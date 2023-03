Netanyahu desestima los cambios en la reforma judicial propuestos por el presidente Herzog

En Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, negó este miércoles 15 de marzo una propuesta del presidente, Isaac Herzog, sobre el proyecto de reforma judicial que tiene sumido al país en una crisis. Las calles de Israel se han llenado de miles de manifestantes en las últimas diez semanas por considerar el proyecto como restrictivo de las libertades y de la democracia. En paralelo, Netanyahu salió a Alemania en su primer viaje a ese país desde que volvió a ser primer ministro.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó de plano la propuesta del presidente, Isaac Herzog, que buscaba cambios alternativos al proyecto de ley que pretende reformar la justicia, presentado en la Knesset (el Parlamento de Israel), apoyado por la coalición de extrema derecha y rechazado. Mientras tanto, en las calles miles de personas protestan por considerarlo un ataque a la democracia.

"Desafortunadamente, los cambios presentados por el presidente (su compromiso sobre la reforma judicial presentado el miércoles) no fueron acordados por los representantes de la coalición. Las secciones clave del esquema que presentó solo perpetúan la situación existente y no brindan el equilibrio requerido entre las ramas del Gobierno israelí. Esta es la desafortunada verdad”, respondió Netanyahu al presidente.

El plan de Herzog era que el comité de selección incluyera tres ministros, el presidente del tribunal superior, dos jueces y dos funcionarios públicos que podían ser designados tanto por el presidente del Tribunal Supremo como por el ministro de Justicia.

Cuando presentó el proyecto, el presidente dijo que el esquema era un camino "dorado". Y aseguró: "reúne de manera adecuada, decente, equilibrada y constructiva las percepciones, creencias, preocupaciones y preocupaciones. Refleja el mayor espacio de acuerdo y terreno común. Mi compromiso no es del presidente, sino del pueblo".

Los agentes de policía de Israel i retiran a un manifestante de la carretera durante una protesta cerca de la residencia privada del primer ministro de Israel i, Benjamin Netanyahu, en un intento de interrumpir su partida a Berlín para una visita de estado, mientras su gobierno de coalición nacionalista sigue adelante con su polémica reforma judicial. , en Jerusalén, 15 de marzo de 2023. REUTERS - RONEN ZVULUN

Agregó que ante las masivas protestas que han sido reprimidas por la Policía, no es imposible pensar que el país esté al borde de una guerra civil y que Israel está en un punto de inflexión.

"No dejaré que eso suceda a ningún precio ni de ninguna manera", enfatizó Herzog y sentenció que a pesar de que Israel estaba "en las profundidades de una crisis real", también se encontraba "frente a una gran oportunidad" y "en una bifurcación en el camino".

“La mayoría de Israel quiere un plan que traiga justicia y paz”, concluyó.

Según Herzog, estas últimas semanas ha estado involucrado en esfuerzos de mediación y ha hablado con "miles de personas".

Según el ministro de Justicia, Yariv Levin, las medidas propuestas por la coalición cambiarían la forma en que se nombran los jueces al dar a la Knesset más supervisión y al Gobierno más poder en el comité que los selecciona.

La coalición no apoya el plan de Herzog, así lo confirmó el secretario de Gobierno, Yossi Fuchs.

Netanyahu busca con esta ley una mayor influencia del Gobierno en la elección de jueces y limitaría el poder del Supremo para anular la legislación, además permitiría que la Knesset pueda derogar cualquier decisión del Tribunal con solo una mayoría simple.

Netanyahu parte a Berlín

En su primer viaje desde que volvió a ser primer ministro, Benjamin Netanyahu, salió desde el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv hacia Alemania, donde se encontrará con el canciller Olaf Scholz.

Los manifestantes en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en un intento de interrumpir la salida del primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, a Berlín para una visita de estado, mientras su gobierno de coalición nacionalista sigue adelante con su polémica reforma judicial, en Lod, Israel , el 15 de marzo de 2023. REUTERS - AMMAR AWAD

Los medios de comunicación hebreos informaron que su viaje fue retrasado porque estaba en conversaciones con miembros de la coalición sobre posibles enmiendas a los cambios judiciales planeados.

Cientos de manifestantes llegaron al aeropuerto en un intento de interrumpir la partida del primer ministro. "Dictador en fuga" y "No vuelvas", rezaban las pancartas de los que protestaban

Desde allí, Netanyahu no mencionó nada al respecto de la reforma judicial: "Ahora me voy de visita a Alemania, donde me reuniré con el canciller de Alemania. El tema principal que discutiré es Irán, y también otros temas que son importantes para el Estado de Israel. Los temas de seguridad no se detienen ni por un momento".

Los líderes de Alemania también lo instarán a reconsiderar las reformas, ya que el Gobierno de este país está bajo presión por recibir a Netanyahu, los críticos instan a Berlín a cancelar la visita.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que planeaba discutir las reformas con Netanyahu cuando se reúnan el jueves. "Lo que me gustaría ver es que lo que hemos admirado de Israel... se conserve", puntualizó.

Estados Unidos también ha mostrado su preocupación por el estado de la democracia de su aliado de Medio Oriente.

Las protestas en Israel contra la ley cumplen diez semanas consecutivas en todo el país. Los críticos de la reforma dicen que los cambios propuestos tienen como objetivo proteger a Netanyahu mientras lucha contra los cargos de corrupción en una batalla judicial en curso.

Con Reuters, AP y AFP

