Francia: tensa marcha blanca por Nahel, el joven que murió a manos de la policía

La violencia policial cometida por dos oficiales el pasado martes, cuando un patrullero de 38 años disparó contra Nahel, un adolescente de 17 años que quiso fugarse de un retén, despertó la indignación de la población francesa. El jueves, después de dos noches de enfrentamientos entre las autoridades y los habitantes de varios suburbios de París, más de 6.000 personas se reunieron para rendirle homenaje.

Anuncios Lee mas

Una marcha blanca en la ciudad de Nanterre en homenaje a Nahel, el adolescente de 17 años asesinado por un policía, reunió el jueves 29 de junio a varios miles de personas en un ambiente tranquilo, antes de que estallaran enfrentamientos al margen de la procesión, reflejo de las altas tensiones que persisten dos días después de la tragedia.

Entre los miles de participantes en la marcha blanca -6.200 según la prefectura de policía-, algunos llevaban camisetas blancas con la inscripción "Justicia para Nahel".

Los participantes arremetieron contra lo que perciben como una cultura de impunidad y un fracaso en la reforma de la aplicación de la ley en un país que ha experimentado oleadas de disturbios y protestas por la conducta policial.

Manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee "Justicia para Nahel", durante una marcha conmemorativa por la muerte de un conductor adolescente por disparos de un policía, en la zona Pablo Picasso del suburbio parisino de Nanterre, el 29 de junio de 2023. AFP - BERTRAND GUAY

Cuando la marcha llegó frente a la prefectura de Nanterre, se produjeron forcejeos entre los manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos. También se movilizó al cuerpo de bomberos después de que se incendiara mobiliario urbano.

El martes, un vídeo, difundido por las redes sociales, muestra que, durante un control de carretera, uno de los dos policías apuntó a Nahel con una pistola después de que se negara a obedecer, y luego disparó a quemarropa a través de la ventanilla. El joven conductor murió poco después de recibir un disparo en el pecho.

Desde la muerte de Nahel, una ola de violencia ha sacudido varias ciudades de la región parisina y el miércoles los incidentes se extendieron a otras localidades de Francia, obligando al Gobierno a movilizarse en masa.

08:28 Abrimos Revista de Prensa con portadas de medios franceses que condenan el asesinato de Nahel, un menor de 17 años, a manos de la policía en un suburbio de París. © France 24

“No tenía por que matar a mi hijo”

Entrevistada el jueves en el canal France 5, la madre de Nahel, Mounia M., declaró que no estaba enfadada con la policía en su conjunto, sino con "el hombre que acabó con la vida de mi hijo".

"No tenía por qué matar a mi hijo", insistió, afirmando que la policía tenía "otras formas de sacar" a su hijo del coche. "Una bala tan cerca de su torso, no, no me lo puedo imaginar (...) Matar niños así, ¿cuánto tiempo más va a seguir? ¿Cuántos niños se irán? ¿Cuántas madres estarán como yo? ¿A qué esperan?”

En la tarde del jueves, se produjeron nuevos incidentes en la urbanización Pablo Picasso de Nanterre, donde se incendió una sucursal del banco Crédit Mutuel, antes de que se restableciera la calma, según imágenes difundidas por televisión.

Una fotografía muestra un coche ardiendo, junto a una pintada en la que se lee "Justicia para Nahel", al final de una marcha de conmemoración por la muerte de un conductor adolescente por disparos de un policía, en el suburbio parisino de Nanterre, el 29 de junio de 2023. AFP - ZAKARIA ABDELKAFI

Pero la Policía Nacional informó de que los agentes se enfrentaron por la noche a nuevos incidentes en Marsella, Lyon, Pau, Toulouse y Lille, entre ellos incendios y fuegos artificiales.

"La respuesta del Estado debe ser extremadamente firme", declaró antes el ministro del Interior, Gerald Darmanin, desde la localidad septentrional de Mons-en-Baroeul, donde se prendieron varios edificios municipales.

Investigación por homicidio voluntario

El agente de policía que efectuó el disparo durante un control de tráfico que provocó la muerte de Nahel fue acusado de homicidio culposo y puesto en prisión preventiva el jueves, anunció la Fiscalía de Nanterre.

"La Fiscalía considera que no se cumplen las condiciones legales para el uso de un arma", subrayó el fiscal de Nanterre, Pascal Prache, en una rueda de prensa.

01:57

El agente reconoció haber efectuado un disparo letal, según el fiscal, y dijo a los investigadores que quería evitar una persecución en coche, temiendo que él u otra persona resultaran heridos después de que el adolescente cometiera supuestamente varias infracciones de tráfico.

El abogado del agente, Laurent-Franck Lienard, declaró que su cliente había apuntado hacia la pierna del conductor, pero fue golpeado, lo que le hizo disparar hacia el pecho.

"Tenía que ser detenido, pero obviamente (el agente) no quería matar al conductor", declaró Lienard al canal BFM TV, añadiendo que la detención de su cliente se estaba utilizando para intentar calmar a los alborotadores. Explicó también que el acusado se había disculpado con la familia del adolescente mientras estaba bajo custodia policial.

Una violencia “injustificable”

El presidente, Emmanuel Macron, calificó el hecho como “inexplicable e imperdonable”, y convocó a conversaciones de crisis. Sin embargo, el mandatario francés repudió las protestas a través de las redes sociales y defendió a las fuerzas de seguridad.

Les violences contre des commissariats, des écoles, des mairies, contre la République, sont injustifiables.



Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et aux élus mobilisés.



Le recueillement, la Justice et le calme doivent guider les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2023

“La violencia contra las comisarías, las escuelas, los ayuntamientos, contra la República, es injustificable. Gracias a los policías, gendarmes, bomberos y funcionarios electos movilizados. La meditación, la justicia y la calma deben guiar las próximas horas”, escribió en Twitter.

El asesinato de Nahel refrescó el debate sobre las concesiones que las fuerzas de seguridad tienen para responder, algo que se potenció con un cambio de ley promulgado en 2017. Solo en 2022, 13 personas fueron asesinadas por negarse a controles de tráfico.

Con AFP y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo