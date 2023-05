Israel y Gaza intercambian disparos tras la muerte de un palestino en huelga de hambre

Israel anunció el martes 2 de mayo que había disparado contra la Franja de Gaza en represalia por los cohetes lanzados anteriormente contra su territorio, mientras se reportaban más proyectiles contra suelo israelí tras la muerte de Khader Adnane, un alto cargo del movimiento palestino Yihad Islámica. El hombre llevaba más de 80 días en huelga de hambre para protestar contra su detención.

El martes 2 de mayo se dispararon cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, mientras tanques israelíes atacaban el enclave, tras la muerte de un alto cargo del movimiento palestino Yihad Islámica que llevaba más de 80 días en huelga de hambre en una prisión israelí.

Khader Adnane, de 45 años, había sido encarcelado muchas veces por Israel y ya había estado varias veces en huelga de hambre, convirtiéndose en un símbolo para los palestinos.

La administración penitenciaria israelí anunció en un comunicado la muerte de un preso afiliado a la Yihad Islámica, "encontrado inconsciente en su celda" y posteriormente hospitalizado.

La organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel le había visitado recientemente y pidieron su hospitalización "inmediata", alegando que su vida corría peligro.

"Khader Adnane eligió la huelga de hambre como último recurso, una forma no violenta de protestar contra la opresión que sufren él y su pueblo", declaró el martes la entidad.

01:37 Archivo: el palestino Khader Adnan, en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordana, el 30 de abril de 2012. © Mohamad Torokman/Reuters

En una rueda de prensa celebrada en su casa de Arraba, en el norte de Cisjordania, su esposa, Randa Moussa, declaró que su muerte era un "motivo de orgullo".

El viernes, declaró a la AFP que las condiciones de su detención eran "muy difíciles" y que Israel se había negado a trasladarlo a un hospital civil.

Disparos y lanzamientos en Gaza

"No queremos que se derrame ni una gota de sangre, no queremos que nadie responda al martirio del jeque (Adnan), no queremos que nadie dispare cohetes y golpee Gaza", declaró también el martes la esposa del fallecido.

Sin embargo, al amanecer, tres cohetes y una granada de mortero fueron disparados desde Gaza contra Israel, cayendo en terrenos baldíos o cerca de la valla fronteriza, según informó el Ejército israelí.

Por la tarde, se produjo un intercambio de disparos: tanques israelíes dispararon hacia la Franja de Gaza, según el Ejército, mientras se lanzaban nuevas salvas de cohetes hacia Israel, según periodistas de la AFP.

En un comunicado conjunto, los grupos armados de la Franja de Gaza reivindicaron los ataques con cohetes, que describieron como una "primera respuesta" a la muerte de Khader Adnan.

Se dispararon 22 cohetes, 16 de los cuales cayeron en zonas abiertas y cuatro fueron interceptados por el sistema antiaéreo, informó el Ejército.

Dos cayeron en la ciudad israelí de Sderot. Tres personas resultaron heridas por la metralla, según los equipos de rescate israelíes.

Unos 500 palestinos protestan en las calles de Naplusa por la muerte de Khader Adnan, que pereció durante su detención en una cárcel de Israel tras realizar una huelga de hambre durante 86 días. © EFE

Tras el anuncio de la muerte, la Yihad Islámica, organización considerada "terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó que Israel "pagará el precio de este crimen".

En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica causaron la muerte de 49 palestinos, entre ellos 12 miembros de la Yihad Islámica, según el movimiento, y al menos 19 niños, según la ONU. La Yihad Islámica disparó unos 200 cohetes desde Gaza contra Israel, hiriendo a tres personas.

El martes por la mañana, los comerciantes palestinos cerraron sus tiendas en Cisjordania ocupada, respondiendo a una convocatoria de huelga general, constataron periodistas de la AFP.

En el norte del territorio, un israelí resultó herido por fragmentos de cristal y dos vehículos fueron dañados por disparos, según el Ejército israelí, que busca a los sospechosos.

Acusan a Israel de "asesinar" a Adnane

Khader Adnane había iniciado su huelga de hambre desde el comienzo de su encarcelamiento, el 5 de febrero, según la administración penitenciaria, alegando que "se negaba a someterse a exámenes médicos y a recibir tratamiento".

El hombre había sido acusado por su implicación en la Yihad Islámica y por discursos en apoyo de una organización hostil, dijo a la AFP un funcionario israelí bajo condición de anonimato.

El tribunal militar de apelación había rechazado su petición de excarcelación, añadió la fuente.

Aunque otros detenidos en huelga de hambre han muerto como consecuencia de la alimentación forzada, él es el primero que muere como consecuencia directa de tal acción, declaró a la AFP el presidente del Club de Presos Palestinos, Qaddoura Fares.

El primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, acusó a Israel de "asesinar" a Adnane al rechazar sus peticiones de liberación, desatenderlo médicamente y mantenerlo en su celda a pesar de la gravedad de su estado.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su original en francés

