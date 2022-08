Etiopía: Tigray, la tierra del hambre

Arte+France 24

Desde el inicio de la guerra en la región etíope del Tigray el pasado 3 de noviembre de 2020, la situación del asedio por parte de las fuerzas gubernamentales ha dejado un territorio sin oportunidades de futuro. Los enfrentamientos impidieron a los agricultores plantar sus campos, la desnutrición infantil es cada vez más grave y miles de personas tuvieron que huir como desplazados hasta Meleke, la capital regional.

Antes de la hambruna, hubo una guerra. El Tigray, una región del altiplano etíope, lucha contra su propio país, Etiopía. En un contexto de rivalidades políticas, el papel del primer ministro Abiy Ahmed, que fue Nobel de la Paz en 2019 por su promoción de las negociaciones para poner fin a la guerra con su vecina Eritrea, designó a esta región como su enemigo a destruir.

"Estamos viviendo una catástrofe humanitaria debida a este asedio, este bloqueo. No hay transporte, no hay comunicaciones, ni electricidad ni funciona el sistema bancario. Es peor que un asedio, es una situación con rehenes. No nos dejan movernos. Decidieron matarnos, acabar con nosotros allí, en una caja", señala el gobernador regional.

Desde el estallido del conflicto civil, los enfrentamientos impidieron a los agricultores plantar los campos, lastrando la cosecha.

"Me muero de hambre, es horrible. Me duelen los intestinos, todo mi cuerpo se rinde ante mí. Los ojos, el corazón e incluso la boca. Los cubro porque me da vergüenza. El hambre no te mata de golpe, lo hace poco a poco", afirma una anciana trigreña.

La gasolina en la región del Tigray cotiza a 650 euros; el transporte se limita a unos pocos minibuses y a los escasos vehículos humanitarios. Los hospitales fuera de la capital, Meleke, apenas tienen recursos para atender a sus pacientes.

"Necesitamos ayuda. Todo el mundo sabe que aquí hay un problema. Todos hablan del problema, pero no de la solución. La gente se está muriendo cada día. Cada minuto. Lloramos cada vez que una madre pierde a su hijo. En lugar de ayudarnos, las ONG se limitan a vigilarnos. Eso es lo que vivimos aquí", dice un doctor de un centro médico local.

Con el recrudecimiento de la guerra, el doctor ve cada vez más niños que se mueren de hambre. Otros muchos pacientes mueren de cáncer o malnutrición.

Durante 30 años, las élites políticas tigreñas gobernaron toda Etiopía. Pero el Gobierno de Abiy Ahmed decidió asediarlos, marginarlos y hacer retroceder al Tigray 50 años.

