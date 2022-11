Los jóvenes, las "principales víctimas del cambio climático", elevan su voz en la COP27

En la COP27, cientos de jóvenes activistas por el planeta se reunieron este 10 de noviembre en el pabellón 'Infancia y Juventud' para expresar sus preocupaciones por el calentamiento global y para pedir a los gobiernos acciones reales que pongan fin al cambio climático.

Anuncios Lee mas

El legado de Greta Thunberg, la joven activista que fue portada de periódicos alrededor del mundo por ser la cara visible de las nuevas generaciones preocupadas por el cambio climático, llega a la COP27 con decenas de niños y adolescentes que exigen a los gobiernos medidas urgentes contra el cambio climático.

En la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en el pabellón 'Infancia y Juventud', Licypriya Kangujam, una niña de 11 años, es activista medioambiental desde hace cuatro años cuando fue a la conferencia de desastres naturales organizada por la ONU en Mongolia.

Kangujam cuenta que nació “en la ciudad de Manipur, llena de biodiversidad” pero creció en Bhubanewswar, donde su “vida se vio azotada en 2018 y 2019 por dos ciclones que acabaron con la vida de miles de personas”. Después, cuenta, se mudó “a Delhi, donde el aire es irrespirable y las olas de calor insoportables".

La activista india Licypriya Kangujam tiene tan solo 11 años pero empezó su trayectoria como activista medioambiental hace cuatro, cuando asistió por primera vez a una conferencia sobre desastres naturales de la ONU en Mongolia que le permitió entrar en contacto con científicos, líderes, políticos y otros activistas que compartían sus mismas preocupaciones. © EFE/R.S.

Desde entonces está motivada a buscar que haya políticas que ayuden a frenar el cambio climático y que exista un modelo de desarrollo donde el respeto por el entorno natural y las personas sean el centro y donde la justicia climática tengo un lugar preponderante en la agenda de líderes mundiales.

A este pabellón de la COP27 también llegó Javier Vera, un colombiano de 13 años que desde los nueve lucha por el medio ambiente. Comenzó su activismo por el derecho de los animales y luego tomó una postura mucho más global sobre el cambio climático, empujado por los incendios que azotaron la selva amazónica hace tres años.

Un mensaje desde los jóvenes hasta los líderes mundiales

Licypriya Kangujam afirmó que "sacrificar la vida de millones de niños por los fracasos de nuestros líderes es inaceptable; en lugar de gastar billones de dólares en guerras, deben de invertirlos en acabar con la pobreza, en educación y en la lucha climática, así el mundo sería un lugar muy diferente".

Pero la joven y sus compañeros sienten que los niños no son escuchados en las altas esferas de la COP27. "Aunque estemos aquí, nuestras voces son silenciadas porque no se nos da la oportunidad de compartir nuestro mensaje con los líderes mundiales en ninguna sesión". "Nos siguen ignorando, por eso los jóvenes activistas tenemos que tomar las calles contra la inacción de los líderes mundiales, pero debemos hacerlo de forma pacífica, la violencia no es una opción".

Por su parte, Vera dice que "los gobiernos del mundo aún no han entendido que en sus manos tienen nuestro futuro y presente", y pide que tomen acciones para que no sean recordados "como aquellos que permitieron un atentado contra la vida, un gran daño contra el planeta". Para el colombiano, "los gobiernos no están siendo serios", ya que "hay muchos compromisos que no se están cumpliendo" mientras “el tiempo apremia".

Un impacto global desde lo local

La activista de origen indio emprendió acciones y fundó la organización The Child Movement, con la que busca movilizar a la sociedad para que actúe por la justicia climática. Sumado a esto, realiza actividades de plantación de árboles, limpieza de playas y realiza actos de concientización.

Asimismo, abrió 'Plastic Money Shop', una tienda donde se pueden intercambiar de forma gratuita plásticos de un solo uso por arroz y otros productos imperecederos, mientras la organización reutiliza estos plásticos y los convierte en tejas o neumáticos.

Para Kangujam, "las acciones de hoy decidirán el futuro de mañana. Los niños somos las principales víctimas del cambio climático. Tenemos que pasar a la acción y abandonar las falsas promesas"

Al otro lado del mundo, el colombiano fundó la organización Guardianes por la Vida, conformada por compañeros de escuela, con la que han hecho actividades que invitan a la gente a que tomen conciencia sobre cuidar el entorno natural, como limpiar parques y plantar árboles.

Una iniciativa de la COP27

El ministro egipcio de Exteriores y presidente de la COP27, Sameh Shukri, designó a Omnia el Omrani, una mujer procedente del Cairo, como la primera enviada para la juventud del evento.

“Necesitamos ser parte del proceso de toma de decisiones, pero tiene que ser de una manera significativa, no simbólica”, dijo Omnari a la agencia EFE. Para ella, la juventud “está recibiendo el impacto más desproporcionado” del cambio climático y son “el grupo demográfico más afectado en la Tierra”.

Omnari lleva la voz de los jóvenes a las altas esferas de la cumbre con peticiones, preocupaciones y propuestas. “Algo que me gustaría ver es más jóvenes en la COP, no solo como observadores o sociedad civil -que también son importantes porque necesitamos mantener nuestra independencia- pero también tener delegados de la juventud oficiales que representen a sus países”, afirma.

Ante la ausencia de Greta Thunberg en este cumbre, quien no asistió como una forma de boicot por considerar que Egipto no respeta los derechos humanos más básicos, la delegada dijo que “es una decisión personal el hecho de compartir lo que siente sobre Egipto, sobre la COP o sobre los derechos humanos”. Sin embargo, recordo que, a pesar de que Thunberg no haya acudido a la cumbre, “eso no significa que su trabajo, su activismo y su influencia no estén”.

Según cifras de UNICEF unos 1.000 millones de niños están en “riesgo extremadamente alto” de sufrir por la crisis climática. A esto se suma que más de un millón de ellos mueren todos los años debido a razones ambientales, según Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las Naciones Unidas reportan que el 16% de la población mundial, unos 1.200 millones de personas, están entre los 15 y 24 años de edad.

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo