Los talibanes matan al autor intelectual del atentado en el aeropuerto de Kabul en 2021

El cabecilla tras el ataque producido durante la precipitada huida de las tropas estadounidenses del país, que dejó 13 soldados y 170 afganos fallecidos, era miembro del Estado Islámico y fue sorprendido en una operación terrestre realizada por el actual Gobierno de Afganistán, rival de esta organización islamista.

Anuncios Lee mas

Un asalto terrestre de los talibanes mató al militante del Estado Islámico que encabezó el atentado suicida del 2021 en el aeropuerto de Kabul, que dejó 13 soldados estadounidenses y unos 170 afganos muertos durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán, dijeron el martes funcionarios estadounidenses.

En un principio, ni Estados Unidos -ni aparentemente los talibanes- sabían que el autor intelectual había muerto. Murió durante una serie de combates a principios de este mes en el sur de Afganistán entre los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico, según varios funcionarios.

Pero en los últimos días, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron "con gran seguridad" que el líder del Estado Islámico había sido abatido, según pudo afirmar un alto funcionario de la administración norteamericana.

Durante el fin de semana, el ejército estadounidense comenzó a informar a las familias de los 11 marines, el marinero y el soldado que murieron en la explosión de Abbey Gate, y compartieron la información en un chat de mensajería de grupo privado. El padre de uno de los infantes de marina dijo que la muerte trae poco consuelo.

"Pase lo que pase, no va a traer de vuelta a Taylor y lo entiendo", dijo Darin Hoover, padre del sargento Darin Taylor Hoover, en una llamada telefónica con The Associated Press. "Lo único que su madre y yo podemos hacer ahora es abogar por él. Todo lo que queremos es la verdad. Y no la tenemos. Esa es la parte frustrante".

Esta imagen de un vídeo difundido por el Departamento de Defensa muestra a marines estadounidenses alrededor de la escena en Abbey Gate fuera del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai el 26 de agosto de 2021, en Kabul Afganistán, después de que un terrorista suicida detonara una explosión. AP

Hoover lamentó que él y la madre de su hijo, Kelly Henson, han pasado el último año y medio llorando su muerte y rezando para que la administración Biden rinda cuentas por la gestión de la retirada. El asesinato del líder del grupo Estado Islámico, dijo Hoover, no les ayuda en nada.

Hoover dijo que los marines sólo le proporcionaron información limitada y no identificaron al líder del Estado Islámico ni dieron las circunstancias de su muerte. Funcionarios estadounidenses se negaron a proporcionar muchos detalles debido a las sensibilidades en la recopilación de inteligencia.

El funcionario de la administración dijo que era su "responsabilidad moral" hacer saber a las familias de las víctimas que el "cerebro" y "máximo responsable del ataque al aeropuerto" había sido sacado del campo de batalla. El funcionario añadió que los servicios de inteligencia habían determinado que el líder "seguía siendo un conspirador y supervisor clave" del grupo.

Varios funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia, dijeron que Estados Unidos no desempeñó ningún papel en el asesinato y que no se coordinó en absoluto con los talibanes. El funcionario de la administración calificó la acción de los talibanes de "significativa" y dijo que EE.UU. sólo tuvo conocimiento de la operación a través de sus capacidades de inteligencia "por encima del horizonte".

Hoover forma parte de un grupo de 12 familias de Estrellas Doradas que se han mantenido en contacto desde el atentado, apoyándose mutuamente y compartiendo información a través del chat de mensajería. El chat fue creado por Cheryl Rex, madre del soldado de primera Dylan Merola, fallecido en la explosión.

Rex, que se ha mostrado muy crítica con la gestión de la retirada por parte de la administración Biden, declaró a AP que fue a través del grupo de chat como les informaron a última hora del lunes de la muerte, mientras esperaban la confirmación oficial de las autoridades militares estadounidenses.

Un atentado producido en el caos que significó la retirada de tropas de Kabul

Los miembros del servicio caídos se encontraban entre los miles de afganos que el 26 de agosto de 2021 intentaban frenéticamente embarcar en uno de los abarrotados vuelos de salida del país tras la brutal toma del poder por los talibanes. La escena de desesperación se convirtió rápidamente en una de horror cuando un terrorista suicida perpetró un atentado. El grupo Estado Islámico reivindicó la autoría.

La explosión en Abbey Gate se produjo horas después de que las autoridades occidentales advirtieran de la posibilidad de un atentado de gran envergadura e instaran a la población a abandonar el aeropuerto. Pero los afganos, desesperados por escapar del país en los últimos días de una evacuación dirigida por Estados Unidos antes de que este país pusiera fin oficialmente a su presencia de 20 años, desoyeron en gran medida ese consejo.

El presidente Joe Biden observa cómo un equipo de transporte traslada una caja que contiene los restos del soldado de primera clase del Cuerpo de Marines Kareem M. Nikoui, de 20 años, de Norco, California, tras su regreso el 29 de agosto de 2021, en la Base Aérea de Dover, Delaware. AP - Carolyn Kaster

La rama afgana del Estado Islámico -denominada Estado Islámico-Jorasán- cuenta con hasta 4.000 miembros y es el enemigo más acérrimo de los talibanes y su principal amenaza militar. El grupo ha seguido perpetrando atentados en Afganistán desde la toma del poder por los talibanes, especialmente contra los grupos minoritarios del país.

Después de que la administración Trump llegara a un acuerdo con los talibanes en 2020 para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y de que la administración Biden cumpliera ese acuerdo en 2021, en Washington se había albergado la esperanza de que el deseo de los talibanes de obtener reconocimiento internacional y ayuda para la empobrecida población del país pudiera moderar su comportamiento.

Pero las relaciones entre Estados Unidos y los talibanes no han dejado de deteriorarse desde que éstos impusieron nuevas medidas draconianas que prohíben la escolarización de las niñas y excluyen a las mujeres del trabajo en organismos internacionales de ayuda y sanidad.

Sin embargo, sigue existiendo una línea de comunicación entre ambas partes, dirigida por el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Tom West. Los contactos de West son principalmente con funcionarios talibanes en Kabul y no con el ala más ideológica del grupo, con base en Kandahar.

La decisión estadounidense de retirar todas las tropas alimentó el rápido colapso del Gobierno y el ejército afganos, a los que Estados Unidos había apoyado durante casi dos décadas, y la vuelta al poder de los talibanes. A raíz de ello, el presidente Joe Biden ordenó que se llevara a cabo una amplia revisión que examinara "todos los aspectos de arriba abajo" y que se hizo pública a principios de este mes.

En la versión pública de la revisión, el Ejecutivo de Biden culpó en gran medida al presidente Donald Trump de la mortífera y caótica retirada de 2021, que se vio salpicada por el atentado suicida de Abbey Gate.

La noticia de la matanza llegó el mismo día en que Biden anunció formalmente que buscará un segundo mandato como presidente, ofreciendo un recordatorio de uno de los capítulos más difíciles de su presidencia. La desastrosa retirada fue, en su momento, la mayor crisis a la que se había enfrentado la relativamente nueva administración. Dejó en entredicho la competencia y experiencia de Biden y su equipo, los dos pilares fundamentales de su campaña a la Casa Blanca.

Con AP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo