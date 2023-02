Ser policía en el Líbano: cuando ir a trabajar cuesta más que el salario recibido

Los policías libaneses no logran llegar a fin de mes; su salario a veces es menor a lo que deben gastar para llegar al trabajo.

El descontento crece en las filas de fuerzas de seguridad del Líbano, cuyos salarios han perdido casi el 100% de su valor por la fuerte depreciación de la moneda local, a medida que aumentan los disturbios y la delincuencia.

Anuncios Lee mas

Hace 20 años, Tonny Nassir dejó su oficio de peluquero para ser policía municipal. Ahora su trabajo de funcionario público no le da ni para pagar las facturas, por lo que ha tenido, nuevamente, que hacer cortes de pelo a domicilio. Su sueldo es, al cambio actual, no más de 40 dólares. Los policías tienen que hacer trabajos extras en su tiempo libre para sobrevivir.

El municipio de Debbayyeh es el tercero más grande del Líbano, -con unos 20.000 habitantes-, pero de la seguridad solo se encargan Tonny, su compañero Azzi, ya con edad de jubilarse, que son fijos, y otra decena más de agentes locales, con contrato temporal.

“Solo nosotros dos hacemos los chequeos que reportamos a la municipalidad. Estamos sobrecargados con demasiada faena y lo que me pagan va directamente para el generador eléctrico. Como policía del sector público, no se me permite aplicar a otro empleo”, explica a France 24.

Los recortes del Gobierno para aliviar las arcas públicas en bancarrota y la normativa, vigente desde 2019, que no permite el reclutamiento de nuevos funcionarios públicos en Líbano, deja a las administraciones locales desprovistas de funcionarios. En el caso de la municipalidad de Debbayyeh, Dolly Boustany, la funcionaria más veterana del ayuntamiento, además de sus obligaciones se encarga de las tareas administrativas, porque la secretaria se jubiló hace dos años, y hace las veces de teniente alcalde cuando éste se ausenta.

A veces los agentes municipales tienen que valorar si les vale la pena ir a trabajar, cuando el carburante es más caro que lo que les pagan. El ausentismo laboral entre los funcionarios públicos se ha convertido en la norma. “A la comisaría o a la academia vienen una o dos veces por semana”, afirma un oficial de policía bajo condición de anonimato.

“Debido al colapso financiero, no hay un estado. Cuando una institución no se preocupa o toma responsabilidades, se crean administraciones paralelas. Esto es lo que pasa en los municipios, no hay relación entre el Ministerio de Interior y las municipalidades”, explica Thomas Valentas, miembro del equipo del proyecto europeo “Policía de proximidad”.

Uno de los desafíos de este programa, señala Valnetas, es “unificar a la policía local en términos de responsabilidades y tareas”. Muchos miembros de la policía local son elegidos por su relación de cercanía al alcalde y no tienen ni formación ni entrenamiento, señala Valentas, que supervisa los cursos de capacitación de la policía local en la Academia de las Fuerzas de Seguridad Internas.

“Nuestro objetivo es centralizar las fuerzas de seguridad y que haya una cooperación entre agentes nacionales y municipales, pero son reticentes a cambiar su acercamiento al otro”, lamenta.

La situación de vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad es una bomba de relojería para el Líbano, un país en vilo, donde los disturbios y la delincuencia crecen aprovechando la brecha de crisis financiera. Según datos publicados por la firma “International Information”, con base en Beirut, los delitos de robo aumentaron un 266 % desde antes de la crisis económica. Es decir, de 1.314 robos registrados en octubre de 2019 han pasado a 4.894 en octubre de 2022.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo