La propuesta de reforma judicial de Netanyahu prende las protestas en Israel

Miembros de la oposición de la Knesset, el parlamento israelí, calificaron la propuesta de reforma judicial del ministro de Justicia, Yariv Levin, como una afrenta a la división de poderes. El proyecto le daría el poder al Legislativo de aprobar normas que haya derogado la Corte Suprema.

Más de mil personas se manifestaron este 5 de enero frente a la Corte Suprema de Israel para rechazar el nombramiento de Aryeh Deri como nuevo ministro y la reforma judicial que propuso el pasado miércoles el gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu.

La propuesta la presentó el ministro de Justicia, Yariv Levin, miembro del partido oficialista Likud. En ella, el gobierno le apuesta a otorgar más poder a las decisiones de la Knesset, compuesta por mayorías oficialistas, en detrimento de la revisión judicial de la Corte Suprema. Pues si la reforma se aprueba, los legisladores podrían aprobar leyes que el tribunal supremo haya anulado, con una mayoría simple de 61 de los 120 votos del parlamento.

Adicionalmente, la propuesta pretende que los políticos tengan más influencia en la selección de los jueces del tribunal y que los ministros designen a sus propios asesores legales, en vez de acudir a profesionales independientes.

Por otro lado, la proposición de la reforma se dio un día antes de que la Corte Suprema debatiera la apelación contra el nombramiento de Deri. La polémica es porque el nuevo ministro de Salud y Asuntos Interiores fue condenado por fraude fiscal, aunque le suspendieron la sentencia el año pasado. La otra mitad del mandato, Deri servirá como ministro de Finanzas y, además, será viceprimer ministro.

Anteriormente, si una persona era condenada en libertad condicional, no podría ejercer como el líder de ningún Ministerio. Sin embargo, el parlamento israelí cambió dicha ley el mes pasado y, por eso, Deri pudo ser nombrado. Aunque los opositores siguen criticando la selección de este líder del partido ultraortodoxo Shas.

“La democracia se está desmoronando ante nuestros ojos”, dijo Ofer Havakuk, un manifestante de 48 años frente a las instalaciones de la Corte en Jerusalén. Israel no cuenta con una Constitución que rige las reglas del país, solo leyes básicas destinadas a salvaguardar las bases democráticas; por lo que el poder judicial y especialmente la Corte Suprema se consideran como un baluarte de los derechos de las minorías y de la democracia.

Así, comienza Netanyahu su sexto mandato como primer ministro. Él logró una coalición sólida entre partidos ultranacionalistas y religiosos ultraortodoxos como el movimiento Poder Judío, lo que hace de este el gobierno más derechista de toda la historia de Israel.

Gobierno Netanyahu defiende la reforma judicial

El ministro de Justicia, Yariv Levin, defendió la reforma judicial y la describió como una restauración del equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y argumentó que el sector judicial tiene la popularidad más baja de los tiempos recientes.

“Estas reformas fortalecerán el sistema judicial y restaurarán la confianza del público en él”, aseguró Levin en la televisión israelí. También recordó que los miembros de la Corte Suprema, a diferencia de los parlamentarios, no son elegidos por voto popular; en un intento por desacreditar el rol del tribunal en el manejo del país. “Las personas por las que no votamos deciden por nosotros, eso no es democracia”, señaló, en alusión a las decisión de la Corte Suprema que han prohibido la ocupación israelí en Cisjordania.

En la misma línea, Eugene Kontorovich, director de Derecho Internacional en el Kohelet Policy Forum, grupo de expertos israelí sin ánimo de lucro, ponderó la importancia de funcionarios electos versus la Corte Suprema y comparó esta reforma con el sistema político de Estados Unidos: “Implementar lo que es una práctica estándar en Estados Unidos no puede ser el fin de la democracia en Israel”.

Justamente, Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, se pronunció sobre la propuesta de reforma judicial. El embajador estadounidense en Israel, Tom Nides, resaltó los "valores compartidos" entre ambos países y concluyo que Washington no se apresurará a emitir un juicio.

Expertos temen por la estabilidad de Israel

"La reforma simplemente da cuenta de la idea del poder absoluto". Así calificó Suzie Navot, profesora de derecho constitucional en el Instituto de Democracia de Israel, la propuesta de reforma judicial del gobierno Netanyahu y señaló que los "controles y equilibrios" de Israel son relativamente frágiles.

Según Suzie Navot, la reforma corre el riesgo de que se propague la corrupción. Esto se explica porque al limitar el contrapeso judicial frente al Poder Legislativo, controlado por el gobierno, es más fácil que se favorezcan contratos del círculo del oficialismo y asimismo que no haya trabas a la aprobación de proyectos de ley importantes a nivel político y económico propuestos por el gobierno.

Para algunos académicos israelíes, esto representaría el declive del país internacionalmente y empeoraría la percepción de Israel como un Estado con derecho a existir. Si se infringen los derechos de las minorías y no se respeta la división de poderes, Israel podría perder una de sus principales defensas en cuestiones legales internacionales.

Desde la economía también existe preocupación. El séquel, la moneda oficial de Israel, se ha debilitado recientemente en parte debido a lo que los economistas consideran como "un cambio de visión sobre Israel, que se ha vuelto más globalmente negativo". Expertos del sector financiero advierten que reformas como la judicial podrían significar más problemas.

Los críticos al gobierno, más alarmistas incluso, prevén una caída en la inversión de empresas de tecnologías y de medicina, principal sector económico del país, debido a la falta de confianza. Sin embargo, el ministro Levin trató de calmar las aguas y aclaró que la oposición tendrá la oportunidad de discutir la aprobación de la reforma que aún no es proyecto de ley.

Benjamin Netanyahu y sus enfrentamientos al sistema judicial

Netanyahu rompió todos los récords de la historia política de Israel. Además de convertirse en el hombre que más veces ha sido primer ministro en Israel, también es el que más tiempo consecutivo ha estado presidiendo el gobierno.

Su anterior mandato culminó en 2021 luego de que su coalición se estancara, obligando a llamar a elecciones anticipadas en las que quedó elegido como premier Yair Lapid del partido político Atid, centrista y laicista.

Sin embargo, el periodo de Lapid duró poco más de un año y Netanyahu volvió a un sexto mandato. Esta vez con una coalición más fuerte y más conservadora; conformada por un partido religioso ultranacionalista de línea dura dominado por colonos de Cisjordania, dos partidos ultraortodoxos y el Likud.

Netanyahu también vuelve al poder con un escándalo de corrupción a cuestas que él niega. Está acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos, pero no se vería obligado a dimitir hasta que exista una condena firme.

Sin embargo, durante su proceso, Netanyahu ha negado ser responsable y ha criticado al sistema judicial. Según él, es una víctima de una cacería de brujas protagonizada por los jueces, periodistas y opositores.

Pero el primer ministro no es el único miembro del gobierno que ha sido investigado por la justicia. Itamar Ben Gvir, del partido Poder Judío, encargado de la Policía en el Nuevo Ministerio de Seguridad Nacional fue condenado en 2007 por incitación contra los árabes. Otra figura incómoda para los opositores es Bezalel Smotrich, líder del sionismo religioso y designado ministro de Finanzas. Smotrich también está a cargo de la administración de los territorios ocupados por Israel en Cisjordania.

Tanto Ben Gvir como Smotrich hacen parte de los 500.000 colonos judíos que ocupan Cisjordania, territorio que los palestinos reclaman como propio; y en el que desde la primavera pasada las incursiones y redadas del ejército israelí han aumentado causando la muerte de cerca de 150 palestinos.

Se teme que un eventual éxito de la propuesta de reforma judicial del gobierno Netanyahu dé vía libre a la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, principal bandera de campaña de Benjamin Netanyahu. Ya que los aliados ultraortodoxos y ultranacionalistas de Netanyahu han dicho que esperan anular los fallos de la Corte Suprema que prohíben los puestos de avanzada israelíes en la Cisjordania ocupada.

Con Reuters, AP y medios locales

