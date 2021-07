Afganistán declara un toque de queda ante el avance de los talibanes

Este sábado 24 de julio, el gobierno de Afganistán declaró toque de queda nocturno en 31 de las 34 provincias del país. Esto en respuesta al repunte de violencia que ha habido en los últimos meses a medida que los talibanes controlan más territorios.

Anuncios Lee mas

El presidente afgano, Ashraf Ghani, argumentó que ordenaba el toque de queda nocturno en la mayor parte del país para evitar la infiltración de talibanes en las zonas urbanas, ya que en las últimas semanas ha habido un aumento sin precedentes de la violencia de los insurgentes.

Mirwais Stanekzai, portavoz del Ministerio del Interior, le explicó a la agencia EFE que el toque de queda hace parte de “un amplio plan de seguridad”. Por su parte, Ahmad Zia, otro portavoz adjunto del mismo Ministerio, agregó que la intención de la medida es restringir la circulación entre las 22:00 y las 4:00, que según él son las horas en las que los talibanes ejecutan la mayor parte de sus operaciones militares.

Las únicas provincias donde no habrá toque de queda son Kabul, Panshir y Nangarhar, que están en una relativa calma. El resto del país tendrá que encerrarse en las noches, aunque todavía no se sabe por cuánto tiempo. “La decisión no es permanente, es temporal, y estará vigente hasta que se eliminen las amenazas a la seguridad y se resuelvan los problemas", le aclaró a EFE Hamid Roshan, también portavoz del Ministerio del Interior, y quien no especificó la fecha en la que se terminará la medida.

Así va el avance de los talibanes en Afganistán

El toque de queda es una solución parcial que intenta alcanzar el Gobierno afgano ante el avance de los talibanes. Y es que desde el primero de mayo, cuando comenzó la fase final de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, aquel grupo armado ha aprovechado para aumentar su ofensiva.

De hecho, los talibanes ya controlan 125 distritos en el país, varias ciudades grandes y capitales; lo cual es inédito desde que comenzó la guerra hace 20 años. También se han apoderado de varias zonas fronterizas bastante amplias como los pasos fronterizos con Turkmenistán, Tayikistán, Pakistán e Irán.

Estas son las áreas que controlan los talibanes en Afganistán a julio de 2021, según información de la agencia AP. © France 24

Las autoridades afganas han estado en conflicto con los talibanes por tratar de recuperar el territorio. Y el Gobierno se ha manifestado en varias ocasiones afirmando que ya el ejército ha podido recuperar varias zonas, llamando también a la calma de los civiles.

Pero del otro lado, los enfrentamientos han sido tantos que tan solo en las últimas 24 horas, hubo combates en 13 de las 34 provincias afganas. Mientras que Estados Unidos volvió a realizar ataques aéreos contra los talibanes en apoyo del Gobierno afgano, como lo confirmó el jueves el portavoz del Pentágono, John Kirby.

El grupo insurgente no vio esto con buenos ojos pues para ellos “es una clara violación del acuerdo”, según un comunicado que emitieron. El pacto al que se refieren es el que firmaron los talibanes y Estados Unidos en febrero de 2020, y que sirvió para la retirada final de las tropas extranjeras.

Las negociaciones infructuosas

Además del acuerdo de paz con Estados Unidos, los talibanes y el Gobierno afgano iniciaron diálogos desde septiembre en Doha, la capital de Qatar; pero no han avanzado mucho. La más reciente ronda de negociaciones se realizó el pasado 18 de julio sin ningún éxito, aunque los talibanes afirman que quieren seguir en la mesa de discusión.

Los talibanes afirman que se han tomado el 90% de las fronteras de Afganistán y están en 31 provincias de 34 del país. © Tariq Achkzai / AP

"Aunque el Emirato Islámico (como se hacen llamar los talibanes) se encuentra ahora en una posición militar fuerte, su política hacia la paz no ha cambiado", afirmaron los representantes y líderes del talibán en un comunicado. Esto juega un rol importante en el exterior por su muestra de querer aportar políticamente, y poder llegar a un acuerdo político para finalizar con el conflicto.

El pasado fin de semana revivieron las conversaciones cuando una nueva delegación de Kabul, integrada por negociadores con “plena autoridad" para negociar la paz, viajó a Doha para reunirse con los talibanes. Sin embargo, estas conversaciones no han llegado a una conclusión que aporte para la paz y el bienestar de los afganos.

La vida de los civiles en medio del conflicto en Afganistán

Y mientras los diálogos continúan, en Afganistán los combates por el control territorial entre las fuerzas oficiales y los talibanes siguen afectando a los civiles. En estos últimos intentos por recuperar las zonas que controlan los talibanes, alrededor de 12.000 familias del norte de la provincia de Takhar tuvieron que abandonar sus hogares por el conflicto. “No nos han ayudado, no nos han dado ni una alfombra. Ni siquiera un perro puede vivir aquí”, contó Mohammad Amin, una de las personas que tuvo que abandonar su hogar.

Cerca de 270.000 afganos han sido desplazados dentro del país desde enero, según la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. © Hamed Sarfarazi / AP

Más de 2.000 personas han sido desplazadas de Kandahar en el último mes, de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

Mientras que la Agencia para Refugiados ACNUR estima que 270.000 afganos han sido desplazados dentro del país desde enero. Esto eleva la cifra de personas forzadas a dejar sus hogares a más de 3,5 millones.

Con EFE, AFP y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo