Nuevos llamados a manifestaciones en Irán; en suspenso la supresión de la policía de la moral

© Wana News Agency via Reuters

Los activistas iraníes llamaron a seguir las manifestaciones y las huelgas este lunes y en los próximos días mientras siguen esperando la confirmación del desmantelamiento de la policía de la moral, anunciada este fin de semana por el fiscal general, pero que todavía no ha sido rubricada por el Gobierno. El cuerpo policial concentra la rabia de los iraníes tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de las autoridades y la posterior represión a los manifestantes.

Anuncios Lee mas

¿Será abolida la policía de la moral en Irán? Es la duda que persiste este lunes 5 de diciembre, mientras los activistas decidieron seguir manifestándose. El 3 de diciembre por la noche, el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, declaró que las autoridades competentes habían decidido suprimir la policía de la moral o Gasht-e Ershad (Patrullas de Orientación).

Sin embargo, y desde entonces, la información no ha sido confirmada por el Gobierno e incluso algunos medios locales desmintieron la información.

El domingo, el canal estatal iraní 'Al-Alam' rechazó tal interpretación de las declaraciones del fiscal general. "Los medios de comunicación extranjeros han intentado caracterizar las palabras del fiscal general como una especie de marcha atrás de la República Islámica en la cuestión del hiyab tras los recientes disturbios. Sin embargo, ningún funcionario de la República Islámica de Irán ha confirmado la suspensión de la policía de la moral", resaltó el sitio web.

Foto de archivo de policías iraníes de camino a un puesto de control en Teherán, 23 de julio de 2007. © Behrouz Mehri, AFP (archives)

La policía de la moral depende del Ministerio del Interior y el Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que no se han pronunciado acerca de su supuesto desmantelamiento. Por otro lado, el Parlamento iraní está revisando la ley que obliga a las mujeres a llevar el hiyab y una posible relajación de las normas de vestimenta podría anunciarse en las próximas semanas ante las airadas protestas.

Las manifestaciones antigubernamentales prometen seguir con intensidad

El anuncio de Montazeri, que hubiera podido calmar la ola de protestas, fue recibido con la convocatoria a una huelga general este lunes, a manifestarse en los barrios el martes y a reunirse en la céntrica plaza Azadi (libertad) el miércoles. Varios comercios iraníes estaban cerrados este lunes.

“La unidad es uno de los factores para la victoria”, afirmó el colectivo Jóvenes de los barrios de Teherán en las redes sociales.

01:44

Desde el 16 de septiembre y tras la muerte de la joven Mahsa Amini, Irán es sacudido por un movimiento de protestas excepcional y que se beneficia de un amplio apoyo internacional.

Mahsa Amini falleció bajo custodia tras ser arrestada por la policía de la moral por llevar supuestamente mal puesto su velo. Según los activistas y su familia, la mujer murió golpeada, pero las autoridades sostuvieron que su muerte se dio por problemas de salud preexistentes, una versión rechazada por sus padres.

Esta imagen UGC publicada en Twitter el 26 de octubre de 2022 muestra a una mujer sin velo encima de un vehículo mientras miles de personas se dirigen al cementerio de Aichi en Saqez, la ciudad natal de Mahsa Amini en la provincia occidental iraní del Kurdistán, para conmemorar los 40 días de su muerte, desafiando las crecientes medidas de seguridad como parte de una sangrienta represión de las protestas lideradas por mujeres. © UGC / AFP

Las fuerzas de seguridad han reprimido las protestas violentamente desde su inicio. Según la organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, cerca de 450 personas murieron desde el pasado septiembre. La República Islámica solo reconoce 300 muertos. Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las cuales seis han sido condenadas a muerte.

No más tarde que este lunes, el Poder Judicial iraní anunció que ejecutará "pronto" a "algunos" de los condenados a muerte por participar en las protestas.

El jefe del Poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que "algunas" de las condenas a muerte de manifestantes enjuiciados por "corrupción sobre la tierra" y "guerra contra dios" han sido "confirmadas" por instancias superiores. Estas acusaciones engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.

La República Islámica, criticada desde su esencia

Los iraníes no solo rechazan la dura aplicación de la ley islámica, la represión y la falta de libertades para las mujeres, sino también la esencia del poder político en Irán. "No se trata de protesta, esto es una revolución", "no queremos República Islámica", "muerte al dictador", son algunos lemas de las protestas, gritados por los manifestantes o escritos en los muros de los edificios.

Así el Gobierno confirme la supresión de la policía de la moral, o decida relajar las normas de vestimenta de las mujeres, es poco probable que sea suficiente para parar el movimiento de protestas. Además, muchas mujeres ya han dejado de llevar el velo en las grandes ciudades desde septiembre y es difícil imaginar que declinen su decisión.

Las manifestaciones continuarán, las huelgas continuarán

Según Mahsa Alimardani, investigadora de la organización de derechos humanos Artículo 19, la policía de la moral “desencadenó la revuelta popular de septiembre, cuando sus miembros asesinaron a Mahsa Amini, pero no es el principal problema y (su disolución) no era la principal demanda del movimiento de protesta. La principal exigencia es desmantelar sistemáticamente la República Islámica y sus sistemas de desigualdad, discriminación, corrupción, atrocidades masivas y violaciones a los derechos humanos".

Por ello, las manifestaciones deberían prolongarse a pesar de la violenta represión. “Las manifestaciones continuarán, las huelgas continuarán. La cuestión ahora es si el régimen irá hacia la abolición de la ley que obliga a las mujeres a llevar velo y, por otro lado, cómo responderá a las demandas de esta población mayoritariamente secularizada, muy moderna, que exige libertad y democracia”, explica Azadeh Kian, socióloga franco-iraní y directora del Centro de Enseñanza, Documentación e Investigación en Estudios Feministas de la Universidad de París-Diderot.

Pero por ahora, el régimen no cede.

Con EFE, AFP y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo