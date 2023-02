"Destruyeron todo": colonos israelíes arrasan con aldeas palestinas tras un ataque en Cisjordania

Luego de que un palestino matara a dos israelíes en Huwara, cientos de colonos arrasaron en la noche del domingo con varias aldeas palestinas en una 'revancha' que se cobró una vida más y dejó severos daños materiales. Las escenas del día posterior mostraron calles vacías y el temor de los habitantes por nuevas represalias, así como un mayor despliegue de fuerzas israelíes, que buscan al atacante palestino.

Anuncios Lee mas

El domingo 26 de febrero, Áqaba, ciudad sureña de Jordania, acogió un encuentro entre miembros del gobierno de Israel y la Autoridad Palestina que, según dijeron los intermediarios presentes, había dado buenas señales para rebajar la violencia que azota la región casi a diario.

Egipto, Estados Unidos y la propia Jordania habían destacado la voluntad de ambas partes y hablaron de "progresos significativos". Incluso se acordó un nuevo cónclave en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh para las próximas semanas.

Pero en simultáneo, una nueva muestra del ciclo de violencia se encumbró en Cisjordania. Primero, un hombre armado palestino mató a dos hermanos israelíes, Yagel y Hallel Yaniv en Huwara, en el área de Nablus, que había sido escenario de una mortífera redada israelí el miércoles pasado, la cual dejó 11 palestinos muertos.

Horas después del ataque armado, en la noche del domingo, los colonos israelíes se movilizaron, muchos al grito de "venganza", con palos, cuchillos y hasta armas de fuego hacia Huwara y otras aldeas palestinas.

En una de ellas, Zatara, colonos mataron a Sameh Aqtash, un palestino de 37 años, que recibió disparos en el abdomen. Las turbas también hirieron a 390 personas, según la Media Luna Roja palestina, y destruyeron por completo 35 casas, dañaron otras 40 y quemaron un centenar de vehículos.

01:32

La escena de la mañana siguiente mostró calles desiertas en Huwara y otras aldeas palestinas, bajo el temor de los habitantes a nuevas agresiones, así como cenizas en el suelo y restos de estructuras y vehículos quemados.

"Quemaron los autos y las casas y destruyeron todo", explicó Diaa Odeh, residente de Huwara, a la agencia AFP. "Cada vez que empezábamos a hacer retroceder a los colonos, el ejército nos lanzaba gases lacrimógenos", añadió el joven de 25 años, aludiendo a una denuncia recurrente de testigos y organizaciones de derechos humanos: la inacción o complicidad de las fuerzas israelíes frente a las agresiones.

De hecho, Abdel Moneim Aqtash, hermano del palestino asesinado, acusó al Ejército israelí de ser quien disparó contra la víctima, versión negada por la entidad castrense.

En tanto, este lunes, otro joven israelí de 27 años murió en un nuevo ataque en Cisjordania ocupada, esta vez en el área de Jericó, cuando un hombre armado abrió fuego contra su vehículo en un cruce cerca del asentamiento judío de Beit Arava.

Tanto el atacante de Huwara como el de Beit Arava lograron escapar, por lo que las fuerzas israelíes han dispuesto bloqueos en los accesos de Nablus y Jericó y reforzaron su presencia para encontrar a los responsables.

Un parlamentario de la coalición gobernante israelí respalda la violencia de los colonos

En las horas posteriores a las agresiones de colonos israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu se limitó a pedir que "no se tome la justicia por mano propia", sin una condena explícita. Recién en una comparencia frente al Parlamento en la tarde del lunes, fue más enérgico al señalar que "no podemos aceptar la anarquía" y que no hay lugar para "prender fuego viviendas".

Pero dentro de su coalición gobernante de extrema derecha, algunos parlamentarios mostraron su respaldo a los colonos. Zvika Fogel, del partido Poder Judío, incluso señaló que quiere ver "Huwara cerrada y quemada".

Tampoco contribuyó a la calma el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien señaló que la muerte de los hermanos en Cisjordania "debe enseñar" que están “en guerra”.

01:19 © france24

A contravía fue el presidente israelí Isaac Herzog, que hizo una "condena enérgica" al ataque de los colonos israelíes, que describió como un acto "cruel" de "violencia criminal contra civiles inocentes". También pidió la detención del "despreciable terrorista" palestino.

La comunidad internacional teme que la violencia se salga de control

Por otro lado, este lunes 27 de febrero, la comunidad internacional llamó a la calma antes de que la situación sea irreversible. Alemania consideró "urgente que se respeten los acuerdos para desescalar la situación", mientras que Francia advirtió que existe el riesgo de que la violencia pueda "salirse de control".

A su turno, la Liga Árabe, compuesta por 22 países, le achacó la culpa de la violencia al Gobierno de Benjamin Netanyahu y denunció los "crímenes sistemáticos, graves y terribles con protección, apoyo y participación del Ejército de ocupación israelí" de los colonos.

"Condenamos en los términos más enérgicos esos crímenes horribles (de los colonos), y el terrorismo practicado por esas milicias en el marco de la política de guerra abierta, con cobertura política oficial de varios ministros israelíes", afirmó el secretario general adjunto para Asuntos de Palestina de la Liga, Sayed Abu Ali.

A través de un comunicado, la entidad agregó que estos hechos "traducen las actitudes y declaraciones oficiales del Gobierno de Netanyahu", el cual apunta a destruir cualquier esfuerzo pacífico.

Por su parte, Tor Wennesland, enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, dejó en claro su "profunda preocupación" por los acontecimientos y envió sus condolencias a los familiares de los tres fallecidos.

"No puede haber justificación para el terrorismo, ni para los incendios provocados y los actos de venganza contra civiles. Todos deben rendir cuentas", sintetizó. Y cerró instando a que "la violencia, las provocaciones y la incitación deben cesar de inmediato y ser condenadas inequívocamente por todos".

Con EFE y AFP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo