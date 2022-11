Huelga nacional en Irán: "Un grave descontento se está extendiendo en la sociedad"

Dos meses después de la muerte de Mahsa Amini y pese a la represión del régimen, el movimiento de protesta en Irán está lejos de remitir. En respuesta a la convocatoria de una huelga de tres días, los comerciantes cerraron sus tiendas el martes, una señal de que el descontento se está extendiendo.

Tiendas cerradas y concentraciones: la convocatoria a una huelga de tres días en Irán fue seguida este martes 15 de noviembre por comerciantes de varias ciudades; para rendir homenaje a las víctimas de la represión del movimiento de 2019, que se conmemora en su tercer aniversario. La huelga continuó este miércoles 16.

Por primera vez desde que comenzó el movimiento, imágenes circulando por redes sociales mostraron el martes 15 de noviembre, las tiendas del Gran Bazar de Teherán con las cortinas bajadas.

El cierre del Gran Bazar de Teherán, una "señal importante"

"Parece que la convocatoria de huelga tuvo un buen seguimiento, lo que demuestra que el descontento es real, aunque no haya más manifestaciones masivas a causa de la represión", dijo Azadeh Kian, investigador de la Universidad de "París 7 Diderot", especializado en Irán.

"El cierre del Gran Bazar de Teherán es un importante indicador, porque sus comerciantes pertenecen a las capas tradicionales de la sociedad iraní y porque tienen la fama de estar cerca del clero religioso. El hecho de que cierren sus tiendas y acepten que no van a ganar dinero es una señal de que hay un grave malestar en la sociedad".

Prueba de la importancia del símbolo: las autoridades iraníes y los manifestantes se enfrentaron en una guerra de comunicación; las primeras alegando que los comerciantes cerraron sus negocios para protegerse de los manifestantes y esos reivindicando la solidaridad de los "bazaris" con su movimiento.

"Es un tema muy sensible para las autoridades iraníes", confirma David Rigoulet-Roze, especialista en Irán del think tank francés IRIS. "En mayo de 1978 (en la época del proceso revolucionario que llevaría al derrocamiento del Sha), la huelga del Bazar aceleró la caída del régimen de entonces. Así pues, se considera que estos comerciantes están relativamente asociados al régimen actual. No habían ido a la huelga desde el "movimiento verde" de finales de junio de 2009".

Paralelamente, el martes por la noche estallaron enfrentamientos en Teherán, algunos de ellos en los barrios ricos de la ciudad, que hasta ahora se habían salvado del movimiento de contestación, según Azadeh Kian. Por otra parte, la policía disparó contra los manifestantes en el metro, según un vídeo ampliamente difundido y verificado por la agencia de prensa AFP.

Muchas ciudades del país siguieron el llamado a la huelga nacional

Según Radio Farda, emisora de radio con sede en Praga que emite en persa, la violencia parecía continuar el miércoles en el mercado de metales de las afueras de la capital iraní, Teherán.

La convocatoria de huelga nacional también fue escuchada en decenas de ciudades de mayoría persa de todo el país, como Karadj, Rasht, Isfahan y Shiraz. Una señal, según Azadeh Kian, de que el movimiento se está extendiendo más allá de los grandes centros urbanos y que ya no se limita a sus actores iniciales: los kurdos, los estudiantes y las mujeres.

Un gran número de tiendas han cerrado en Isfahán y en Shiraz, ciudad del centro-sur del país.

Mahka (no es su nombre real), residente de Shiraz, escribió el martes en Instagram: "Hoy no llevaré a mi hijo a la escuela, diré que estoy resfriada, y muchos padres de alumnos harán lo mismo. #huelgageneral".

Pero, señala David Rigoulet-Roze, si el movimiento de huelga parece ser seguido en parte por los comerciantes y si los actos de desobediencia civil se multiplican, todavía es demasiado pronto para hablar de un movimiento masivo y general.

"El movimiento de protesta continúa, no hay una disminución de las manifestaciones, aunque a veces sean dispares", afirma el investigador. "Pero el temor del régimen es a lo que llamamos en Francia la "convergencia de las luchas", un movimiento global que aglutine a los principales actores de la sociedad. No es el caso por el momento".

Pocos trabajadores se movilizan

La industria, un sector estratégico para las autoridades iraníes, parece poco afectada por la protesta. A excepción de la fábrica de metal de Isfahán, cuyos empleados hicieron huelga el martes y el miércoles, los trabajadores no se han movilizado mucho en el país.

Según los investigadores, esto se debe a la ausencia de sindicatos nacionales, lo que dificulta la organización y coordinación de las huelgas, así como la recaudación de dinero para apoyar a los huelguistas. Los trabajadores de una planta petroquímica del sur del país intentaron ir a la huelga en octubre, pero desistieron rápidamente.

"Los intentos de huelga (en el sector petroquímico) no dieron lugar a un movimiento masivo", observa David Rigoulet-Roze. "Sólo hubo movimientos esporádicos en las refinerías de petróleo de Abadan y Kangan, así como en las fábricas petroquímicas de Bouchehr y Assalouyeh, en el sureste. Pero el gobierno las ha cortado de raíz por el carácter estratégico de este sector. Y esto es tanto más cierto que, en septiembre de 1978, la huelga de la industria petroquímica marcó un punto de inflexión decisivo para el derrocamiento del Sha".

Sentencias de muerte

Si aún no se ha generalizado, el movimiento "está viendo conectarse a personas y sectores que antes no se habían manifestado juntos", afirma el historiador y politólogo Jonathan Piron, especialista en Irán. "Es un movimiento fundamental que afecta a toda la sociedad iraní. La muerte de Mahsa Amini sirvió de catalizador y, desde entonces, la secuencia de protestas ha conseguido mantenerse y vivir".

En respuesta, las autoridades iraníes dieron un paso más en la represión al condenar a muerte al primer manifestante el domingo y a otros tres el miércoles. Además, algunos diputados pidieron el domingo la introducción de la "ley de represalias", que supone el abandono de la gradación de las penas. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, dijo el miércoles al medio RFI (Radio France International) que temía "ejecuciones masivas", mientras que 14.000 manifestantes estaban encarcelados, según la ONU.

Abrimos Revista de Prensa en Irán, porque tras dos meses desde el inicio de las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, en los últimos días la prensa internacional reporta que las autoridades han empezado a condenar a pena de muerte a manifestantes.

Pero para David Rigoulet-Roze, las autoridades iraníes están en cierto modo "atrapadas". "La única respuesta a las protestas que está experimentando el régimen es la represión", señala. "Pero no pueden utilizarlo demasiado, porque es probable que la inflación en términos de represión empuje a más gente al movimiento. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir sin que se produzcan daños potencialmente irreversibles, sobre todo cuando la víctima de la represión es la juventud".

