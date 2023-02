Terremotos en Turquía y Siria: "Aquí es fácil conseguir ayuda, allí es imposible"

Reportaje

De la enviada especial de France24 en francés – En Kilis, una ciudad turca cerca de la frontera siria, los refugiados se han visto duramente afectados por el violento terremoto del 6 de febrero. Para quienes han huido de la guerra que asola Siria desde 2011, este trauma se suma al causado por las bombas y el exilio.

"Tengo miedo... miedo de morir. Apenas puedo respirar. Sólo tardó un minuto y medio en destruir nuestra casa”. Desde aquella fatídica noche del 6 de febrero en que la tierra tembló en el sur de Turquía y Siria, Ahmed* ha perdido el sueño. Con los ojos enrojecidos, recorre el gimnasio de la Universidad de Kilis, transformado en centro de acogida para las víctimas del terremoto.

El estudiante sirio, que vive en la ciudad desde hace doce años, tiembla como una hoja. Profundamente traumatizado por los temblores, es incapaz de calmarse. “Sigo mirando las paredes", dice, observando a su alrededor. “Aquí sobrevivimos. No queremos morir. Pero estamos mejor que en otros sitios”.

Dans le gymnase de l’université de #Kilis beaucoup de réfugiés syriens. Ils bénéficient d’un endroit chaud pour dormir, de couvertures mais aussi de trois repas par jour financés par @MSF_Turkiye @IBC_TR @Kizilay #SeismeTurquieSyrie #EarthquakeTurkeySyria @FRANCE24 pic.twitter.com/CQSXzU6tyD — Assiya Hamza (@Missiya) February 11, 2023

En el gimnasio climatizado se han instalado 2.500 personas, entre ellas muchos niños. En el suelo, algunos tapetes y mantas. Unos duermen, otros charlan en las gradas o abajo de ellas. Entre ellos muchos son sirios. Kilis está a pocos kilómetros de la frontera con Siria.

Un doble trauma para los refugiados sirios

Desde 2011, Turquía ha recibido a 3,6 millones de personas que huyen de la guerra en Siria. Todos ellos han vivido bajo las bombas y los disparos. Todavía persisten algunos traumas. Perseguidos por un sentimiento de inseguridad, los dos terremotos han reabierto heridas mal cerradas.

Aladin lleva nueve años en Turquía. Trabajador del sector turístico en Alanya, pasaba por Kilis para hacer unos trámites cuando se produjo el terremoto. "Me quedé atascado. Vine aquí a dormir en las primeras horas después del terremoto", dice, sentado en las gradas. "Estamos muy cómodos aquí. Hace calor, tenemos un techo. Por el momento estamos a salvo. Hay comida, todo lo que necesitamos y nos están cuidando”.

Alladin, un refugiado sirio en Turquía, no ha visto a su familia hace nueve años. © Assiya Hamza / France 24

Hacia la 1:30 pm (hora local), de repente, el pabellón de deportes cobra vida. Acaba de llegar un pequeño grupo de mujeres y hombres con peto rojo: es la hora de comer. La Media Luna Roja turca está allí para la distribución. Las mesas se colocan al final de la sala. Rápidamente se forman dos filas, mujeres y niños a un lado, hombres al otro.

“Desde hace tres días, Médicos Sin Fronteras financia tres comidas calientes", explica Anne-Cécile Niard, coordinadora logística de MSF en Siria. “Atendemos a 6.000 cada día y sabemos que no podemos cubrir a todo el mundo. Hay entre 9.000 y 11.000 personas fuera. No figuran necesariamente en los refugios habilitados por las autoridades. A veces duermen en sus coches, pero aun así vienen a por una comida caliente. Esto es importante”.

La ONG francesa está allí para evaluar las necesidades en Turquía. "Donde hay tiendas, no siempre hay suficientes mantas. La gente se ha llevado de casa lo que ha podido, pero a menudo no mucho. Eso es sobre todo lo que piden las autoridades", prosigue la coordinadora.

"Quiero dirigirme al mundo entero: debemos llevar ayuda a Siria"

Alladin rebusca en su bolsa de plástico. El cincuentón de mirada chispeante está solo. Su mujer y sus tres hijos están en Damasco. "Los echo mucho de menos. Nueve años. Ni un día ni un año. Nueve años", confiesa emocionado. “Hablo con ellos por ‘Whatsapp’ cuando funciona Internet. Allí es más complicado que aquí. Quiero hablarle al mundo entero: tenemos que llevar ayuda a Siria. Aquí es fácil conseguir ayuda. Allí es imposible. Es muy duro”.

Al otro lado de la frontera, el caos. Debido a la grave escasez de equipamiento, los registros se realizaban a veces con las manos desnudas, apenas iluminadas por antorchas. Cientos de personas quedaron atrapadas durante horas bajo los escombros sin poder ser rescatadas por falta de personal. Los hospitales de Siria están desbordados y la gente intenta sobrevivir en las calles, sin mantas ni comida, en medio de un frío glacial. Según un balance provisional del Gobierno y de los equipos de rescate en las zonas rebeldes, al menos 3.500 personas han muerto, la mayoría en zonas hostiles a Bashar Al-Assad.

La población siria, ya maltratada por años de guerra, no ha podido recibir hasta ahora toda la ayuda que necesita desesperadamente. Esta situación podría cambiar con los últimos anuncios del presidente sirio. La ayuda internacional a las zonas rebeldes podrá entregarse ahora desde las regiones que controla. También se han multiplicado los pedidos a un "alto el fuego inmediato". El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que 5,3 millones de personas podrían quedarse sin hogar.

Ya operativa en Siria, Médicos sin Fronteras ha empezado a prestar ayuda. Se han donado equipos médicos a una treintena de hospitales y centros de salud de Azaz, Afrin, Marea y Bab El Hawa. Se ha enviado personal médico, incluidos cirujanos, para tratar a los heridos. Desde el punto de vista logístico, se han instalado tiendas para hacer frente a la afluencia de heridos y se han abierto una veintena de centros de acogida en los campamentos de la región de Idlib o en sus alrededores. Se han distribuido mantas, láminas de plástico y kits de refugio, es decir, material de higiene y cocina. Suficiente para hacer frente a la emergencia.

A #Kilis, les victimes des tremblements de terre ont trouvé refuge dans les structures de @IBC_TR partenaire de @MSF_Turkiye ici beaucoup de familles syriennes ayant fui la guerre #seismes #Turquie #EarthquakeTurkeySyria @FRANCE24 pic.twitter.com/DJb0nqcFiw — Assiya Hamza (@Missiya) February 11, 2023

Al otro lado de la frontera, en Turquía, MSF también apoya a organizaciones locales como la Media Luna Azul Internacional (CBI). “Nuestro objetivo es ayudar a la gente mediante un componente médico, proporcionando asistencia sanitaria y todos los productos de primera necesidad: mantas, kits de higiene, alimentos", explica Hakim Khaldi, jefe de misión para las operaciones en Siria.

Si la urgencia es atender a los heridos en el hospital, MSF menciona la importancia de las secuelas. “Necesitaremos un seguimiento médico para tratar sus lesiones cuando vuelvan a casa, especialmente las fracturas", afirma. “Tenemos que poner en marcha lo que llamamos continuidad asistencial, es decir, el seguimiento de los pacientes cuando reciben el alta hospitalaria”.

Ahmed fuma un cigarrillo tras otro. El joven sueña con otra parte... con París. En el pan de chocolate que disfrutaría con un café con leche. Menciona la serie de Netflix ‘Emily en París’ y una amplia sonrisa ilumina su rostro. Brevemente. "Las bombas en Siria... y ahora esto. Los ángeles vienen por ellos... la gente se muere por montones", murmura el estudiante. Pero Ahmed sabe que no puede irse. "¿Cómo? No tengo dinero. A nosotros (los sirios) no se nos permite trabajar [las autoridades han expedido 200.000 permisos de trabajo desde 2016]. No puedo dejar a mi madre y a mis hermanos aquí”.

En el gimnasio, a veces los nervios ceden. Demasiado dolor. Además del trauma de la guerra, para quienes han huido de Siria, está el trauma de los terremotos. "Muchos viven en edificios de apartamentos y los de los pisos superiores no quieren volver a casa. Los niños están traumatizados, los adultos también", afirma Anne-Cécile Niard. No quieren volver a casa por la noche, prefieren dormir fuera.

La atención psicológica también urgente. "La salud mental es importante. En Nurdagi, Islahiye, en los hospitales y refugios de la ciudad de Gaziantep, nos dijeron que necesitábamos la autorización del responsable regional de sanidad de Gaziantep", añade Hakim Khaldi.

Tiempo, mucho tiempo. Esto es lo que hará falta para tratar a estas víctimas, que a veces sufren síndromes postraumáticos relacionados con la guerra y el exilio. “Las autoridades turcas no podrán mantener a estas personas en tiendas de campaña durante meses sabiendo que habrá que destruir los edificios, que están muy agrietados y, por tanto, son muy peligrosos", afirma Anne-Cécile Niard. “Van a derribarlos y reconstruirlos. Tomará meses, incluso años. Algunos abandonarán la región para reunirse con sus familias en otros lugares de Turquía. Para los demás, creo que el Estado tendrá que ponerlos en hoteles o equivalentes a largo plazo. Va a ser muy complicado, pero el país ya ha sufrido terremotos importantes. Por desgracia, las autoridades están acostumbradas”.

*El nombre de Ahmed ha sido cambiado por razones de seguridad

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

