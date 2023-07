Muerte de Nahel: acusada de violencia y racismo, la policía nuevamente bajo el fuego de las críticas

Muerte de Nahel

La policía francesa ha sido objeto de muchas críticas desde la muerte del joven Nahel, quien murió luego de que un policía le disparara tras desobedecerle. La situación trae a colación problemas ya conocidos que Emmanuel Macron no ha podido resolver desde que llegó al poder hace seis años.

Anuncios Lee mas

El golpe es duro y ha llegado a la ONU: Naciones Unidas pidió a Francia, el viernes 30 de junio, que mire "seriamente" los problemas de racismo y discriminación racial dentro de sus fuerzas policiales, tres días después de la muerte de Nahel, quien murió por el disparo de un policía.

“Ahora es el momento de que el país aborde seriamente los problemas profundamente arraigados del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la conferencia de prensa regular de la ONU en Ginebra.

Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por la violencia que estalló tras la muerte del joven de 17 años. “Entendemos que ha habido mucho saqueo y violencia, por parte de algunos elementos que utilizan las protestas para estos fines, y que ha habido una gran cantidad de policías que también han resultado heridos”, dijo la portavoz, al tiempo que subraya que es precisamente por ello que es "crucial que la policía respete en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y responsabilidad".

No es la primera vez que se señala a Francia, ya que en diciembre de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas había expresado también "su profunda preocupación por el uso frecuente de controles de identidad, detenciones discriminatorias, la aplicación de multas impuestas por la policía o las fuerzas del orden" y que, según el Comité, se dirigen "de manera desproporcionada", en particular a las personas de origen africano, descendientes de africanos o árabes, romaníes, nómadas y no nacionales.

Una evaluación que confirma el sociólogo de la policía, Sébastian Roché. “No podemos eliminar el aspecto étnico en este caso. Sobre todo cuando sabemos que hay una sobrerrepresentación de minorías étnicas en las personas asesinadas cuando se niegan a cumplir”, dijo en una entrevista publicada el 29 de junio en La Voix du Nord.

#ONU | La France a pris connaissance de la déclaration de la porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) du 30 juin 2023.



Notre communiqué ci-après ⤵️https://t.co/G81miX61jV pic.twitter.com/m0VVeStFoI — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) June 30, 2023

Esta acusación es "totalmente infundada", según el Gobierno, que no apreció mucho las críticas de la ONU y reaccionó rápidamente. “Cualquier acusación de racismo sistémico o discriminación por parte de las fuerzas del orden en Francia es completamente infundada”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores francés en un comunicado. "El último examen periódico universal al que se ha sometido nuestro país nos ha permitido demostrarlo", subrayó el Quai d'Orsay (Ministerio de Exteriores), y añadió que "Francia y sus fuerzas de seguridad luchan con determinación contra el racismo y todas las formas de discriminación. No puede haber duda sobre este compromiso".

Sin embargo, los estudios de opinión parecen contradecir la posición oficial francesa. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el 64% de la Policía y el Ejército votaron por la extrema derecha: el 39% por Marine Le Pen y el 25% por Éric Zemmour, según el instituto de encuestas Cluster 17.

🇫🇷 Vote Présidentielle 2022 par profession - 👮‍♀️👮policiers et militaires



⚫️ Le Pen 39%

🟤 Zemmour 25%

🟡 Macron 14%

🔵 Pécresse 7%

🔴 Mélenchon 4%

🟣 Dupont Aignan 4%

🟢 Lassalle 4%

🔴 Roussel 1%

🟢 Jadot 1%

🔴 Poutou 1%

🟣 Hidalgo 0%

🔴 Arthaud 0% — Cluster17 (@Cluster_17) July 5, 2022

"Un llamado a la guerra civil"

Por si una polémica no fuera suficiente, los sindicatos policiales Aliance y Unsa Police emitieron un comunicado el mismo día llamando al "combate" contra las "plagas" ("nuisibles", en francés) y las "hordas salvajes", que participan en los disturbios nocturnos desde la muerte del joven Nahel.

"Restablecer el orden republicano y sacar de circulación a los detenidos deben ser las únicas señales políticas a dar (...) Someterse, rendirse y complacerlos deponiendo las armas no son las soluciones ante la gravedad de la situación. Todos los medios deben utilizarse para restaurar el estado de derecho lo más rápido posible", continuó el comunicado. Antes de advertir a modo de conclusión: “Mañana estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que tomar conciencia de ello”.

"Los 'sindicatos' que llaman a la guerra civil deben aprender a guardar silencio. Hemos visto el comportamiento asesino al que conduce este tipo de comentarios", tuiteó Jean-Luc Mélenchon. El excandidato presidencial de La France insoumise llamó al "poder político" a "retomar el control de la policía", y concluyó: "Los que quieren calma no echan leña al fuego".

Les "syndicats" qui appellent à la guerre civile doivent apprendre à se taire. On a vu les comportements meurtriers sur lesquels débouchent ce genre de propos. Le pouvoir politique doit reprendre en main la police. Ceux qui veulent le calme ne jettent pas de l'huile sur le feu ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 30, 2023

"Ahora esta bien, ¿podemos decir que hay un problema estructural en la policía? Este texto es un llamado a la guerra civil", criticó por su parte Marine Tondelier, la secretaria nacional de Europa Écologie-Les Verts, en Twitter.

Maintenant c’est bon on peut dire qu’il y a un problème structurel dans la police ?



Ce texte est un appel à la guerre civile.



Evidemment, le gouvernement va appeler au calme Alliance et Unsa Police. Non ?



J’espère que bcp de policiers se désolidariseront de cette provocation. pic.twitter.com/FLMT74PIJb — Marine Tondelier (@marinetondelier) June 30, 2023

"Lo más importante es el comienzo de la nota de prensa, donde dice que se debe estar sobre el terreno, dada la situación y no deponer las armas", explica a la AFP Thierry Clair, de la Unsa Police. "Cuando dice que se entrará en resistencia, es decir que se luchará por una mejor protección jurídica de los policías", añadió, negando cualquier afán de sedición.

El secretario general de la Unsa, Laurent Escure, y el presidente de la CFE-CGC, François Hommeril, sin embargo, se distanciaron de la nota de prensa de Alliance (afiliada a la CFE) y de la Unsa-Police.

El día de la muerte de Nahel, ya hubo un tuit de otro sindicato cercano a la extrema derecha, France Police, que había causado revuelo. “Felicitaciones a los compañeros que abrieron fuego contra un joven delincuente de 17 años. Al neutralizar su vehículo protegieron su vida y la de los demás usuarios de la vía. Los únicos responsables de la muerte de este gamberro (voyou en fráncés) son sus padres, incapaces de educar su hijo", decía el tuit, que se eliminó y la cuenta de Twitter se suspendió.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, que había solicitado de inmediato que se hiciera un informe en la plataforma Pharos –para denunciar el contenido y el comportamiento ilegales en línea– anunció que remitiría el caso al fiscal de París en virtud del artículo 40 del código de procedimiento penal, y solicitó a sus servicios que "estudiaran las modalidades de una disolución de este pequeño grupo".

Fracaso del congreso sobre seguridad convocado por Macron

Más allá de la sucesión de comentarios tras el caso Nahel, las críticas a la policía no son nuevas. Esta última ya había sido señalada durante las manifestaciones contra la reforma pensional. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU habían expresado, el 1 de mayo, su preocupación con respecto a la violencia policial y la discriminación racial en Francia. Varios países, incluidos Japón, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, habían expresado preocupación por el mantenimiento del orden al estilo francés.

Y retrocediendo en el tiempo, otros casos han dejado huella: la paliza al productor musical Michel Zecler y la muerte del repartidor Cédric Chouviat en 2020, las acciones contra los chalecos amarillos en 2018 y 2019, la muerte de Adama Traoré en 2016, o la muerte de Zyed y Bouna en 2005.

Sin embargo, en 2021 Emmanuel Macron organizó un congreso de la seguridad que tenía precisamente por objetivo reformar la policía mejorando "las condiciones de ejercicio" de los policías y consolidando "el vínculo de confianza entre los franceses y las fuerzas del orden".

Pero la ley de orientación y programación de la Secretaría de Gobernación (LOPMI), resultante del congreso de seguridad y promulgada en enero de 2023, no cumplió con las expectativas. "La consulta (durante el congreso) se redujo sobre todo a la consulta interna, de la jerarquía policial y de los sindicatos, pero tuvo muy poco aporte externo. Y la promesa de reforma de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), un organismo externo, se limitó al nombramiento de una magistrada al frente de la IGPN", subrayó Mathieu Zagrodzki, investigador asociado del Cesdip en la Universidad de Versalles Saint-Quentin y especialista en policía, el 28 de junio, en France 5.

"La réforme de l’#IGPN s’est limitée à la nomination d’une magistrate à sa tête. C’est le seul changement qui a été opéré. Pourquoi ? Il y a une résistance interne".

Les explications de @MatZagrodzki #cdanslair ⬇ #Nanterre #politique #Macron #police pic.twitter.com/tv9ngK3xbA — C dans l'air (@Cdanslair) June 28, 2023

Finalmente, el establecimiento de una policía de seguridad diaria prometida por Emmanuel Macron en 2017, que iba a recrear la policía local abolida en 2003 por Nicolas Sarkozy, entonces Ministro del Interior, nunca tuvo éxito.

“Rompimos la policía local que teníamos en los barrios, donde sabíamos los nombres y donde interviníamos. Hace 20 años hicimos una policía más musculosa, para hacer detenciones y hacer números a los planes electorales”, lamentó Jean-Christophe Couvy, secretario nacional del sindicato SGP Police FO, el sábado 1 de julio, en RTL.

“Hay una policía que dice 'cuando tenemos problemas, necesitamos más armas, más poder, más autorización para disparar'. O bien, una policía que dice 'tenemos que ganarnos la confianza'. Hoy, tenemos que elegir entre estos dos modelos y ver si podemos reequilibrar. Porque siempre se necesitarán restricciones, siempre se necesitarán arrestos policiales. Pero es una cuestión de equilibrio", dijo Sébastian Roché, el viernes, en France Bleu.

*Artículo adaptado de su original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo