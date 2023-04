Las claves de las filtraciones del Pentágono que afectan Medio Oriente

Fragmentos de Oriente

Los países de la región tampoco escapan a los documentos de la inteligencia estadounidense, filtrados en red por el sospechoso aviador Jack Teixeira. Aunque aún se ignora si los datos revelados fueron manipulados, estos vinculan a Egipto, Turquía y hasta Emiratos Árabes Unidos con Rusia. En este resumen noticioso de Medio Oriente, también repasamos el presunto envío de armas de Irán a Siria a través de vuelos humanitarios, además de los diálogos que están reconfigurando las relaciones árabes.

Del árabe Ahlan wa sahlan (أهلا وسهلا), sea bienvenida/o a 'Fragmentos de Oriente', un resumen en el que todos los domingos le acercamos a las noticias más destacadas de la región de Medio Oriente y sus países aledaños.

En la síntesis del 10 al 16 de abril, ponemos el foco en Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Turquía, Israel, Irán, Siria y Arabia Saudita:

1) Los secretos filtrados del Pentágono también atañen a países de la región

La batería de documentos clasificados del Pentágono que se filtraron a inicios de mes han revelado información de la inteligencia estadounidense sobre aliados y enemigos en Medio Oriente. La onda expansiva, que no se ha librado de enérgicas desmentidas, ha alcanzado a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Israel, entre otros.

A la cabeza de estas revelaciones está el supuesto plan egipcio para suministrar hasta 40.000 cohetes a Rusia, a escondidas de sus socios en Occidente. 'The Washington Post' –que tuvo acceso a estos datos– resumió diálogos que habrían tenido lugar entre el presidente Abdelfatah al-Sisi y altos funcionarios militares rusos con el presunto objetivo de entregar también a Moscú municiones de artillería y pólvora. Fuentes anónimas en El Cairo tildaron de "absurdo informativo" dichas revelaciones, mientras que Washington –que cada año da mil millones de dólares a Egipto como ayuda militar– aseguró al 'Post' no estar al tanto de ningún plan.

El presidente egipcio Abdelfatah al-Sisi y su homólogo ruso Vladimir Putin estrechan manos antes de una reunión en Sochi, Rusia, el 23 de octubre de 2019. © Sergei Fadeyechev / Agencia TASS, Pool vía AP

La agencia 'Associated Press' se hizo eco de otra posible puñalada a Estados Unidos, esta vez de Emiratos Árabes Unidos. La filtración que le atañe refleja una posible colaboración entre la Inteligencia emiratí y su equivalente rusa. Una revelación que, de nuevo, Abu Dabi trató de "categóricamente falsa".

En estos cruces de poder, 'The New York Times' reportó que uno de los documentos reveló que representantes del grupo de mercenarios Wagner se reunieron con "contactos turcos" para negociar la compra de armas para sus combatientes en Ucrania, sugiriendo que Mali podría ser el destino de tránsito de la operación. Los datos no aclaran si se llegó a un acuerdo o si el Gobierno de Turquía –miembro de la OTAN, aunque neutral sobre la invasión rusa en Ucrania– estaba al corriente de la situación.

Del otro lado, en Estados Unidos, los secretos extraídos reflejan asimismo qué piensa Washington sobre la postura de Israel frente a la guerra. Si bien por ahora el Gobierno israelí se ha negado a proporcionar armas a Kiev para no deteriorar sus relaciones con Rusia –con quien coordina ataques aéreos en Siria–, la Inteligencia estadounidense sugiere que esto podría cambiar si Israel reparte su material bélico a través de terceros o si se reforzara el vínculo militar entre Moscú e Irán.

Por último, Israel negó por completo otra de las publicaciones, en concreto, la que señalaba que su servicio secreto (el Mossad) habría alentado las protestas contra la reforma judicial promovida por la coalición de Netanyahu.

2) Irán aprovechó el terremoto turco-sirio para introducir armas en Siria

Bajo el pretexto de enviar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de magnitud 7,8 del pasado 6 de febrero, Irán aprovechó para incluir armas en los aviones hacia Siria. Al menos eso reportó en exclusiva la agencia Reuters, que confirmó la información a través de nueve fuentes.

Trabajadores descargan paquetes enviados por Irán para asistir a los afectados por el terremoto en Siria, en el aeropuerto de Alepo, el 8 de febrero de 2023. © AFP

Los suministros incluyeron equipos de comunicación avanzados y baterías y repuestos para radares, con el objetivo de robustecer tanto a las defensas de las milicias iraníes que operan en Siria como al régimen de Bashar al-Assad. Siempre según Reuters –que construyó su informe consultando a oficiales de inteligencia occidentales, fuentes que eran cercanas a los líderes de Israel e Irán, así como a un desertor del Ejército sirio y a un oficial sirio en servicio– el armamento se distribuyó por partes, en vuelos principalmente a Alepo, y fue transportado por agentes iraníes.

Reuters menciona de igual modo que, al enterarse de este flujo de armas iraníes en Siria, Israel intensificó sus bombardeos regulares en el país para contrarrestarlo. Vale recordar que las fuerzas israelíes atacaron Siria cuatro veces en un plazo de seis días, entre el 30 de marzo y el 4 de abril.

La agencia de noticias británica consultó a la misión iraní en la ONU en Nueva York acerca de si Teherán utilizó los vuelos de ayuda humanitaria para entregar armamento a Siria. "Eso no es verdad", fue la escueta respuesta iraní.

3) Arabia Saudita, escenario de históricas visitas de delegaciones iraníes y sirias

Desde que Arabia Saudita e Irán acordaron retomar relaciones diplomáticas en diálogos mediados por China, las cooperaciones y diálogos en Medio Oriente no han parado de reactivarse. A modo de efecto dominó, Riad se acercó a Siria, mientras en paralelo avanza para mediar una salida a la guerra civil en Yemen.

El 12 de abril, hasta Jeddah arribaron delegaciones iraníes y sirias, una imagen que meses atrás era impensable. Los enviados de Teherán abordaron cómo conseguir la reapertura de la embajada iraní en Arabia Saudita y su consulado general en Jeddah; del lado sirio, el ministro de Exteriores Faisal Mekdad habló con su homólogo saudita sobre "los pasos necesarios para lograr un acuerdo político completo en la crisis siria".

El ministro de Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, recibe a su par sirio Faisal Mekdad en Jeddah, Arabia Saudita, el 12 de abril de 2023. © Saudi Press Agency / Handout vía Reuters

Esta primera visita de un alto funcionario sirio a Arabia Saudita desde el inicio de la guerra en 2011 apuntó también a fortalecer la idea de que Siria pueda regresar a la Liga Árabe. Los Ejecutivos árabes han rechazado al régimen de Al-Assad por la brutal represión al levantamiento de 2011, que desembocó en el conflicto interno. Pero, a medida que Al-Assad ha consolidado su control sobre la mayor parte del territorio, sus vecinos han empezado a sopesar un acercamiento y Riad se ha convertido en su principal patrocinador.

Claro que todavía queda camino por recorrer. Para ejemplo, este 15 de abril, una reunión de los representantes de las naciones de la Liga Árabe culminó sin un apoyo al retorno de Siria, aunque con la voluntad de apoyar diálogos en pro de una solución política. Según trascendió, Qatar lideraría la oposición a la readmisión de Siria, postura a la que se sumarían Marruecos, Kuwait y Yemen.

4) Bahrein y Qatar pasan página y restablecen relaciones

En línea con todos estos movimientos diplomáticos, Bahrein se sumó a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y anunció el restablecimiento de relaciones con Qatar, más de dos años después de que se levantara el boicot árabe contra el pequeño país petrolífero.

Bahrein era el único de los países del Golfo Pérsico que no había retomado los vínculos con Qatar, un impasse que se zanjó el 12 de abril durante un encuentro entre líderes diplomáticos de ambas naciones en Riad.

En 2017 –y hasta enero de 2021–, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto impusieron un bloqueo diplomático a Qatar por considerar que apoyaba a grupos islamistas y ser cercano a Irán, acusaciones que Doha siempre negó. La medida causó la prohibición del uso del espacio aéreo y las aguas de estos cuatro países, así como la interrupción de intercambios comerciales, aunque no causó mucha mella en la economía del emirato, sustentada en sus amplios recursos petrolíferos.

Con este acercamiento, Bahrein y Qatar se comprometieron a "mejorar la unidad e integración del Golfo de acuerdo con la Carta del CCG", en línea con la misión del bloque, que busca una mayor unión ante los desafíos regionales.

5) Intercambio de presos y una nueva ronda de diálogos en Yemen

Entre el 14 y el 16 de abril, el Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y los rebeldes hutíes completaron un intercambio de 869 prisioneros, en un proceso facilitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) que apunta a acercar a las partes a un punto y final para la cruenta guerra de casi nueve años.

Prisioneros hutíes liberados celebran en su llegada al aeropuerto de Saná, Yemen, el 14 de abril de 2023. © Hani Mohammed / AP

Cientos de detenidos fueron liberados en Saná, Adén, Marib, Mokha y Abha en Yemen; y de Riad y Abha en Arabia Saudita, en el segundo mayor canje de presos desde el inicio del conflicto en 2014. A la vez, no se descarta que el Gobierno saudita –que participa en la guerra desde el año 2015, en apoyo al Ejecutivo yemení– pueda realizar otras liberaciones más de forma unilateral.

Por su parte, el presidente del Consejo Político Supremo –órgano ejecutivo de los hutíes–, anunció que una nueva ronda de negociaciones con Arabia Saudita (que media los diálogos indirectos entre las partes) tendría lugar tras el Eid Al-Fitr, la fiesta que marca el fin del Ramadán, el mes sagrado del islam.

La semana pasada, un encuentro mediado por Omán permitió que hutíes y sauditas se reunieran cara a cara por primera vez desde el inicio de la guerra civil en Yemen. Aunque los acercamientos son positivos, aún no está claro cómo podría alcanzarse un cese al fuego permanente y una ruta política para unificar al país, dividido en múltiples facciones: los hutíes controlan el norte; existe un gobierno reconocido por la comunidad internacional; un consejo separatista, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, rige sobre partes del sur.

Cientos de miles de palestinos se congregaron para el último viernes de rezo del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, el 14 de abril de 2023. © Jamal Awad / Reuters

Y como cierre, la foto de la semana es para el multitudinario rezo en el último viernes de Ramadán en el complejo de Al-Aqsa, en Jerusalén. Según Waqf, el órgano islámico jordano que regula las instalaciones, unos 250.000 fieles musulmanes acudieron a la mezquita, pese a la violencia de las fuerzas israelíes, varios ataques palestinos y hasta bombardeos desde Siria, Líbano, Gaza e Israel. En concreto, la muerte de un joven cerca de la Explanada por fuego israelí y dos redadas israelíes seguidas en Al-Aqsa desembocaron en todos estos hechos.

