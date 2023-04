La gastronomía libanesa, de referente mundial a cocina bajo costo por la crisis económica

La carne de res, el pescado o el aceite de oliva, alimentos indispensables de la comida tradicional libanesa se han vuelto prohibitivos por la hiperinflación de más del 200% en los productos alimentarios.

La cocina libanesa, llamada “la joya de Medio Oriente”, es reconocida como una de las mejores comidas árabes y ocupa un lugar de referencia en la gastronomía mundial. Con bastantes puntos en común con la dieta mediterránea, se basa en una alimentación sana y llena de sabor. Las especias y el aceite de oliva son el fundamento de la cocina libanesa que se mezcla con todo tipo de verduras, frutos secos, y una gran variedad de pescados y carne de res.

Pero el colapso de su economía, donde la moneda local ha perdido más del 200% de su valor frente al dólar, está cambiando los hábitos alimenticios de los libaneses por los altos precios de los productos. Las amas de casa y cocineros han tenido que adaptar la dieta tradicional libanesa a sus bolsillos, hasta el punto de eliminar la carne roja en los platos y sustituirlo por legumbres o papas.

Tras tres décadas detrás de las cámaras, en su programa diario de cocina en vivo, en LibanTV, el chef Antoine ha dejado de preparar sus recetas con los ingredientes que solía cocinar y los sustituye por productos más económicos. “Decidí cambiar mis platos. Solía ​​servir siempre carne, pescado, pollo y, a veces, salmón, pero después del colapso económico, la carne más barata, que es la vacuna, se ha vuelto inalcanzable”, explica el Chef Antoine a France 24.

“Bastante están pasando ya las familias libanesas para que encima tengan que sentirse mal por no poder comer carne roja. Por respeto a ellas he eliminado la carne y cocino igual de sabroso con berenjenas y huevos de gallina, que tienen muchas proteínas”, reconoce el famoso cocinero libanés.

A pesar de las dificultades que afrontan tantos libaneses en estos días, el chef Antoine no ha perdido su sentido del humor y le gusta bromear mientras prepara sus platos en su programa de cocina. Una vez reveló el secreto de sus famosas albóndigas veganas. “Le dije a mi audiencia que mi truco era esconder 500 gramos de carne de cordero picada bajo capas de verduras”. A las pocas horas, el video se volvió viral.

Pero, sin duda, su mayor secreto es el cariño con el que trata a su audiencia, compartiendo sus recuerdos de infancia en la cocina de su madre, escuchando a cada una de las amas de casa que llaman al programa preguntando por dudas y consejos.

Los consejos y secretos de cocina del chef Antoine sirven de inspiración a mujeres como Josephine Saadeh para poder sobrevivir a la hiperinflación de los productos alimenticios. Es madre de dos hijos pequeños y su marido trabaja como conductor en una compañía de taxis.

Con el sueldo en la devaluada libra libanesa y una inflación de más de 200%, a Josephine le alcanza para comprar los productos básicos. Así que Josephine ha tenido que cambiar los hábitos alimentarios de la familia y ha dejado de comprar carne de res para sus hijos que sustituye por pollo una vez por semana.

Ya no prepara sus deliciosos calabacines rellenos con carne picada o higaditos de pollo, sino que los rellena con tomate y cebolla picada. Y para sus guisos, en lugar de caldo de carne casero, utiliza pasta de tomate concentrado para que le dé más sabor.

“En el Líbano ya no cocinamos con carne de res. Estoy preocupada porque no puedo darles a mis hijos una dieta rica y saludable como la que solía hacer antes. El menor tiene alergias a muchos productos, y la comida que puede consumir es demasiado cara y no puedo pagarla, por lo que lo alimento a base de vegetales y arroz”, nos explica Josephine, mientras prepara un guiso en la cocina de su casa.

Desde que el Gobierno levantó los subsidios a las importaciones de alimentos por la crisis económica, la actividad comercial en los mercados mayoristas también se ha visto afectada. La venta de carne roja ha caído alrededor de un 70 por ciento en supermercados y en un 50% en restaurantes. La razón es que el precio de la carne roja importada se ha quintuplicado, se vende a 33 dólares el kilo, lo que equivale al salario medio de un libanés.

El establecimiento donde Mohamed Hassani trabaja como carnicero, apenas vende carne roja a restaurantes, supermercados y clientes, y eso que están comprando menos de la mitad de lo que adquirían antes cuando la carne roja era subsidiada.

Pero la superinflación, y la caída de las importaciones, no son los únicos problemas que afectan a los bienes de consumo. Husein Daaboul es consultor de una empresa de importación basada en Dubái, y le preocupa que haya bajado la calidad de las mercancías alimentarias.

“El Líbano importa el 80% de los productos alimenticios que se consumen en el país. Pero debido a la crisis económica y la escasez de dólares no solo ha habido un descenso significativo de las importaciones, sino que ha bajado la calidad de los productos importados. Antes importábamos carne roja de Australia y lácteos europeos. Nuestros mercados son ahora el turco o países árabes que venden más barato, pero de peor calidad”, advierte a France 24 este consultor de exportaciones.

La gastronomía libanesa es otra víctima más de la profunda crisis económica que enfrenta el Líbano. El orgullo de su gastronomía, por la variedad y calidad de sus productos, está mutado a recetas con alimentos más económicos para poder adaptarlo a la realidad del bolsillo de los libaneses.

