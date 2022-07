Ampliación de la ayuda transfronteriza a Siria: veto ruso y estancamiento en la ONU

Una resolución que proponía prorrogar por un año la ayuda transfronteriza a Siria sin la aprobación de Damasco fue bloqueada el viernes por el veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú exige una prórroga de sólo seis meses, que Occidente rechaza. Las negociaciones continúan.

Una Rusia aislada vetó el viernes 8 de julio en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución de Noruega e Irlanda que prorrogaba durante un año la autorización de ayuda humanitaria transfronteriza a Siria sin la aprobación de Damasco. Moscú sólo aceptó una prórroga de seis meses.

La autorización transfronteriza expira el domingo, dejando tiempo para que los 15 miembros del Consejo de Seguridad se pongan de acuerdo. Se espera que los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad propongan una prórroga de nueve meses para poner fin al enfrentamiento entre Moscú y Occidente, según dijeron diplomáticos a la agencia de noticias AFP.

"No nos rendimos", dijo el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Riviere, indicando que las negociaciones continuaban.

El viernes, sin embargo, Rusia dijo que no estaba a favor de un período intermedio. "Seis meses no significa cero", dijo a los medios de comunicación el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyanskiy. Sugirió que Moscú no aceptaría ningún otro texto que no incluyera seis meses.

El acuerdo transfronterizo de la ONU está en vigor desde 2014 y asiste, a través del paso de Bab al-Hawa en la frontera sirio-turca, a más de 2,4 millones de personas en la región noroccidental de Idlib bajo el control de los grupos yihadistas y los rebeldes. En el pasado, el Consejo de Seguridad lo ha ido renovado por seis meses.

Trece países de los quince del Consejo de Seguridad votaron a favor del texto de Noruega e Irlanda. China, que en el pasado ha acompañado a menudo a Rusia en el uso del veto en el caso sirio, optó por abstenerse esta vez, un gesto que llamó la atención en el campo occidental.

"El proyecto ignoró la soberanía de Damasco", dijo Dmitry Polyanskiy, lamentando la "obstinación" de Occidente en querer imponer un año más. Era un "texto de compromiso", replicó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Seis meses no son suficientes para prestar una asistencia seria a la población, que requiere "un calendario claro", añadió.

Una segunda votación en el Consejo de Seguridad el viernes sobre el plan rival de Rusia para una extensión de seis meses aisló aún más a Moscú.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido votaron en contra, los diez miembros no permanentes del Consejo se abstuvieron, y el plan ruso sólo recibió dos votos a favor, de Moscú y Pekín.

Para ser adoptado, un texto debe recibir al menos nueve votos de quince sin que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China) vote en contra.

En nombre de los diez miembros no permanentes del Consejo, Kenia había anunciado antes de la votación que el grupo estaba "a favor" de una prórroga de 12 meses del mecanismo.

Desde el miércoles, los 15 miembros del Consejo de Seguridad han estado negociando continuamente para intentar desbloquear las dos duraciones contradictorias que pretenden Occidente y Rusia. Tras las votaciones, se celebraron nuevas consultas a puerta cerrada, que probablemente continuarán durante el fin de semana, dijo a la agencia AFP un diplomático que habló bajo condición de anonimato.

En los últimos años, Moscú ha utilizado su poder de veto en varias ocasiones para reducir drásticamente la maquinaria de la ONU. Su veto, clave en el caso sirio, fue el viernes el número 17 desde el estallido de la guerra en Siria en 2011.

En las últimas semanas, decenas de ONG y varios altos funcionarios de la ONU habían presionado para que se prorrogara un año el permiso transfronterizo.

*Con AFP; adaptado de su versión original en francés

