"Sin agua, no somos nada": en España, la sequía reaviva el conflicto por el Tajo

Desde principios de la década de 1980, parte de las aguas del Tajo, el río más largo de la Península Ibérica, se han desviado para alimentar el sur de España. Un traslado que permitió que esta árida región se convirtiera en el "huerto de Europa". Sin embargo, a medida que el oro azul se vuelve cada vez más escaso bajo el efecto de las repetidas sequías y el cambio climático, la ira se está gestando río arriba del río.

"Antes, este lugar estaba lleno de vida. Había cientos de turistas durante todo el año. Navegábamos en el lago, pescábamos, nos reíamos", recuerda Ricardo Ortega en su embarcadero.

Desde la década de 1970, este marinero profesional, con gorra en la cabeza y una barba canosa, ha dirigido un pequeño negocio de turismo fluvial en Sacedón, un pueblo de apenas 1.500 almas en Castilla-La Mancha, a cien kilómetros al este de Madrid. Pero hoy sus embarcaciones de recreo, a pesar del gran cielo azul y el sol abrasador, permanecen amarradas en el muelle. El tablero de reservas está desesperadamente vacío.

Ricardo Ortega camina por su muelle. Durante varios meses, sus barcos han permanecido atracados por falta de reservas. La causa: el nivel extremadamente bajo del lago. © Mehdi Chebil / France 24

Detrás del sexagenario, la arena, la tierra árida y la vegetación quemada se extienden hasta donde alcanza la vista. A lo lejos, un puente: "Antes, el agua llegaba hasta allí", señala. "Ahora parece un desierto. No hay más agua ni humanos". Unos cientos de metros más adelante, las puertas del camping municipal están cerradas por falta de clientes. Algunas canoas dañadas se apilan en una esquina, vestigios de una época en la que el establecimiento tenía los pies en el agua.

Creado en la década de 1950, este lago artificial es alimentado por las aguas del Tajo, el río más largo de la Península Ibérica. Su creación permitió que esta región montañosa se desarrollara atrayendo a una clase media madrileña en busca de frescura. Sacedón fue apodada la "playa de Madrid".

"¿Quién vendría a disfrutar de un lago sin agua?"

Con una trampa: con cada episodio de sequía o calor alto, el flujo del Tajo disminuye y no permite que el lago se llene. Sin embargo, con el cambio climático, estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos. Según Ricardo Ortega, el lago no ha alcanzado un nivel normal desde 2008.

En 2023, la situación está en el clímax. A principios de mayo, España se enfrenta a un déficit de precipitaciones sin precedentes y temperaturas récord para la temporada. Aguas arriba, el nivel del Tajo es tan bajo que es posible caminar directamente sobre su superficie. Unos kilómetros más abajo, el lago Sacedón tiene sólo el 33% de su capacidad.

El nivel del Tajo, fotografiado aquí el 8 de mayo de 2023 cerca de Gualda, al este de Madrid, ya es muy bajo. © Mehdi Chebil / France 24

"Poco a poco, los turistas dejaron de venir", lamenta Ricardo Ortega. "Por un lado, ¿quién vendría a disfrutar de un lago sin agua donde es peligroso navegar y que parece un pantano?" Para mantener su actividad, el sexagenario ahora depende solo de la restauración de barcos. Los que solía alquilar se venden uno a uno.

No obstante, para él, la sequía es solo uno de los culpables. "El secado del lago se debe principalmente a la sobreexplotación de nuestros recursos hídricos. La sequía solo refuerza el problema", dijo.

En su punto de mira: el trasvase Tajo-Segura, una iniciativa del franquismo inaugurada en 1979, esta inmensa red de túneles, acueductos y canales de riego transporta miles de millones de litros de agua desde el río Tajo cada año desde el embalse de Sacedón hasta el "Levante español", la región de Alicante, Murcia y Almería. Una zona árida que se convirtió en el "huerto de Europa" y un símbolo de la agricultura intensiva.

"Ni una gota más"

"Fuimos sacrificados en beneficio de otra región", dijo Ricardo Ortega. "Desde la implementación de las transferencias, ya no vivimos, sobrevivimos. Nuestra economía está deprimida. Los jóvenes se van, las tiendas están cerrando..." La ira es compartida en el pueblo: en la fachada del ayuntamiento, una pancarta dice en grande "Tajo-Segura, ¡ni una gota más!"

Ricardo Ortega muestra una vieja foto de un canal que una vez alimentó el lago artificial con las aguas del Tajo. Ha estado seco desde 2008. © Mehdi Chebil / France 24

Pero eso podría cambiar. Ante el alarmante estado del río bajo el efecto combinado del cambio climático y el bombeo masivo de agua, el gobierno de Pedro Sánchez decidió en febrero limitar los traslados a la región de Alicante, una primicia. El objetivo: reducir las extracciones en un 30% para 2027 para elevar el nivel del río y así proteger su biodiversidad. El caudal del río ha caído un 12% y podría caer entre un 14% y un 40% para 2050, según el Gobierno.

Si el anuncio es obviamente bienvenido por Ricardo Ortega, a 300 km de distancia, en el otro extremo de la transferencia, la decisión del Gobierno no es bien recibida. En Alicante, Murcia y los pequeños pueblos de los alrededores, las manifestaciones se suceden con el mismo lema: "Sin transferencia, no hay más huerto".

Antes de las transferencias, "esta región se parecía a África"

Rogelio Ríos participó en varios de estos mítines. A sus 52 años, este agricultor de limones de aspecto imponente y tez bronceada no deja de repetir "¡sin agua, aquí no somos nada!".

"Hace 40 años, antes de la llegada del agua del Tajo, esta región se parecía a África. Era el desierto. Era lúgubre y sin vida", dice desde las alturas de su finca en el sur de Alicante. Recuerda las dificultades de sus abuelos, que eran dueños de la tierra antes que él y sus padres. "Solo podían cultivar olivos, algunos almendros y cereales. Los rendimientos eran bajos y tuvimos que vivir con la incertidumbre de si iba a llover lo suficiente o no", dijo. Un paisaje difícil de imaginar como limoneros, naranjas, almendros y otros cultivos frutales de todo tipo se alinean frente a él.

Rogelio Ortega monitoriza el crecimiento de sus limones, en el municipio de La Pedrera, cerca de Alicante, el 9 de mayo de 2023. © Mehdi Chebil / France 24

"La transferencia fue una revolución. Esto es lo que nos ha permitido convertirnos en el 'huerto de Europa'", resume con una gran sonrisa. Hoy en día, el sector primario –sólo la agricultura– concentra 100.000 empleos directos e indirectos en el "Levante español". Las frutas y verduras que allí crecen están destinadas principalmente a inundar las estanterías de los supermercados europeos a precios inmejorables. Según la Unión Central de Regantes del Tajo Segura (Scrats), el 25% de las hortalizas y el 71% de la fruta exportada por España proceden de ella.

Y en esta primavera anormalmente seca, la importancia del agua es más clara que nunca. Rogelios Ríos abrió las compuertas para regar sus 25 hectáreas de cultivo desde principios de marzo, dos meses antes de lo normal. Extrae directamente de dos cuencas en su tierra: una está llena de agua del cercano río Segura; la segunda, por el Tajo. Una distribución, asegura, que permite limitar las presiones sobre los dos ríos. Pero aún regando, se prepara para sufrir una caída en su producción anual. “Si no llega la lluvia, seguro que tendremos que sacrificar parte de la cosecha para ahorrar agua, pero al menos no lo habremos perdido todo”, se tranquiliza.

En un pueblo cercano, Torremendos, José Vicente Andreu recorre sus polvorientas callejuelas de limoneros con mirada preocupada. Él también ha comenzado a regar pero ya se están sintiendo los efectos de la sequía. Junto a los limones que muestran un hermoso color amarillo, otros permanecen totalmente verdes o diminutos. “Los árboles carecen de agua y no maduran lo suficiente sus frutos”, resume este ingeniero agrónomo, presidente de la sección local del sindicato agrícola de Asaja.

En la finca de José Manuel Andreu en Torremendos, al sur de Alicante, los efectos de la sequía son visibles a pesar del riego de última generación. © Mehdi Chebil / France 24

“Si nos vemos aislados de una de nuestras principales fuentes de agua, el Tajo, nuestra huerta estará en peligro”, advierte. "Esto nos obligará a reducir nuestra producción o a buscar agua más escasa y, por lo tanto, más cara".

Esto aumentará automáticamente el precio de nuestros productos y seremos menos competitivos en un mercado cada vez más competitivo". "Me preocupa más que el Gobierno corte el agua del Tajo que el cambio climático", coincide Rogelio Ríos. "Nuestra región ha estado experimentando sequía durante 200 años, siempre podemos adaptarnos, a menos que no tengamos más agua. En ese caso, no podremos hacer nada". Según Scrats, la reforma del Gobierno podría resultar en el abandono de 12.200 hectáreas de cultivos y la pérdida de 15.000 puestos de trabajo”.

Cuando se les pregunta por las críticas hechas en Castilla-La Mancha, su respuesta es la misma: "El agua de España es de todos los españoles. Eso es lo que dice la Constitución. Es normal compartirla".

Aprovechamiento de la tecnología

La suerte del Tajo invirtió el debate público en la antesala de las elecciones autonómicas previstas para finales de mayo, reavivando tensiones tan antiguas como el propio traspaso. Además de las protestas, el tema aparece regularmente en los titulares. La Asaja y la Scrats también han anunciado que presentarán una demanda contra la caída de traspasos.

El tema incluso crea alianzas que parecen imposibles. Los socialistas al frente de la Comunidad Valenciana se unieron a los conservadores del Partido Popular de Murcia contra el decreto. Por el contrario, en Castilla-La Mancha, los socialistas en el poder reciben el apoyo de los representantes electos de derecha para exigir el fin completo del traslado Tajo-Segura. "Cuanto más escasa el agua, más se convierte en una cuestión política crucial e importante", dice José Vicente Andreu.

Por su parte, el Gobierno se defiende velando por el cumplimiento de las normas medioambientales de la Unión Europea, que exige la protección de las cuencas hidrográficas. Para compensar la falta de agricultores, promete una mayor inversión para desarrollar fuentes alternativas de agua. Entre ellos, la desalinización de agua de mar. Una "falsa solución", lamentan los dos agricultores entrevistados: "El agua desalinizada cuesta mucho más que el agua del Tajo y tiene un fuerte impacto ecológico: se necesita mucha electricidad para producirla y esto crea residuos nocivos", exclama Rogelio Ríos. "Debe ser un complemento, no una solución en sí misma", dijo José Vicente Andreu.

"Si trabajamos para usar el agua de la manera más racional posible, puede haber suficiente para todos", dice el ingeniero. Desde 2018, este último ha estado tratando de hacer de su explotación un ejemplo de buen uso del "oro azul". La humedad de cada parcela se examina estrictamente gracias a las sondas instaladas en el suelo que envían datos en tiempo real a una aplicación móvil. A esto se suma un sistema de riego por goteo para controlar cada milímetro de riego.

José Vicente Andreu muestra cómo utiliza su teléfono para monitorizar la humedad del suelo y controlar en tiempo real las necesidades hídricas de su finca de Torremendos, al sur de Alicante. © Mehdi Chebil / France 24

Desde Castilla-La Mancha hasta el "Levante", para los ecologistas españoles, este conflicto sobre el río Tajo es en realidad la ilustración perfecta de un sistema que necesita ser revisado a fondo. "Necesitamos un nuevo plan hidrológico a escala nacional", dijo recientemente Julio Barea, jefe de agua de Greenpeace España. "Hoy en día, el 80% del agua se utiliza en la agricultura y el riego. En este contexto de un clima cambiante y aridizante, esto ya no es sostenible".

Artículo adaptado de su original en francés

