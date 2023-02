Irán: Líder supremo reconoce por primera vez la represión en las protestas y llevará a cabo indultos

Es común que el líder supremo iraní imparta este tipo de perdón en vísperas del aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de 1979. Las medidas prevén indultos y reducción de condenas para miles de personas que han participado de las marchas desde el mes de octubre. Para ser beneficiado por el mandato se deben cumplir una serie de aspectos. En este contexto, varios activistas y expresidentes se manifestaron en favor de mayores libertades.

El régimen iraní reconoció este domingo por primera vez actos de represión durante las masivas manifestaciones de los últimos meses.

La recordación de las fechas significativas en un régimen es un aspecto clave a la hora de posicionar en sus ciudadanos una lección ideológica que resalte la figura de los líderes. En el caso de Irán, uno de los sucesos más importantes del Gobierno de los ayatolás es el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 que los llevó al poder tras el derrocamiento del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi.

Uno de los actos de conmemoración de esta fecha es el indulto que ofrece cada año el líder supremo, Alí Jamanei, a un grupo de prisioneros. En esta ocasión con la particularidad de que se incluyeron algunos de los que participaron en las demostraciones de descontento por el asesinato de la joven Mahsa Amini a mediados del pasado septiembre.

Los indultos fueron solicitados en una en carta dirigida Jamenei por parte del presidente del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei. Según el funcionario, parte de los participantes en las protestas estaban confundidos por la propaganda enemiga.

“Durante los eventos recientes, varias personas, especialmente jóvenes, cometieron acciones incorrectas y crímenes como resultado del adoctrinamiento y la propaganda del enemigo”, resaltó. Más adelante, Ejei hizo saber el sentimiento de arrepentimiento de los imputados.

“Después de frustrar los planes de los enemigos extranjeros y de las corrientes antirrevolucionarias, muchos de estos jóvenes ahora se arrepienten de sus acciones”, destacó. Sin embargo, otros medios subrayan que el hacinamiento en las cárceles es uno de los motivos principales de estas acciones. Según la agencia Reuters, los indultados se cuentan por decenas de miles.

Condiciones para merecer el perdón

El perdón no es para todos. Según las informaciones ofrecidas por los canales oficiales del Gobierno, “aquellos que no expresen arrepentimiento por sus actividades y se comprometan por escrito a no repetir esas actividades, no serán indultados”.

Tampoco aplican quienes “enfrentan cargos de espionaje para agencias extranjeras, tener contacto directo con agentes extranjeros, cometer asesinatos y lesiones intencionales, (y) cometer destrucción e incendio provocado de propiedad estatal”.

Cuentan entre quienes no aplicarán en la medida los ciudadanos de doble nacionalidad detenidos ni los que enfrentan el cargo de “corrupción en la tierra”, condena a la pena capital que ya justificó a la ejecución de cuatro manifestantes.

Al menos 100 personas enfrentan posible pena de muerte, según el Grupo de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega. Esto ha hecho que las protestas disminuyan considerablemente.

“El perdón hipócrita”

Las reacciones de los activistas que se pronuncian contra el sistema teocrático instalado en Irán no se hicieron esperar. Precisamente uno de los miembros del grupo de derechos humanos de Irán, puntualizó en un comunicado que “el perdón hipócrita de Jamenei no cambia nada”.

Por su parte, el líder opositor Mir Hossein Mousavi pidió un referendo nacional para redactar una nueva Constitución en la nación persa. Mousavi, de 80 años, se encuentra en prisión domiciliaria junto con su esposa.

En este marco también se escuchó la voz de un expresidente, Mohammad Khatami. Considerado como un reformista, Khatami llamó a “elecciones libres y competitivas” tras las liberaciones. En un comunicado que se dio a conocer en línea, el exmandatario señaló que el reformismo se estaba enfrentando a un callejón sin salida, “por lo que la gente tiene derecho a sentirse frustrada por eso como lo está por el sistema gobernante”.

