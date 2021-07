El multimillonario Najib Mikati es designado para formar gobierno en Líbano

Esta podría ser la tercera vez que Mikati dirija el Gobierno libanés tras su experiencia en 2005 y entre 2011 y 2013. Ante sí tiene la difícil tarea de conseguir formar un Ejecutivo estable y afrontar una de las mayores crisis económicas y sociales que vive el país desde su creación.

Najib Mikati fue designado por el presidente libanés Michel Aoun para formar gobierno y poder convertirse así en el nuevo primer ministro de Líbano. En plena crisis económica, política y social, este multimillonario suní intentará formar un Gobierno para mejorar la difícil situación del país, aunque ya tiene la oposición total de los partidos cristianos.

De carácter moderado y tendencia a negociar con Siria, Mikati ha sido en el pasado ministro y dos veces primer ministro. La primera vez que estuvo al cargo del Gobierno fue en 2005, justo después de la crisis desatada por el asesinato de Rafic Hariri, padre de Saad Hariri, el actual primer ministro saliente. Posteriormente, asumió de nuevo el cargo en 2011 hasta su dimisión en 2013, justo en el momento en que la crisis libanesa empezaba a ser fuerte.

Mikati es un exitoso empresario y ha contado con el apoyo de una gran cantidad de partidos, incluido el propio Saad Hariri, sin embargo, su labor para formar Gobierno será complicada debido a la oposición de los partidos cristianos del país.

"El presidente Aoun me ha informado del resultado de las consultas parlamentarias, agradezco a todos los miembros del Legislativo que me escogieron y me designaron", dijo Mikati desde el Palacio Presidencial al sur de Beirut tras darse a conocer su nombramiento.

Durante el discurso de aceptación, Mikati se refirió a la delicada situación del país, que ha visto cómo el valor de la libra libanesa ha decaído dramáticamente desde 2019.

Millones de libaneses se han visto afectados gravemente por esta situación y culpan de ello a la corrupción de la clase política, que sufre un gran descrédito y ha sido el blanco de las protestas durante años.

