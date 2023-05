Erdogan o Kiliçdaroglu: en Pazarcik, "la gente no piensa" en las presidenciales turcas

ELECCIONES TURQUÍA 2023

De nuestra enviada especial a Pazarcik – Desde los terremotos del 6 de febrero, Pazarcik, ciudad predominantemente kurda y aleví de la provincia de Kahramanmaras, gran parte de su población se fue. Para los que quedan, las elecciones presidenciales del 14 de mayo llegan como unos comicios desconcertantes y contradictorios.

Viven en el polvo, rodeados de los restos de edificios que pronto serán demolidos. La ciudad de Pazarcik, epicentro de los terremotos del 6 de febrero en la provincia de Kahramanmaras, es ahora una sombra de lo que fue. Se han derrumbado algunos edificios y se han retirado los escombros para dejar paso a terrenos baldíos, algunos de ellos en bruto.

"No queda nadie en las calles", se lamenta Mustafa Kayki, miembro local del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), de extrema derecha. "Unas 20.000 personas han abandonado Pazarcik desde esta terrible tragedia. Mi bonita ciudad se ha convertido en un infierno", dice abrumado por la emoción.

Según Mustafa Kayki, del Partido de Acción Nacionalista (MHP), 20.000 personas han huido de Pazarcik desde los terremotos del 6 de febrero. © Assiya Hamza / France 24

La ciudad tenía unos 70.000 habitantes, principalmente kurdos y alevíes, una minoría religiosa que profesa un islam heterodoxo, de la que procede Kemal Kiliçdaroglu, candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y principal oponente del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales.

En la esquina de una calle bañada por el sol, dos hombres se afanan en la planta baja de un edificio. Frente a la entrada, un gran montón de cemento. El local pronto albergará un nuevo negocio.

¿Elecciones presidenciales? No hay nada que decir. Ya lo ven, solo tienen que mirar a su alrededor.

Los dos trabajadores, que prefieren permanecer en el anonimato, no son muy afables. Amargados, nos cuentan que el trabajo está financiado por la diáspora que abandonó el país rumbo a Europa en los años 90.

A la entrada de Pazarcik se instaló un campamento de tiendas de campaña tras los terremotos del 6 de febrero de 2023. © Assiya Hamza

"La vida se ha reanudado desde el terremoto, pero no sabemos cuánto durará. Los que tenían dinero hace tiempo que se fueron", agregan.

Cuando llegan las elecciones, las caras se cierran. Los entrevistados explican que tienen "miedo de hablar y de ser detenidos".

No se trata de criticar abiertamente al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamoconservador), que lleva 20 años en el poder. Menos aún a su figura tutelar, Recep Tayyip Erdogan.

"No es el momento adecuado para celebrar elecciones", dice Mustafa Kayki, con semblante serio. "La gente no piensa en eso. Luchan por sobrevivir. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde viviré?". Estas preguntas son sus únicas preocupaciones.

"Creo que no iré a votar"

Âdem Kütük no dice lo contrario. Este carpintero de 49 años lleva 24 viviendo en Pazarcik. "Con todo lo que hemos pasado, ojalá no hubiera elecciones. ¿Para qué? Solo los que viven aquí, en estas ruinas, pueden entenderlo. No creo que vaya a votar", dice, sentado ante un vaso caliente de "çay" (té turco), mientras deja claro que no quiere hablar de "política".

En su pequeño taller, el hombre está desbordado de trabajo. "Tenemos mucho, demasiado. Vayamos donde vayamos, estamos arreglando cocinas de madera, armarios... Cualquier cosa que podamos arreglar".

Âdem Kütük es carpintero. De madre aleví, este musulmán suní vive en Pazarcik desde hace 24 años. © Assiya Hamza / France 24

Desde las primeras horas después del terremoto, el artesano y sus colegas se lanzaron a la batalla para ayudar a las víctimas. "Fuimos a Iskenderun, en la provincia de Hatay, a comprar tablas para reparar casas", cuenta Âdem Kütük, que ahora vive en una choza de tres habitaciones que construyó para su mujer y sus dos hijos.

"El terremoto lo cambió todo"

Funda Özdilli no tuvo tanta suerte. Como dos millones de víctimas del seísmo en todo el país, esta ama de casa de 36 años vive en una tienda de campaña con su hija de 15 años y su esposo.

"No puedo contarles lo que estamos pasando. Contarlo y vivirlo son dos cosas distintas", dice en voz baja, terminando de fregar los platos bajo una lona extendida frente a su improvisado refugio. "Llamé a muchas puertas para pedir ayuda, pero seguían cerradas. Dije que no teníamos hogar, que necesitábamos una tienda. Al final conseguí esta", indica.

De la ayuda económica de 10.000 libras (465 euros) prometida por el jefe del Estado el 9 de febrero durante una visita a Gaziantep, la mujer kurda no ha visto nada. "Algunas personas reciben 10.000 o 15.000 libras (en ayudas específicas para el reasentamiento). Yo no he recibido nada. No sé por qué", confía a este medio.

Funda Özdilli lava los platos delante de su tienda en Pazarcik, epicentro de los terremotos del 6 de febrero de 2023 en Turquía. © Assiya Hamza / France 24

Con las manos sumergidas en una palangana de agua, relata el calor sofocante, la falta de instalaciones sanitarias, la imposibilidad de ducharse, el susto cuando una serpiente entró a la tienda... "No pido dinero. Solo quiero un techo. ¿Es mucho pedir?", se lamenta.

Una casa. Es lo único con lo que sueña Funda Özdilli. "Si pudiera encontrar una casa por 1.000 libras (47 euros), haría todo lo posible por pagarla. Pero, ¿cómo puedo pagar 3.000 libras de alquiler al mes (unos 140 euros) cuando el salario medio es de 442 euros? Mi marido es el único que trabaja. No somos ricos", explica.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha prometido construir más de 450.000 viviendas antisísmicas "en el plazo de un año". Una eternidad para muchas personas que, como Funda, viven en refugios precarios.

"No voy a votar a nadie. ¿A quién quieres que vote? No lo pienso. Estoy desesperada. El terremoto lo ha cambiado todo. La gente ya no sabe en quién confiar", dice con la mirada perdida. "Nadie tiene derecho a pedirnos el voto. Primero tienen que encontrar soluciones para nosotros. Luego podremos hablar del voto".

Este artículo fue publicado originalmente en francés

