Líbano: vuelven las disputas judiciales por la explosión en el puerto de Beirut

La Fiscalía del Tribunal de Casación del Líbano dictaminó este martes que el juez Tarek Bitar no tiene la capacidad legal para seguir con el proceso por la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Bitar reabrió sorpresivamente el caso el lunes un año después de que tuviera que ser cerrado por denuncias de ex altos cargos sospechosos en la investigación.

Anuncios Lee mas

Más de dos años después de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos, sigue sin haber culpables del accidente entre la élite del país. Por el momento, parece que los damnificados seguirán sin respuesta pese al intento del juez Tarek Bitar de reabrir el caso.

Este martes, la Fiscalía del Tribunal de Casación del Líbano decretó que Bitar no tiene capacidades legales para actuar. "Confirmamos que tus manos están atadas por la ley y que no se ha tomado ninguna decisión de aceptar o rechazar tu respuesta, o de transferir o no transferir el caso", dijo el fiscal general, según una notificación que publica la agencia EFE.

01:33

La decisión llega después de que el lunes Tarek Bitar decidiera por sorpresa reabrir el caso luego de más de un año parado por denuncias realizadas por ex altos cargos sospechosos de negligencia previa a la explosión. Ante estas trabas en el proceso, algunas organizaciones de derechos humanos han pedido abrir una investigación internacional.

Libertad de acusados y nuevas detenciones

En su dictamen del lunes, el juez Bitar había decretado la puesta en libertad de varias personas detenidas en relación con la explosión, entre ellas algunos directores del puerto. Una decisión a la que se ha opuesto también la Fiscalía del Tribunal de Casación.

En paralelo, Bitar había decretado nuevas órdenes de detención contra otros sospechosos. Según publicó este martes la televisión libanesa 'Al Jadeed', entre ellos estarían el propio fiscal general del Tribunal de Casación, Ghassan Oueidat; el ex primer ministro Hassan Diab o el director general de la Seguridad del Estado, Tony Saliba.

El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, es fotografiado tras presentar su dimisión al presidente de Líbano, Michel Aoun, en el palacio presidencial de Baabda, Líbano, el 10 de agosto de 2020. © Aziz Taher, Reuters

Algunas de las personas que aparecen en la lista ya habían sido citadas a declarar también por el predecesor de Bitar, pero no se presentaron a la cita. Entre los grupos que se han opuesto a la reanudación del caso está también el grupo político y militar Hezbollah, apoyado por Irán y de gran influencia en el país.

Un “héroe moderno”

Para muchos de los familiares de las víctimas y de los afectados por la explosión, Tarek Bitar, de 49 años es una especie de “héroe moderno” que les ha devuelto la esperanza robada por la élite impune del país. Así lo afirmó a la agencia Reuters Tania Daou-Alam, esposa de un fallecido en la explosión.

"Esto es realmente audaz y valiente. Intentó esto antes y no funcionó. No hay apoyo entre las figuras políticas. Sientes que está en una misión en solitario", aseveró respecto a la reapertura del caso. Para las élites, por contra, Bitar representa una amenaza a un sistema diseñado para protegerlos.

Pese a que el juez tiene prohibido hacer declaraciones públicas sobre el caso, en una entrevista al medio 'L’orient le Jour' en 2021, aseguró que considera el caso como “sagrado”. "Iré a donde me lleve la ley. Nada me detendrá", apuntó.

Un país en crisis continua

Tras la explosión en el puerto, la agencia Reuters informó que los funcionarios de seguridad ya habían advertido al primer ministro Hassan Diab y al presidente Michel Aoun sobre el peligro que representaba el nitrato de amonio almacenado en los silos. Ni ellos ni ningún alto funcionario ha pagado por el caso, que no es el único que ha provocado el derrumbe del país en los últimos años.

01:55

El Líbano lleva sin presidente desde octubre de 2020, luego de que acabara el mandato de seis años de Michelle Aoun y el Parlamento ya ha votado sin éxito en 12 ocasiones sin que logren encontrar una figura de consenso. Todo ello, en medio de una crisis económica profunda que ha provocado una grave devaluación de la libra libanesa, ahora en mínimos históricos frente al dólar.

Actualmente, los profesores del país llevan dos semanas en huelga en protesta por la caída de más del 90% del valor de sus salarios como consecuencia de esta crisis.

Por otro lado, el 20 de enero concluyó la primera fase de interrogatorios de un grupo de investigadores judiciales europeos por posible corrupción y lavado de dinero que involucra al gobernador del Banco Central libanés, Riad Salameh, con casi 30 años en el cargo.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo