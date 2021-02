Recep Tayyip Erdogan acusa al movimiento LGBTI de "vandalismo"

La declaración del jefe de Estado se produce días después que las autoridades informaran sobre la detención de cuatro estudiantes bajo el cargo de insultar el Islam con símbolos LGBTI mientras protestaban en la universidad Boğaziçi de Estambul.

"Nuestra juventud no es una juventud LGBT (…) Es una juventud con ordenadores y teclados, no son LGBT. No son una juventud que comete actos vandálicos; al contrario, son una juventud que levanta los corazones rotos o caídos; confío en ustedes", dijo Erdogan durante un encuentro con los jóvenes de su partido, Justicia y Desarrollo (AKP), el cual gobierna Turquía desde 2002.

Este no es el primer comentario desobligante que el jefe de Estado turco lanza contra las personas de la comunidad LGBTI.

En julio de 2020, durante el desarrollo del desfile del orgullo gay en gran parte del mundo, Erdogan levantó polémica al acusar a los integrantes de la comunidad de “infiltrarse en los valores nacionales y espirituales”.

“Algunas personas atacan insidiosamente nuestros valores nacionales y morales al normalizar perversiones que han sido condenadas a lo largo de la historia y tienen como objetivo envenenar las mentes jóvenes”, dijo Erdogan en aquel momento.

Comentarios homofóbicos del ministro del Interior precedieron la nueva polémica

Los comentarios de Erdogan se producen días después que el ministro del Interior, Süleyman Soylu, informara sobre la detención de cuatro estudiantes a los cuales tildó de “pervertidos LGBT” por presuntamente haber insultado el Islam.

“4 pervertidos LGBT, que cometieron una falta de respeto a la Kaaba-i Muazzama, fueron detenidos en la Universidad de Boğaziçi”, dijo el ministro a través de sus redes sociales.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

En ese momento, durante el desarrollo de protestas en la referida universidad, el grupo de estudiantes habría ubicado una imagen en la que se aprecia el complejo sagrado de La Meca y a un popular ser de la mitología anatolia (mitad mujer y mitad serpiente) en el lugar de la Kaaba junto a una bandera arcoíris (símbolo de la comunidad LGBT) en una esquina.

De acuerdo con medios turcos como 'Diken', dos de los cuatro jóvenes fueron ingresados en prisión de manera preventiva bajo cargos de incitación al odio. Dos de ellos cumplen arresto domiciliario.

En Turquía, la homosexualidad es legal desde 1858, pero es rechazada por gran parte de la sociedad. Quienes integran el movimiento LGBTI denuncian ser víctimas constantes de abusos y discriminación.

En el país, que cuenta con una gran comunidad gay en Estambul, Ankara y otras ciudades, se desarrollaban diversas actividades relacionadas con la comunidad LGBTI, como el desfile del orgullo gay, hasta que dichos eventos fueron prohibidos en 2015, dejando en entredicho la libertad que tiene este colectivo de manifestarse libremente.

