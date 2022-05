Siria - Ucrania: ¿la misma lucha?

ARTE+FRANCE 24

En el último enclave de la oposición al régimen de Bashar al-Assad, la ciudad de Idlib, se conmemora el aniversario 11 de la guerra en Siria. Aquí hay un particular interés por lo que viene ocurriendo en Ucrania y siguen muy atentos las noticias. Los pobladores se sienten identificados, consideran que el pueblo ucraniano vive lo que ellos sufren desde hace más de una década.

En Siria, muchos se han acostumbrado a convivir con la guerra y hacen lo que pueden para sobrevivir y ayudar a otros. Ven en la invasión de Rusia a Ucrania un espejo de su realidad. Algunos han dejado de lamentarse y han tomado acción desde sus trincheras.

“(Rusia) siempre nos ha tratado como terroristas para justificar sus crímenes contra nosotros y para que los europeos no nos ayuden” asegura Azis, un artista urbano de Siria que retrata las atrocidades que se cometen en Ucrania a través de grafitis, que luego difunde en redes sociales.

“En nuestro sufrimiento encontramos espacio para mostrar nuestra solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo”, continúa Azis.

Un ‘deja vu’ de lo que vive el pueblo sirio

Quien tampoco puede quedarse de brazos cruzados es Mouna, una maestra que tiene que enseñar a sus alumnos sobre las bombas de racimo y artefactos explosivos para que estén atentos y no resulten heridos o muertos cuando se topen con ellas.

Mouna denuncia que en los años de conflicto, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, apoyado por fuerzas extranjeras, han atacado colegios y hospitales, por eso ve lo que ocurre en Ucrania como un terrible ‘deja vu’ de lo que vivió y sigue viviendo su pueblo.

Ella recomienda a los ucranianos que lo documenten todo, dice que tener una cámara en el casco es muy útil, porque permite grabar los hechos en tiempo real para mostrarlos al mundo. Ella asegura que el “criminal debe saber que un día tendrá que responder por sus actos”.

“El enemigo es el mismo”

Para Abu Taha, un general sirio que asegura “le dio la espalda al régimen” porque no quería matar civiles, él y sus hombres están del lado “de la dignidad de todo el mundo” y exhorta al pueblo ucraniano a seguir luchando contra Rusia y a que no crea en negociaciones ni acuerdos porque “este enemigo no cumple su palabra”.

Abu dice que Europa y Estados Unidos están pagando las consecuencias de no apoyar al pueblo sirio. “Nosotros también necesitamos ayuda porque nuestro enemigo es el mismo”, dice, y se muestra convencido de que “si este enemigo tiene que luchar en varios frentes, seguramente será derrotado”.

