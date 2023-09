En Francia, 118 mujeres fueron asesinadas por su cónyuge durante 2022

El nuevo informe del Ministerio del Interior francés, publicado este sábado 2 de septiembre, da cuenta de 118 muertes violentas de mujeres a manos de su cónyuge o excónyuge y 27 muertes de hombres, en 2022. Una cifra similar a la del año pasado.

En Francia, 118 mujeres fueron asesinadas en 2022 por su cónyuge o excónyuge, cuatro menos que en 2021, según el balance de las "muertes violentas en la pareja" publicado el sábado 2 de septiembre por el Ministerio del Interior.

Según este estudio, en 2022 se registraron 145 muertes violentas en la pareja, entre ellas 118 mujeres y 27 hombres (+6 respecto a 2021), es decir, casi el mismo total que el año anterior (143).

De media, en Francia se produce un feminicidio cada tres días.

Una activista lleva una pancarta con el nombre de una víctima durante una manifestación organizada por el colectivo #NousToutes, contra los feminicidios en París, el 9 de octubre de 2022. AFP - JULIEN DE ROSA

Fuerte aumento de los intentos de asesinato conyugal

El estudio también constata un fuerte aumento de las tentativas de homicidio en el seno de la pareja (+45%), con 366 hechos (incluidas 267 víctimas mujeres) registrados en 2022, frente a 251 en 2021.

"El perfil típico del agresor no ha cambiado. Es predominantemente hombre (84%), la mayoría de las veces en pareja, de nacionalidad francesa, de 30 a 49 años y que no ejerce o ya no ejerce una actividad profesional", resume el Ministerio del Interior. Las mujeres víctimas (81%) son en su mayoría de nacionalidad francesa, de entre 30 y 49 años y desempleadas.

De los 118 feminicidios, 37 mujeres ya habían sido objeto de violencia por parte de su cónyuge o excónyuge antes de su muerte, 24 de ellas habían denunciado los hechos a la policía, 16 de las cuales habían presentado denuncia.

Una de las víctimas tenía un teléfono de grave peligro que permitía la rápida intervención de la policía gracias a una llave preprogramada y, para otras dos, su cónyuge o excónyuge era objeto de control judicial.

Disputas y rechazo a la separación

Las discusiones (26%) y el rechazo a la separación (23%) siguen siendo los principales motivos para actuar. Los hechos se cometen mayoritariamente en el domicilio de la pareja, de la víctima o del agresor (87%), sin premeditación, principalmente con arma blanca (43%) o arma de fuego (20%).

Los departamentos que registran el mayor número de hechos son el Norte (siete mujeres víctimas y dos hombres), los Alpes Marítimos y el Ródano (cinco mujeres víctimas cada uno), luego Sena-Saint-Denis (cuatro mujeres víctimas y un hombre).

Al igual que en 2021, 12 niños menores de edad fallecieron en el ámbito familiar, víctimas de infanticidio.

*Artículo adaptado de su original en francés

Con AFP

