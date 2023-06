Léon Gautier, heraldo francés del Desembarco de Normandía en 1944

Perfil

El martes 6 de junio, Emmanuel Macron viajó a Colleville-Montgomery, en Normandía, lugar del desembarco del Día D, para asistir a la conmemoración anual de la École de fusiliers marins. El jefe de Estado tiene previsto entregar a los alumnos sus boinas verdes, acompañado por Léon Gautier, de 100 años, el último francés vivo que participó en el desembarco del Día D, el 6 de junio de 1944. Retrato.

Es imposible hablar del comando Kieffer sin mencionar el nombre de Léon Gautier. Con motivo del 79º aniversario del Desembarco de Normandía, Emmanuel Macron, que visita Colleville-Montgomery el martes 6 de junio, rindió homenaje a este último veterano francés vivo que sirvió en el único batallón francés presente en el Día D junto a 132.000 soldados aliados.

"Imagino que para Léon Gautier, esta nueva conmemoración tiene el sabor de un reencuentro. Incluso a sus 100 años, sé que está muy contento de poder perpetuar la memoria de la Segunda Guerra Mundial hasta el final", dice Benjamin Massieu, profesor de historia y autor del libro 'Les Français du jour D' (publicado por Pierre de Taillac, 2019).

Léon Gautier "fue ante todo un joven que, por patriotismo, se alistó en los primeros días de las Fuerzas Francesas Libres cuando solo tenía 17 años", prosigue el historiador. Pero, sobre todo, es un incansable divulgador de la historia. Desde los años 80, dedica toda su jubilación a la memoria de su unidad, hasta el punto de que hoy se ha convertido en su encarnación más viva.

De la carrocería a la Marina

Nada predestinaba a este joven bretón a semejante carrera. Nacido en Rennes el 27 de octubre de 1922, era aprendiz de carrocero cuando estalló la guerra en 1939. El joven sintió la imperiosa necesidad de alistarse e ingresó sin dudarlo en la Marina en febrero de 1940, el único sector de las Fuerzas Armadas que reclutaba a soldados tan jóvenes en aquel momento. Artillero a bordo del acorazado Courbet, participó en la defensa de Cherburgo bombardeando la carretera de Carentan durante la invasión alemana. Cuando sonó la hora de la derrota, los oficiales optaron por dirigirse a Inglaterra.

Refugiados en un campamento para marinos franceses en Sheffield, cerca de Liverpool, él y algunos camaradas oyeron por la radio que el general De Gaulle acababa de crear las Fuerzas Francesas Libres para continuar la lucha bajo bandera francesa. "Por supuesto, me alisté", declaró el veterano a 'France 3 Normandie' en una entrevista realizada el 27 de octubre de 2022.

A las órdenes de Philippe Kieffer

Léon participó en el desfile del 14 de julio de 1940 en Londres, en presencia del general de Gaulle y de Jorge VI. Más tarde, fue enviado al Atlántico a bordo del Gallois antes de unirse al 2º Batallón de Fusileros de Marina en su gira africana, hasta Siria y Líbano.

En el verano de 1943, junto con muchos otros miembros de esta unidad, se unió a los comandos de Philippe Kieffer y se entrenó en Achnacarry (Escocia). A finales de mayo de 1944, él y sus compañeros se vieron envueltos en el secreto de los preparativos del desembarco de Normandía. "Kieffer nos reunió antes de la partida y nos dijo: 'Señores, ustedes conocen los planes, saben lo que les espera, puede que no haya ni una docena de ustedes que regresen intactos. El que no quiera irse que venga a verme. No se lo tendré en cuenta. Todos se fueron", declaró Léon Gautier a 'France 3 Normandie'.

Francia rinde homenaje al oficial Philippe Kieffer, que dirigió una pequeña pero simbólica fuerza francesa que irrumpió en las playas de Normandía junto a las fuerzas aliadas hace 79 años. AFP

El 6 de junio de 1944, con 176 hermanos de armas franceses del 1er Batallón de Marines Franceses Libres, desembarcó con la primera oleada del asalto a Sword Beach, en Colleville-Montgomery. La misión del batallón francés dirigido por Philippe Kieffer era doble: retomar el casino de Ouistreham, transformado en fortaleza por los alemanes, y unirse a las tropas de la 6ª División Aerotransportada en Bénouville. El objetivo se cumplió: en menos de cuatro horas, la unidad francesa liberó 1,8 km de playa. "Permanecimos en primera línea 70 días sin relevo", recuerda el antiguo soldado. "No nos lo podíamos creer. Fuimos hasta el Eure. Al final de la campaña, 24 de nosotros no habíamos sido heridos".

Un difícil regreso a la vida civil

Léon acabó lesionándose accidentalmente el tobillo durante una nueva estancia en Inglaterra en septiembre de 1944 y se vio obligado a abandonar los comandos. Desmovilizado tras la guerra, se casó con Dorothy Banks, una oficial británica que había conocido en el extranjero, con la que tuvo dos hijos.

El regreso a Francia fue complicado. Gautier tuvo dificultades para encontrar trabajo. "La vuelta a la vida civil fue difícil para todos estos soldados libres", recuerda Benjamin Massieu. "No eran muy bien aceptados porque daban a los demás una imagen de lo que no habían tenido el valor de hacer". Pugnaz, acabó consiguiendo trabajo en un taller de carrocería, pero la falta de trabajo pudo con su aburrimiento. Regresó a Inglaterra para vivir siete años en la tierra natal de su mujer. "Todos mis compañeros, como yo, encontramos tanto valor para volver a la vida civil como el que tuvimos durante la guerra. Teníamos el mismo espíritu conquistador que durante la guerra. Volvimos a encontrarlo", cuenta Léon Gautier a 'France 3'.

Una vida que transmitir

Después, el veterano se trasladó a Camerún y Nigeria, donde trabajó para la Compagnie française de l'Afrique occidentale. Pero fue finalmente en la región de Oise donde terminó su carrera como experto en automóviles, hasta su jubilación. "Desde principios de los años 80, dedicó su tiempo libre a este episodio de la historia, en una época en la que aún se hablaba poco de él en los medios de comunicación", señala Benjamin Massieu. Hubo que esperar a que el presidente François Mitterrand asistiera a las primeras conmemoraciones. El reconocimiento de los militares de la Francia Libre llegó tarde, ya que el general De Gaulle prefería hablar del desembarco de Provenza antes que del de Normandía, ofendido por no haber sido avisado del Día D por los británicos.

El presidente francés, Emmanuel Macron (d), y el veterano del comando Kieffer de la Segunda Guerra Mundial, Léon Gautier (c), durante una ceremonia de Boinas Verdes para marinos fusileros recién ascendidos en Colleville-Montgomery, Calvados, el 6 de junio de 2023. © Ludovic MARIN / POOL/AFP

Se convirtió en presidente de la Amicale des anciens du commando Kieffer y director del museo del comando nº 4, y acabó trasladándose a Ouistreham, cerca de su playa de desembarco, para responder a las cada vez más numerosas solicitudes de sus servicios. Desde los años 90, Léon Gautier participa en todas las ceremonias. "Ha estrechado la mano de todos los presidentes franceses y extranjeros presentes en las conmemoraciones. Incluso saludó a la Reina Isabel II. Rápidamente se convirtió en una figura clave de esta parte de nuestra historia. Hoy es un poco una estrella", afirma con una sonrisa benévola Benjamin Massieu, que con los años se ha hecho amigo del veterano.

Pacificador

Incluso debilitado por la edad, "nunca se perdía una ceremonia", añade este historiador de 33 años. Con su fuerte carácter y su infalible sentido del humor, sigue transmitiendo a las jóvenes generaciones el mensaje de paz y libertad que él y sus hermanos de armas llevaron el 6 de junio de 1944.

Junto con Léon Gautier, el presidente francés hizo entrega de los Boinas Verdes a los alumnos que acaban de finalizar con éxito su curso de comandos. A continuación, el jefe del Estado lanzará oficialmente el grupo de interés público encargado de preparar las grandes conmemoraciones previstas para el 80º aniversario el año próximo. Con, como todo el mundo lo espera, una nueva participación de Léon Gautier.

