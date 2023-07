Violencia machista y sexual en territorios franceses de ultramar: "prevalece la ley del silencio"

En los territorios franceses de ultramar, la situación de las mujeres víctimas de violencia machista y sexual es especialmente preocupante, según un informe de la asociación En Avant Tout(e)s. Son muchos los obstáculos que les impiden denunciar: peso cultural, presión familiar y disparidades geográficas.

Yassimina Moumini, coordinadora del Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia (CIDFF) de Mayotte, atiende a diario a mujeres que huyen de la violencia de sus parejas.

Esta mañana de julio, cuenta cómo recibió a Fiona -un seudónimo para proteger su identidad-, de 23 años. "Vino a vernos porque no tenía dinero para alimentar a sus dos hijos pequeños tras dejar a su marido, que le había pegado", explica. Sólo tenía tres euros en el bolsillo, y es muy valiente".

Por desgracia, esta historia no es la única. Como Fiona, las mujeres de los territorios franceses de ultramar tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de la violencia doméstica que las de la Francia continental. En Martinica y Guadalupe, una de cada cinco mujeres sufre violencia doméstica, frente a una de cada diez en la Francia continental, según un estudio del INED (Institut National D'études Démographiques).

Un informe publicado el 11 de julio por la asociación feminista En Avant Tout(e)s, muestra que son muchas las razones que explican la sobrerrepresentación de la violencia machista y sexual en los territorios franceses de ultramar: inseguridad económica, aislamiento geográfico, y peso cultural y familiar.

Es difícil lograr que la gente se pronuncie

Mayotte, San Pedro y Miquelón y Polinesia... Aunque es difícil trazar un panorama completo de la violencia contra las mujeres en cada uno de los 11 territorios de ultramar, en gran medida se subestima, según la asociación En Avant Tout(e)s, la cual señala en su informe que existen obstáculos comunes para que las víctimas denuncien.

"Todos los territorios de ultramar son geográficamente insulares y demográficamente densos", explica Aurélie Garnier-Brun, directora de desarrollo y patrocinio de En avant Tout(e)s. "La insularidad puede crear en las víctimas un fuerte sentimiento de aislamiento y, por tanto, de sentirse vigiladas por la comunidad, lo que les impedirá hablar. Prevalece la ley del silencio".

El peso de la cultura y de la familia está muy presente. En Nueva Caledonia, la coexistencia del derecho consuetudinario y del derecho común puede representar un factor de riesgo para las mujeres en términos de exposición a la violencia. Por ejemplo, "ciertas tribus kanak tienen tradiciones que obligan a las víctimas de violencia a pedir perdón a sus agresores", explica Aurélie Garnier-Brun.

"Queremos que sepan que no están solas"

Las disparidades geográficas son otro obstáculo para alzar la voz. Vivir en una isla volcánica, un archipiélago o un territorio muy salvaje como la Guayana Francesa puede dificultar considerablemente el acceso a las instituciones jurídicas o a las estructuras de apoyo. En Mayotte, donde los dos principales medios de transporte público son la barcaza y el taxi, las víctimas pueden verse rápidamente disuadidas de abandonar precipitadamente el domicilio conyugal.

Incluso, después de huir del hogar, las dificultades continúan. "Una madre de cinco hijos, entre ellos dos alumnos de secundaria, tuvo que superar numerosos obstáculos para mantenerlos escolarizados tras ser admitida en nuestro centro de acogida de urgencia", explica Yassimina Moumini, del CIDFF de Mayotte.

"Ya no vivía en la comuna donde residía, y no había servicio de autobús entre el lugar de alojamiento y el colegio. Así que tuvo que buscar la manera de llevar a sus hijos a la escuela, ya fuera en taxi o haciendo autostop. Esta solución era muy difícil para la madre, ya que no podía permitirse pagar el taxi todos los días, pero era esencial para evitar que los niños abandonaran la escuela o volvieran al pueblo con el agresor".

Como muchas asociaciones de base, Yassimina Moumini y el CIDFF intentan ayudar a estas mujeres. Les ofrecen alojamiento, asistencia jurídica y apoyo psicológico. "Queremos darles los medios para reconstruir sus vidas", explica. "Queremos que sepan que no están solas y que pueden tener una vida mejor".

Colmar las lagunas

A pesar de esta buena voluntad, las asociaciones no dan abasto. Aunque las necesidades aumentan, los recursos siguen siendo insuficientes. "Para que las asociaciones puedan hacer mejor su trabajo, necesitan más medios financieros", insiste Aurélie Garnier-Brun.

Eso les permitiría contratar personal, desarrollar programas de prevención y mejorar la eficacia de sus acciones. De momento, muchas asociaciones funcionan gracias al voluntariado, lo que no basta para cubrir todas las necesidades.

Algunos territorios franceses de ultramar también sufren la falta de profesionales formados en violencia de género y sexual. "No hay suficientes asistentes sociales y psicólogos para el número de plazas vacantes en Guayana", afirma Audrey Buguellou, coordinadora de la iniciativa Violencia contra las mujeres, de la asociación L'Arbre Fromager de Cayena.

"Si se tiene en cuenta que los jóvenes tienen que marcharse a estudiar a la Francia continental para ciertas carreras, no necesariamente quieren volver enseguida a Guayana", agregó.

Además del apoyo y la atención a las víctimas, las asociaciones consideran necesario reforzar la prevención. Desde hace un año, Audrey Buguellou lleva a cabo campañas de sensibilización en las comunidades amerindias de Guayana Francesa, a las que sólo se puede acceder en avión o en embarcaciones de poco calado.

"Cuando vienes a hablar de violencia doméstica a estos pueblos desde la Francia continental, es muy complicado que te reciban bien", dice.

"En general, dejamos que la gente acuda a nosotros para hablar de estos temas tabú, de una forma benévola y no estigmatizadora. Es un trabajo a largo plazo, pero esencial si queremos cambiar mentalidades y actitudes".

