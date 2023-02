Israel: continúan las protestas contra Netanyahu con manifestaciones en 20 ciudades

Protestas contra Netanyahu

Por quinta semana consecutiva, miles de personas protestaron el sábado en Tel Aviv y en una veintena de ciudades israelíes contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que reúne a partidos de derecha, extrema derecha y judíos ultraortodoxos.

Quinta semana consecutiva. Miles de personas volvieron a manifestarse el sábado 4 de febrero en el centro de Tel Aviv contra las controvertidas reformas judiciales previstas por el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Enarbolando la bandera azul y blanca israelí, la multitud tomó la calle Kaplan, en el centro de la ciudad, portando pancartas en las que se leía que el nuevo Gobierno es una "amenaza para la paz mundial". Otra pancarta pedía "salvar la democracia israelí de Netanyahu".

Se han celebrado manifestaciones todos los sábados por la noche desde que el gobierno de Netanyahu tomó posesión en diciembre.

Según los medios de comunicación locales, el sábado se celebraron concentraciones en 20 ciudades de todo el país, y decenas de miles de personas se reunieron en Tel Aviv.

Preguntada por la agencia de noticias AFP, la policía israelí no dio cifras sobre el número de manifestantes.

"Reclamar" la bandera

Una manifestante de 44 años, Dania Shwartz, dijo a AFP que los manifestantes estaban "reclamando" la bandera israelí.

"Si miras a tu alrededor, hay muchas banderas israelíes y durante muchos años la bandera israelí ha sido un símbolo de la derecha, sin razón (...) Somos patriotas y queremos que este país siga existiendo. Las banderas israelíes nos pertenecen a todos, no es cuestión de ser de derechas o de izquierdas", afirmó.

"Este nuevo Gobierno intentará aprobar leyes que afectarán a mis hijos", añadió.

"Salvaremos nuestro país porque no queremos vivir en un país no democrático", dijo el ex primer ministro israelí Yair Lapid, que se encontraba entre la multitud de manifestantes el sábado por la noche, según un video publicado en las redes sociales.

Reforma judicial

Benjamin Netanyahu regresó en diciembre al frente de un Gobierno que combina partidos de derecha, extrema derecha y judíos ultraortodoxos, el más derechista de la historia de Israel.

A principios de enero, el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció un proyecto de reforma que incluye la introducción de una cláusula de "no obstante" que permita al Parlamento anular una decisión del Tribunal Supremo por mayoría simple.

Esta reforma pretende aumentar el poder de los cargos electos sobre el del poder judicial y, según sus críticos, pone en peligro el carácter democrático del Estado de Israel.

También en enero, Benjamin Netanyahu se vio obligado, presionado por la Justicia, a destituir al número dos del gobierno, Arie Dery, condenado por fraude fiscal.

A finales de diciembre, los diputados aprobaron un texto llamado "ley Dery" por la prensa, que permite a una persona condenada por un delito, pero no a pena de cárcel, formar parte del Gobierno.

El Tribunal Supremo criticó la ley y afirmó que el nombramiento de Arie Dery estaba "en grave contradicción con los principios fundamentales del Estado de Derecho".

El propio Benjamin Netanyahu está procesado por corrupción en varios casos y su juicio sigue su curso. En Israel, el primer ministro no goza de inmunidad judicial, pero no tiene que dimitir ni renunciar durante su juicio.

El Gobierno también ha anunciado su intención de llevar a cabo una política de expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada, así como reformas sociales que han preocupado a la comunidad LGBTQ.

*Con AFP; adaptado de su original en francés

