesidad de que TotalEnergies se comprometiera con recortes absolutos de emisiones más pronunciados para 2030.

En declaraciones a 'France Info', la ministra de Transición Energética francesa, Agnès Pannier-Runacher, afirmó que "Total invierte en energías renovables, pero el desafío es ir más deprisa, más fuerte y sobre todo más rápido".

Gases lacrimógenos, gas pimienta y detenciones: la Policía reprime a activistas ambientales

Desde temprano, en el exclusivo barrio parisino donde se desarrolló la reunión, decenas de manifestantes intentaron irrumpir en el lugar, antes de ser desalojados. Luego, permanecieron allí coreando consignas como "lo que queremos es derrocar a Total" y "un, dos y tres grados, es a Total que debemos agradecer", en referencia al aumento de temperaturas provocado por el uso de combustibles fósiles.

La reunión de accionistas contó con seguridad reforzada, barricas, varios móviles de policía y hasta placas de pexiglás para separar el escenario del público.

En tanto que, luego de dar tres advertencias por los altavoces, la Policía lanzó gases lacrimógenos contra un grupo de activistas que había logrado meterse en la calle frente a la sede del encuentro, con el objetivo de impedir la llegada de los participantes.

Algunos manifestantes fueron agredidos con gas pimienta y arrastrados por las fuerzas policiales, que arrestaron a seis personas. La Sociedad de Periodistas de la cadena 'LCI' protestó porque una de sus camarógrafas fue "brutalmente empujada a un lado y luego tirada al suelo por el personal de seguridad".

"No los dejaremos ir", prometió Marie Cohuet, portavoz de la asociación Alternatiba, quien consideró que TotalEnergies "encarna lo peor de lo que se hace en términos de explotación de las poblaciones y del planeta". De la tentativa de bloqueo participaron organizaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Extinction Rebellion, entre otros.

Esta acción es la última de varias protestas organizadas en el marco de las asambleas generales de otras firmas, incluidas las petroleras Shell y BP o el banco Barclays, acusado de financiar la expansión de proyectos de gas y petróleo.

Estas asambleas se realizan en un contexto de enormes beneficios para estas compañías: en total, BP, Shell, ExxonMobil, Chevron y TotalEnergies consiguieron utilidades de más de 40.000 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año, siguiendo la línea de un muy buen 2022. Sin embargo, esto no se traduce de manera proporcional en inversiones que contribuyan a salvar el planeta.

