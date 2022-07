Rusia amenaza con la hambruna al norte de Siria

Moscú vacila con vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU la entrada de ayuda humanitaria en las regiones opositoras de Siria, donde habitan 4,5 millones de personas y el 90% sobrevive gracias a la ayuda que llega del extranjero. Este veto significaría una crisis de hambre sin precedentes en el país. “No vemos ninguna razón para preservar el mecanismo de ayuda a través de la frontera”, aseguró el embajador de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski.

ESTAMBUL, TURQUÍA.- Hace algo más de dos años que los bombardeos aflojaron y las armas pararon en el noroeste de Siria, y Mohammed da las gracias por ello. Mohammed, como muchos de los 4,5 millones de habitantes de la región —más de la mitad son desplazados de guerra—, han podido retomar una especie normalidad: durante este tiempo han podido ir a los mercados sin demasiado miedo a los bombardeos rusos y al régimen.

Gracias a la ayuda humanitaria del exterior y a la frontera abierta con Turquía, estos mercados tienen comida. “En la ciudad no es como en los campos de refugiados, claro… Ahí es mucho peor y la situación es desesperante, pero en la ciudad hemos llegado a una especie de equilibrio. Los precios no se han disparado como en las zonas controladas por el régimen. Hay más seguridad que antes. La ayuda llega, y no nos podemos quejar, de momento, aunque la gente tiene miedo”, dice Mohammed. En los campos, apostados justo al lado del muro que marca la frontera con Turquía, la situación es desesperada, pero la ayuda llega.

Y pese a todo, este equilibrio precario en el que vive la región está a punto de cambiar. En la actualidad, solo un paso fronterizo que comunica la zona está abierto a la ayuda humanitaria, coordinada por Naciones Unidas. Hace unos años había dos más, pero Rusia, usando su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, los fue cerrando uno a uno, ahogando a la única región siria que aún se opone al aliado ruso en Siria, el régimen de Damasco del presidente sirio, Bashar al-Assad.

Sirios compran en el antiguo mercado de la ciudad septentrional siria de Alepo el 6 de julio de 2022, mientras los musulmanes se preparan para la fiesta y el festival del Eid al-Adha.

Ahora, solo queda abierto el paso fronterizo de Bab Al Hawa. En una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU que empezará este viernes, Rusia amenaza con cerrar el grifo de la ayuda humanitaria. El 90% de las personas que viven en el noroeste de Siria necesitan esta ayuda para vivir.

“Si la ayuda para, la situación se deteriorará enormemente. De los habitantes de la zona, más de la mitad dependen de esta ayuda completamente. No tienen nada más. Son los que están en los campos en la frontera. Y si esta gente no puede sobrevivir, intentarán ir a Turquía, donde la gente ha cambiado de actitud y ya no quiere más refugiados. Turquía está al límite y esto, creo, provocaría otra ola migratoria hacia Europa”, explica el experto en Siria Ömer Özkizilcik, que considera que Rusia usa esta amenaza de una nueva crisis migratoria para presionar a Occidente.

“Una espada de Damocles”

La renovación del mandato para que la ayuda llegue a las regiones opositoras de Siria tiene que hacerse, siempre, cada seis meses. Y es ahí donde Rusia usa su poder de veto para extraer concesiones de sus rivales.

"Si se corta esta línea de vida, el acceso a los alimentos básicos, al agua y a la atención sanitaria de millones de personas se reducirá drásticamente".

“La amenaza siempre latente de la no renovación de la resolución transfronteriza pende como una espada de Damocles sobre la población del noroeste de Siria, con el telón de fondo de unas necesidades humanitarias y médicas abrumadoras y una grave crisis económica”, explica en un comunicado Claire San Filippo, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) para el país árabe, que continúa:

“El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar unas operaciones transfronterizas que son vitales. Si se corta esta línea de vida, el acceso a los alimentos básicos, al agua y a la atención sanitaria de millones de personas se reducirá drásticamente. Esto provocará muertes evitables”.

“Están jugando a un juego político y diplomático con las vidas de gente inocente”.

Hasta la fecha, Moscú siempre ha aceptado la renovación de la ayuda humanitaria a cambio de concesiones de Washington y Europa. Pero esta vez parece distinta. Ahora, los puentes entre Occidente y Rusia están completamente rotos. El motivo es la invasión rusa en Ucrania. El acuerdo aún es posible, pero los expertos consideran que será difícil.

“Rusia querrá presionar para conseguir el máximo. Posiblemente pida que se levanten sanciones contra el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, y también sanciones occidentales a la economía rusa, impuestas por la guerra siria primero y la ucraniana después”, considera Özkizilcik, que resume la posición rusa: “Están jugando a un juego político y diplomático con las vidas de gente inocente”.

La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, empieza este viernes y tiene como fecha límite el domingo 10 de julio, cuando, si no se llega a un acuerdo, Bab Al Hawa cerrará sus puertas, dejando atrapadas en su interior a 4,5 millones de personas sin comida.

“La gente aquí tiene miedo, claro. Esperamos que todo siga como ha estado hasta ahora. Si no… muchos intentarán escapar. No sé… Supongo que intentaremos cruzar a Turquía…”, se lamenta Mohammed.

