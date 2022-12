Mujeres con menos derechos en Afganistán: talibanes les vetan la universidad

En una decisión que restringe aún más los derechos de las mujeres, los talibanes decidieron que no podrán entrar de nuevo a las universidades, a pesar de que muchas cursaban diferentes carreras antes del regreso de los fundamentalistas. Esta nueva medida se suma a la prohibición de entrar a la secundaria, ir a los gimnasios o visitar parques. Además, tendrán que usar la burka en público, el traje que las cubre de pies a cabeza.

En Afganistán, los talibanes decidieron a través del Ministerio de Educación Superior suspender el acceso de las mujeres estudiantes a las universidades hasta nuevo aviso. A través de una carta, se ordenó a las instituciones, públicas y privadas, que les suspendieran inmediatamente el acceso, de acuerdo con una decisión del Consejo de Ministros.

Tras su vuelta al poder el 21 de agosto de 2021, los talibanes habían prometido un gobierno más moderado en el que se respetarían los derechos de las mujeres y las minorías, pero por el contrario han implantado ampliamente su estricta interpretación de la ley islámica, o sharia.

Desde entonces prohibieron que las niñas vayan a la escuela secundaria, restringieron el acceso de las mujeres a la mayoría de los empleos y les ordenaron vestirse con burka de pies a cabeza en público. Además de esto, también tienen prohibido el acceso a parques y gimnasios.

Una estudiante de periodismo de la Universidad de Nangarhar, quien no quiso revelar su nombre por seguridad, dijo que no puede cumplir sus sueños, sus esperanzas y que “todo está desapareciendo ante mis ojos y no puedo hacer nada al respecto". Añadió: "¿Ser una chica es un delito? Si es así, ojalá no fuera una chica. Mi padre tenía sueños para mí, que su hija se convirtiera en una periodista de talento en el futuro. Ahora eso está destruido. Dígame, ¿cómo se sentirá una persona en esta situación?".

Es posible que la nueva prohibición perjudique los esfuerzos de los talibanes por obtener posibles ayudas de donantes internacionales necesarios para ayudar al país a salir de la crisis humanitaria que atraviesa.

La comunidad internacional ha instado a los dirigentes talibanes a que reabran las escuelas y concedan a las mujeres su derecho al espacio público.

La comunidad internacional rechaza la decisión

El anuncio suscitó enérgicas reacciones internacionales por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Naciones Unidas.

El Gobierno estadounidense afirmó que es necesario un cambio en las políticas sobre la educación de las mujeres y ante el Consejo de la ONU, el embajador adjunto, Robert Wood, calificó la medida como "absolutamente indefendible" y afirmó que "los talibanes no pueden esperar ser miembros legítimos de la comunidad internacional hasta que respeten los derechos de todos los afganos, especialmente los derechos humanos y la libertad fundamental de las mujeres y las niñas".

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que "Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la indefendible decisión de los talibanes de prohibir el ingreso de mujeres a las universidades", mientras advirtió "consecuencias significativas para los talibanes, que los alejará aún más de la comunidad internacional".

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la decisión y dijo que es otra "promesa incumplida" de los talibanes y agregó que "es difícil imaginar cómo un país puede desarrollarse, puede hacer frente a todos los retos que tiene, sin la participación activa de las mujeres y la educación".

La embajadora de Reino Unido ante la ONU, Barbara Woodward, también declaró ante el Consejo de la ONU y dijo que la suspensión era "otro atroz recorte de los derechos de las mujeres y una profunda decepción para todas y cada una de las estudiantes" y que "es un paso más de los talibanes para alejarnos de un Afganistán autosuficiente y próspero".

Poco antes del anuncio sobre las universidades, la enviada especial de la ONU para Afganistán, Roza Otunbayeva, comentó acerca de la prohibición y dijo que el cierre socava la relación de la administración talibán con la comunidad internacional y era "extremadamente impopular entre los afganos e incluso dentro de la cúpula talibán".

Además, afirmó que "mientras las niñas sigan excluidas de la escuela y las autoridades de facto sigan haciendo caso omiso de otras preocupaciones manifestadas por la comunidad internacional, seguiremos en una especie de callejón sin salida".

El encargado de asuntos de Afganistán, Naseer Ahmed Faiq, quien representa ante la ONU al anterior gobierno del presidente Ashraf Ghani, dijo que el anuncio "marca un nuevo mínimo en la violación de los derechos humanos más fundamentales y universales para toda la humanidad".

Los talibanes aún esperan representar al país ante la organización, pero recientemente la decisión fue aplazada de nuevo por la ONU.

Con AP, Reuters y EFE

