El expresidente Nicolas Sarkozy será juzgado por presunta financiación ilegal de campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se enfrentará a un nuevo juicio en 2025 por un caso de presunta corrupción. El exmandatario es acusado, junto a otras 12 personas, de haber recibido al menos 50 millones de euros en financiación ilegal para su campaña electoral de 2007 por parte del gobierno del fallecido líder libio Muamar al Gadafi, un caso de vieja data en Francia.

Un nuevo juicio se abrirá contra el expresidente Nicolas Sarkozy, el más importante hasta ahora. El exmandatario (2017-2012), que ya fue condenado en dos otros casos, es acusado por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de corrupción masiva con el antiguo gobierno libio de Muamar al Gadafi.

Se espera que el juicio se celebre entre enero y abril de 2025.

Este viernes 25 de agosto, y después de 10 años de investigación, dos magistrados financieros anunciaron la remisión de Sarkozy al tribunal penal por el caso de supuesta financiación ilegal de campaña por parte de Libia.

El exjefe de Estado es acusado de corrupción pasiva, conspiración criminal, financiación ilegal de una campaña electoral y encubrimiento de malversación de fondos públicos libios, como precisa el comunicado emitido por el fiscal Jean-François Bohnert.

Sarkozy comparecerá junto a otras 12 personas, entre ellas varias personalidades políticas como Claude Guéant y Brice Hortefeux, antiguos ministros del Interior y Eric Woerth, otrora tesorero de la campaña presidencial de 2007.

Dos empresarios también son sospechosos de haber sido intermediarios en el caso: el franco-libanés Ziad Takieddine, huido en Líbano y que no asistirá al juicio, y el franco-argelino Alexandre Djouhri.

Sarkozy, de ahora 68 años, niega en su totalidad los hechos, de la misma forma que lo hizo en sus pasadas acusaciones por corrupción. El miércoles, el expresidente declaró en la cadena de televisión nacional TF1: "No tengo nada que reprocharme, no he malversado ni un céntimo".

El caso de la presunta financiación de 50 millones de euros libios

Nicolas Sarkozy ganó las presidenciales francesas de 2007 frente a la candidata de la izquierda Ségolène Royal. Poco después, el mandatario recibió a Gadafi en Francia con grandes honores. Posteriormente y en un giro sorpresivo, Sarkozy insistió en poner a Francia al frente de los ataques aéreos dirigidos por la OTAN que ayudaron finalmente a derrocar al gobierno de Gadafi en 2011.

En 2012, el medio de investigación 'Mediapart' publicó un primer artículo demostrando que, según un documento oficial libio, el régimen de Gadafi había desbloqueado 50 millones de euros para ayudar a la campaña de Sarkozy en 2007, es decir más del doble del límite legal de financiación en ese momento. Además, violaría las normas francesas que impiden la financiación extranjera de campañas.

En esta foto de archivo del 10 de diciembre de 2007, el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, a la izquierda, saluda al líder libio, Muamar al Gadafi, a su llegada al Palacio del Elíseo en París. © AP - Francois Mori

Algunos días después, ese medio publicó otro texto en el cual el antiguo jefe del gobierno libio, Baghdadi Ali al-Mahmoudi, confirmaba la entrega de estos 50 millones de euros por el régimen de Gadafi. Nicolas Sarkozy empezó a ser investigado por la Justicia francesa en este caso en 2013.

En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine dijo a 'Mediapart' que había entregado maletas de cinco millones de euros en efectivo a Sarkozy, pero se retractó después.

En su reporte, los magistrados financieros dijeron que los 10 años de investigación confiada a la Oficina Anticorrupción habían revelado una falta “de voluntad política en Francia para hacer transparentes estos hechos" y denunciaron "manipulaciones".

También explicaron que, aunque "no hay pruebas de ningún vínculo económico o financiero", si "parece que se hizo un pacto de corrupción entre Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi para financiar la elección de Sarkozy".

Sarkozy suma dos condenas por casos de corrupción

El exmandatario francés ya fue condenado dos veces por la Justicia francesa: Una por el caso de escuchas telefónicas ilegales y otra en el caso 'Bygmalion', por financiación ilegal de la campaña de su fallida candidatura a la reelección en 2012.

En mayo, el Tribunal de Apelación de París confirmó su condena a tres años de cárcel (uno de ellos sin suspensión) por corrupción y tráfico de influencias. Por este caso, sobre Sarkozy también recae una inhabilidad por tres años. El expresidente anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal de Casación.

En ese entonces, el exjefe de Estado fue acusado de haber intentado obtener información secreta de un magistrado, Gilbert Azibert, a cambio de un puesto de prestigio en Mónaco. La acusación se basa en escuchas telefónicas entre Nicolas Sarkozy y su abogado Thierry Herzog.

El expresidente Nicolas Sarkozy camina durante una vista del juicio del llamado caso Bygmalion que le acusa de financiación ilícita por su fallida campaña de reelección de 2012, en París, el 15 de junio de 2021. Sarkozy y otras 13 personas están acusadas de haber creado o haberse beneficiado de un esquema de facturación falsa para cubrir millones de euros de gastos excesivos en los mítines de campaña. © Christophe Archambault / AFP

En la otra causa, Sarkozy fue condenado a un año de cárcel el 30 de septiembre de 2021 por financiación ilegal de la campaña de su fallida candidatura a la reelección en 2012. Sigue en libertad mientras el caso está pendiente de apelación.

Su partido, Unión por un Movimiento Popular (UMP), y la agencia de comunicación Bygmalion habrían trabajado juntos para ocultar que Sarkozy superó masivamente el límite legal de gastos electorales. El juicio de apelación comenzará el 8 de noviembre de 2023.

En ambos casos, Sarkozy niega las acusaciones a pesar de las condenas.

