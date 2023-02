Irán vuelve a sobrepasar los límites del OIEA con partículas de uranio enriquecido

Símbolo del átomo y bandera de Irán en esta ilustración, 21 de julio de 2022. © Dado Ruvic / Reuters

Texto por: Alba Santana Seguir 4 min

Este martes 28 de febrero, un informe del OIEA volvió a señalar a Teherán tras detectar partículas de uranio enriquecido por encima del 80 %. No obstante, la evidencia señala que podría haber sido parte de un proceso de forma "no intencional", la tesis que sostiene Irán. Sin embargo, este informe amenaza con escalar más la tensión existente entre Occidente y la república islámica por su potencial nuclear, un tema especialmente sensible desde que EE. UU. abandonó unilateralmente el Acuerdo Nuclear en 2018.