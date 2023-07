Esta es la nueva alineación en el gabinete de Emmanuel Macron

El presidente francés ha tomado la decisión de reemplazar a las cabezas de algunos ministerios claves para el gobierno del Elíseo. Los ministros de Salud, Educación y Vivienda serán reemplazados por órdenes del jefe de Estado galo. Este cambio ocurre cerca a los 100 días de acción desde la promulgación de la polémica reforma de las pensiones, que va a retrasar progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y que dio lugar a protestas sociales entre enero y mayo.

Tras meses de manifestaciones en contra de la reforma a las pensiones, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron; combinados con cinco noches de incertidumbre en las calles de París por los disturbios luego de la muerte del joven Nahel M. a manos de un policía en la localidad de Nanterre, el presidente francés decidió remodelar este jueves 20 de julio su Gobierno.

En la nueva composición del Ejecutivo, que celebrará el viernes su primer Consejo de Ministros, no cambian los titulares de los departamentos más políticos ni la primera ministra, Élisabeth Borne.

Es una apuesta por la continuidad, sin ignorar los sucesos de las últimas semanas, afirmó en un comunicado.

El cambio que más llama la atención es la salida de Pap Ndiaye del ministerio de Educación. El historiador universitario fue blanco de críticas por parte de la derecha francesa, que argumentó que tenía "dificultades para imponerse en los asuntos importantes".

Esta posición de ministro de Educación la asumirá Gabriel Attal, allegado cercano a Emmanuel Macron y uno de los miembros más jóvenes dentro del gobierno, quien con 34 años deja el cargo de ministro de Cuentas Públicas, que a su vez será asumido por el diputado Thomas Cazenave, presente en el gobierno desde 2016.

Otro cambio sustancial en la estructura del ejecutivo francés es la reinserción del ministerio de Urbanismo en la alineación del gabinete, siendo Sabrina Agresti-Roubache la elegida por el mandatario para dirigir esta rama gubernamental, que ha tomado una importancia remarcada después de los daños a algunas viviendas en los disturbios por la muerte de Nahel M.

Gabriel Attal durante una visita al Servicio de Investigación Judicial del Ministerio de Hacienda (SEJF), en Ivry-sur-Seine, en Val-de-Marne, el 9 de mayo de 2023. © AFP / Bertrand Guay

La polémica Marlène Schiappa, que lleva sirviendo al gobierno desde el 2017, dejará su cargo como secretaria de Estado por la Economía Social. Ha sido señalada por su cuestionable manejo de un fondo dedicado al combate del extremismo islámico, además de verse envuelta en un escándalo por haber posado para la revista 'Playboy', mientras un considerable grupo de franceses salía a las calles para protestar contra la reforma pensional.

En esta sacudida también toca el ministerio de Salud. Aurélien Rousseau fue nombrado nuevo ministro de esa cartera en reemplazo de François Braun, que apenas había sido elegido para el cargo en el 2022. Rousseau previamente fungió como jefe de Gabinete para la primera ministra, Elisabeth Borne, misma que fue confirmada por el mandatario francés el pasado lunes.

Los 'peces gordos' siguen al mando

A pesar de las novedades en la jefatura de algunos ministerios anunciados este jueves, las posiciones principales en el gobierno del Palacio de Elíseo van a seguir en sus cargos por el momento. Figuras como Gérald Darmanin, ministro del Interior; Bruno Le Maire, ministro de Finanzas; y Eric Dupond-Morretti, ministro de Justicia, preservan sus roles en el gobierno.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, hablando con los periodistas, acompañada por el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ante la comisaría de policía de Evry-Courcouronnes, al sur de París, el 30 de junio de 2023. © AFP / Stefano Rellandini

De acuerdo con lo que el politólogo Bruno Cautres dijo a la agencia de noticias francesa 'AFP', este ajuste en el gobierno francés solo tuvo como objetivo "deshacerse de los ministros que no rendían o no querían quedarse". Añadió que los cambios en los ministerios no afectarían la estructura política central del Elíseo, por lo que esta decisión "no envía un mensaje político sustancial".

Emmanuel Macron no goza de su mejor momento en la arena política local. Después de fallar en su intento de convencer al partido conservador de aliarse con su movimiento y generar un gobierno de coalición, su aprobación popular se mantiene estancada en el 31% de los franceses, según una encuesta organizada por 'AFP' el pasado 5 de julio.

Aymeric Durez: "Macron sabe que un cambio de primer ministro no cambiaría la situación en Francia" 03:31

Con AFP, Reuters y medios locales

