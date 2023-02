Terremotos en Turquía: "Este país me lo ha dado todo, es mi deber devolvérselo"

Reportaie

De la enviada especial de France24 en francés – Varios días después de los mortíferos terremotos del sur de Turquía, la solidaridad va tomando forma. En Gaziantep, Abdelaziz, Ahmed Ali, Yassir y Mustafa, todos ellos estudiantes extranjeros, se movilizan para ayudar a los supervivientes. Un deber para los que se han enamorado del país.

"Es mi deber ayudar a los demás en este calvario". Ahmed Ali no necesitó pensar. Cuando la tierra tembló en Gaziantep el 6 de febrero, este egipcio de 25 años, recién licenciado en ingeniería mecánica, se movilizó inmediatamente con sus amigos, estudiantes extranjeros como él. ¿Su objetivo? Ayudar a los que ya no tenían nada.

"Algunos vinieron de Egipto, otros de Jordania, Siria o Irak", dice Abdelaziz, un estudiante palestino de ingeniería mecánica de 23 años. "Tras el terremoto, decidimos ayudar a todo el mundo, fueran turcos o árabes, daba igual".

Abdelaziz, Mutafa, Ahmed Ali y Yassir (de izquierda a derecha) durante la distribución de chorba, el 10 de febrero de 2023 en Gaziantep. © Assiya Hamza / France 24

El merodeo comenzó el primer día. Con Yassir, el iraquí, y Mustapha, el estudiante de odontología sirio que conocieron en el refugio de la Universidad de Gaziantep, empezaron a recoger alimentos. Algunos los financian ellos, otros se las dan los comerciantes o las autoridades turcas.

"Los restaurantes nos dan sopa gratis", dice Abdelaziz. "Hacemos rondas en función de lo que nos dan, a veces todos los días".

"¡Chorba! ¡Chorba!"

Hoy, la pequeña banda está acompañada por los amigos turcos de Yassir: Halil y su prometida Güler. Con dos coches, empiezan a cruzar Gaziantep. Primera parada en la escuela privada iraquí Dar Alsalam, que acoge a 25 familias.

Los estudiantes están ocupados. La sopa aún está caliente y hay que servirla. Moustafa y Yassir preparan los contenedores de cartón, Ahmed Ali se los entrega a Abdelaziz, que los llena con su jarra de plástico rosa. El mostrador de madera de la recepción de la escuela está cubierto de cuencos de sopa.

"¡Chorba! Chorba", grita Halil mientras llama a algunas puertas de la planta baja.

Aparecen los niños y luego los padres, para desaparecer casi igual de rápido con el preciado caldo.

"Estoy solo aquí. Necesitamos un poco de humanidad. Hay muchas mujeres y niños que necesitan nuestra ayuda", afirma Abdelaziz, que vive en Gaziantep desde hace cinco años. Su familia iba a visitarle desde Jordania cuando la tierra tembló.

Donaciones públicas, pero también financiadas por ellos

Es hora de hacer las maletas. La sopa no debe enfriarse. Parques, salas de construcción intactas, un orfanato para niños sirios... los voluntarios tienen mucho trabajo por delante. En el sedán negro alemán, Halil y Güler se toman el pelo entre llamada y llamada a las víctimas de la catástrofe.

"Tenemos listas de personas a las que llamamos para comprobar sus necesidades y luego vamos a dejarlas", explica el profesor de matemáticas, mientras da a Halil un nuevo número de teléfono.

Pasta, pañales, mantas... a las familias les falta de todo. Los dos equipos se detienen en el centro de convenciones de la ciudad para abastecerse de productos financiados por el Estado. "Una parte de la ayuda la financiamos nosotros, pero el resto viene del Gobierno", afirma Abdelaziz, que destina hasta el último céntimo a este fin.

Ahmed Ali es egipcio. Llegó para estudiar en Turquía en 2018. Gaziantep, 10 de febrero de 2023. Assiya Hamza / France 24 © Assiya Hamza / France 24

"Este país me ha dado mucho más de lo que esperaba", dice Ahmed Ali, que esperaba entrar pronto en el mercado laboral. "Tengo mis amigos, estudié aquí, me licencié aquí, viví los mejores días de mi vida en Gaziantep. Es mi deber devolvérselo".

Para Abdelaziz, la tarea es tanto más fácil cuanto que conoce la ciudad como la palma de su mano: "Llevo aquí cinco años, sé dónde están los barrios más pobres. Distribuimos a quienes lo necesitan, incluso en los pueblos pequeños".

Horas recorriendo Gaziantep y los pueblos de los alrededores

Los maleteros de los dos coches están ahora a rebosar. Ha llegado el momento de ir más lejos, de reunirse con los pueblos afectados.

En la carretera, el ambiente es cordial. "No habíamos planeado todo esto. Nos encontramos en el refugio. Hoy he conocido a Halil", dice Ahmed Ali. "Trabajamos juntos para ayudar a los demás. Somos como una familia que ayuda a los demás. Nos hace sentir muy bien".

Abdelaziz está de acuerdo: "Es una gran sensación saber que puedes ayudar. También es una forma de intentar olvidar el miedo". "Es increíble lo que ha ocurrido. Fue muy duro. Seguimos teniendo miedo, por eso no queremos volver a casa. Vivimos en el museo de la Universidad de Gaziantep. No hemos vuelto a casa desde hace cuatro días".

"Quiero quedarme en Turquía"

Los rasgos de los alumnos están cada vez más dibujados. Las noches son cortas en el albergue universitario, donde ahora viven traumatizados. Sus pisos están para ellos asociados a esa noche siniestra. "Estaba a punto de dormirme cuando todo empezó a moverse. La cama se deslizó literalmente 50 cm conmigo", recuerda Ahmed Ali, señalando que salió inmediatamente. "Entonces recordé que tenía un amigo que vivía en el cuarto piso. Fui a buscarlo. Después, no volví a casa hasta el día siguiente para recoger mis cosas. Me fui porque no sé si es seguro".

Sin embargo, no tienen previsto regresar a sus países de origen. "Quiero quedarme en Turquía, pero sólo si es seguro. Estoy esperando los anuncios del gobierno", dice Abdelaziz. Me enamoré de esta ciudad, no quiero irme.

*Este artículo es una adaptación de su original en francés

