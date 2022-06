En el norte de Siria, los kurdos una vez más en la mira de Erdogan

Análisis

Mientras todos los ojos están puestos en Ucrania, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parece estar en una buena posición para aprovechar un contexto geopolítico favorable para sus planes de lanzar una nueva operación militar en el norte de Siria contra la milicia kurda siria YPG. A pesar de las advertencias de Washington, Ankara apunta específicamente a Tell Rifaat y Manbij, dos localidades al oeste del Éufrates.

Anuncios Lee mas

Desde hace varias semanas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan blinda la amenaza de una nueva operación militar en el norte de Siria, a lo largo de la frontera con Turquía.

“Estamos trabajando meticulosamente en nuevas operaciones para llenar los vacíos en nuestra línea de seguridad en nuestras fronteras del sur”, repetía ante los líderes de su partido, el AKP, el 4 de junio en Ankara.

"Vamos a limpiar Tell Rifaat y Manbij", dos localidades situadas al oeste del Éufrates, anunció a principios de mes ante el Parlamento, antes de prometer proceder "paso a paso en otras regiones".

En el punto de mira de Recep Tayyip Erdogan están, pues, una vez más los territorios controlados por las fuerzas kurdas, precisamente por las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). Apoyados y armados por el ejército estadounidense, componían el grueso de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la alianza árabe-kurda, que había combatido, con el apoyo de la coalición internacional liderada por Washington, contra los yihadistas del del autoproclamado Estado Islámico (ES).

Turquía califica a las YPG y al Partido de la Unión Democrática (PYD), principal partido kurdo sirio, de "terroristas" y les acusa de estar vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Este movimiento kurdo, catalogado como terrorista por Ankara, pero también por Estados Unidos o la Unión Europea, lidera una guerra de guerrillas en Turquía desde 1984.

"Reemplazar a los kurdos con poblaciones árabes"

“Las amenazas de Erdogan contra los kurdos siempre deben tomarse en serio”, explica Fabrice Balanche, profesor de la Universidad de Lyon-II, especialista en Siria e investigador asociado del Washington Institute. Oficialmente, su objetivo es eliminar al PKK y todo lo relacionado con él, pero es sobre todo la presencia kurda en esta parte del territorio sirio la que está en el punto de mira”.

La minoría kurda de Siria había establecido de facto un estado embrionario en el norte y noreste del país gracias al conflicto y al debilitamiento del régimen del presidente Bashar al-Assad, al establecer, en marzo de 2016, una región federal autónoma en áreas abandonadas por tropas sirias en 2012, llamadas Rojava. Un gesto de Damasco que supuso convencer a los kurdos de la época de no sumarse a las filas de la rebelión.

Sin embargo, Ankara rechaza cualquier deseo de autonomía kurda fuera de sus fronteras, percibido como una amenaza a su integridad territorial, y teme que las bases militares y los campos de entrenamiento en manos de los kurdos acaben beneficiando al PKK.

Por eso, Recep Tayyip Erdogan pretende crear una zona de amortiguamiento de 480 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho entre la frontera turca y los territorios sirios ubicados al este del río Éufrates.

“Desde el inicio del conflicto en Siria, Ankara ha mostrado su total oposición a tal idea y ha lanzado varias ofensivas en la región'', continúa Fabrice Balanche. El objetivo es siempre el mismo: reemplazar a los kurdos con poblaciones árabes desplazadas por el conflicto…y por milicias locales pro-turcas leales a los intereses turcos con el fin de constituir un cinturón árabe, una especie de zona de amortiguamiento anti-kurda, en el norte de Siria".

“Eventualmente, añade, dado que los turcos ya han creado el Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés), que agrupa a las milicias islamistas y cuenta con unos 70.000 hombres, los territorios arrebatados a los kurdos podrían proclamarse República del norte de Siria, como el República Turca del Norte de Chipre (TRNC)".

La isla mediterránea está dividida desde 1974, tras la invasión turca, entre la República de Chipre -miembro de la Unión Europea- y la autoproclamada TRNC en 1983 y solo reconocida por Ankara. Erdogan ha expresado que "cree que este es el momento adecuado para volver a la ofensiva".

Desde 2016, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha ordenado varias ofensivas en el norte de Siria, una de las cuales, en marzo de 2018, permitió que sus tropas y sus homólogos, los rebeldes islamistas sirios, tomaron el control de la ciudad de Afrín.

Cualquiera de los tres cantones de la zona autónoma kurda que corresponde a la provincia siria de Hassaké. La última operación militar, lanzada en octubre de 2019, tuvo como objetivo Ras al-Ain y Tal Abyad, dos localidades cercanas a la frontera, y provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas.

La amenaza de una nueva ofensiva llega en un momento en que todas las miradas están puestas en Ucrania, que resiste al máximo la invasión rusa. Un "momentum" geopolítico que el presidente turco no quiere desaprovechar.

"Creyendo que este es el momento adecuado para volver a la ofensiva en Siria, Recep Tayyip Erdogan quiere aprovechar la situación, ya que los occidentales están centrados en la guerra en Ucrania y en Rusia, que está en el centro de sus preocupaciones", dice. Fabrice Balanche. "En cierto modo, pregunta a los occidentales cuál es su prioridad: ¿Desbaratar los planes del Kremlin en Europa o apoyar al PKK? Presentado así, obviamente, su cálculo no puede ser perdedor".

“Esperamos que ninguno de nuestros verdaderos aliados se oponga a nuestras preocupaciones legítimas”, dijo el jefe de Estado turco el 9 de junio desde Izmir (oeste), donde asistía a maniobras militares.

"El cálculo de Erdogan puede incluso ser ciertamente ganador, cree Fabrice Balanche, ya que recordamos que los turcos, con su ejército moderno y su superioridad aérea y tecnológica, lograron expulsar, en tres meses, a las YPG de la ciudad de Afrin, ubicado en la fortaleza montañosa de los kurdos que pensaron que no se podía perder".

En 2019, Ras al-Ain y Tal Abyad fueron tomadas en un solo mes. "Los turcos podrían haber ido incluso más lejos si no hubiera habido la mediación rusa y un alto el fuego", recuerda el especialista en Siria. Si Recep Tayyip Erdogan decidió lanzar una ofensiva contra Kobané o Manbij, donde la población es árabe en un 85%, lo conseguirá fácilmente. el mismo resultado".

Advertencia estadounidense, acuerdo tácito ruso

Por lo tanto, parece que nada puede impedir que el presidente turco logre sus objetivos, a pesar de las advertencias estadounidenses contra “cualquier nueva ofensiva que socave la estabilidad regional”.

“Nos oponemos a cualquier escalada en el norte de Siria y apoyamos el mantenimiento de las actuales líneas de alto el fuego”, dijo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en una conferencia de prensa en Washington a principios de junio.

"Los estadounidenses han protestado y protestarán aún más si Turquía toma medidas contra los kurdos a quienes prometieron proteger, pero no tienen los medios para evitarlo", explica Fabrice Balanche. La Administración Biden posiblemente tome sanciones contra Ankara, pero Recep Tayyip Erdogan tiene demasiadas cartas sensibles en sus manos, empezando por su capacidad para bloquear a la OTAN".

Como Washington, ni los iraníes, ni el régimen sirio de Bashar al-Assad y ni su padrino ruso están muy interesados ​​en que los turcos monopolicen partes del territorio sirio.

"Los iraníes han establecido líneas rojas, a saber, no tocar las localidades chiítas, ni Alepo, mientras que el ejército de Bashar al-Assad no está en condiciones de oponerse a la maquinaria militar turca", descifra Fabrice Balanche. Y a pesar de las apariencias, los rusos no se oponen realmente. a los planes de Recep Tayyip Erdogan, ya que los kurdos se niegan a regresar bajo la bandera del régimen sirio, y por lo tanto bajo la protección rusa".

También hay que decir que en un momento en que las potencias occidentales se enfrentan todas contra Rusia, Moscú no tiene por qué deteriorar sus más que cordiales relaciones con Turquía, el electrón libre de la OTAN.

Durante su visita a Ankara el 8 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov mostró una gran comprensión de lo que llamó "preocupaciones" turcas, mientras que unos días antes la diplomacia rusa había dicho, en un comunicado de prensa, que "esperamos que Ankara se abstenga de acciones que podrían conducir a un peligroso deterioro de la ya difícil situación en Siria".

“Comprendemos completamente las preocupaciones de nuestros amigos sobre las amenazas creadas en sus fronteras por fuerzas externas que alimentan el sentimiento separatista en territorios controlados por unidades estadounidenses que permanecen ilegalmente allí”, dijo, para comentar sobre la integridad territorial de Siria.

De nuevo de espaldas a la pared, los kurdos, liberados por Trump en diciembre del 2018, no tienen dudas sobre el desenlace de una nueva ofensiva turca. “Están bastante resignados, y ya no creen en el proyecto político de autonomía, pues la ofensiva turca de 2019 ha desvanecido bastante sus esperanzas, ya que vieron que los occidentales, a pesar de sus promesas, no acudían a apoyarles”, resume Fabrice Balanche. Por lo tanto, esperan una nueva operación turca y saben que no podrán resistir mucho tiempo y que nadie acudirá en su ayuda".

Tayyip Recep Erdogan también lo sabe. En agosto de 2019, advirtió que "hasta que las áreas controladas por las YPG, no desaparezcan, Turquía no se sentirá segura".

*Adaptado de su versión original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo