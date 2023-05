Candidato presidencial se retira para evitar la división del voto opositor frente a Erdogan

Elecciones Turquía 2023

Muharrenm Ince, uno de los cuatro candidatos a las elecciones presidenciales, anunció el retiro de su candidatura. Acusaciones y chantajes rodean la decisión de Ince. El movimiento electoral puede reconfigurar el panorama de cara a las votaciones del próximo domingo.

Este jueves la campaña por el sillón presidencial en Turquía dio un giro inesperado. Muharrem Ince, uno de los cuatro candidatos, se retiró inesperadamente de la carrera por la dirección del país, un hecho que puede reconfigurar el panorama electoral a pocos días de las votaciones.

La salida de la competencia por parte de Ince puede, en parte, beneficiar al candidato Kemal Kiliçdaroglu, quien lidera una coalición contra el actual mandatario y hombre fuerte de Turquía en los últimos 20 años, Recep Tayyip Erdogan.

Esta no era la primera batalla electoral en la que participó Muharrem Ince. En el año 2018 se enfrentó a Erdogán de la mano del partido socialdemócrata CHP, el mismo que abandera al principal contendiente del presidente turco.

Basın Açıklaması / Memleket Partisi Genel Merkezi https://t.co/oTjeC2ARmJ — Muharrem İNCE (@vekilince) May 11, 2023

Según expertos citados por la agencia de noticias AP, “Ince contaba con el apoyo de los votantes descontentos de Erdogan como los de Kiliçdaroglu”, sin embargo, “aunque los sondeos indican que es probable que la mayoría de los votantes de Ince se decanten por Kilicdaroglu, no está claro si habrá suficientes votantes para darle una victoria absoluta en la primera vuelta frente a Erdogan”, concluyó el análisis.

Esto no es un secreto para Kemal Kiliçdaroglu, así que, en busca de una estocada final el próximo domingo, llamó a Ince a sumarse a su campaña. “Dejemos atrás viejos resentimientos, viejos agravios”, afirmó el líder opositor en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el jefe de Estado turco, Recep Tayipp Erdogan, también reaccionó al anuncio de Muharrem. “Es imposible entender por qué se retiró. Honestamente, estaba triste”, dijo Erdogan en un concurrido mitin callejero. “Ojalá esta carrera hubiera seguido así hasta el final. Pero no sé qué pasó. Ahora seguimos con los demás, lo que importa es la decisión de mi gente”, concluyó.

Acusaciones y presuntos chantajes

El pasado martes, un individuo con presuntas conexiones mafiosas dijo tener en sus manos un video incriminatorio de contenido sexual en el que hipotéticamente aparece Muharem Ince. El ciudadano afirmó que lo iba a dar a conocer como venganza a Tayyip Erdogan por no recibir ayuda de su parte con sus problemas legales.

Esto, al parecer, dio al traste con la campaña de este. Sin embargo, esta hipótesis fue desmentida personalmente por Muharrem, quien negó en rueda de prensa que ese material existiese.

En este sentido, Kemal Kiliçdaroglu vio más allá y acusó a Rusia de estar detrás de este entramado. "Queridos amigos rusos", puntualizó en Twitter, "están detrás de los montajes, conspiraciones, contenidos y grabaciones Deep Fake que se expusieron ayer en este país. Si quieren que nuestra amistad continúe después del 15 de mayo, mantengan sus manos alejadas del Estado turco. Seguimos estando a favor de la cooperación y la amistad", concluyó.

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Otra de las acusaciones que pesan sobre Ince es el nexo, no probado, con Erdogan para debilitar los votos al candidato opositor. A decir del excandidato, se retiró por el bien de la nación.

“Se lo digo a quienes dicen que he cobrado dinero del palacio para no retirarme”, arguyó ante los medios. “No tengo miedo a estas conspiraciones, a estos falsos recibos, a estos montajes. He resistido 45 días. Me retiro de la candidatura, lo hago por mi país”, destacó.

A pesar de esto, el partido de Muharrem Ince continuará en la carrera por el Parlamento, que se celebrará el mismo día en que los turcos elijan o ratifiquen al presidente. Además de clamar por el voto de los ciudadanos, aparentemente se mostró confiado de una victoria opositora con Kiliçdaroglu al frente.

Con una frase lapidaria, Ince vaticinó el resultado final: “no tendrán excusas si pierden las elecciones”.

¿Qué dicen las encuestas?

Una encuesta desarrollada por la empresa Konda y citada por la agencia de noticias Reuters, colocó a Kiliçdaroglu por encima de Erdogan con un 49,3 por ciento. A Recep Tayipp le asignan un no menos importante 43,7 por ciento.

El cuestionario se realizó los primeros días de mayo, por lo que, con el anuncio de retirada de Ince, “la posibilidad de que Kemal Kilicdaroglu gane ha aumentado”, a decir de Bekir Agirdir, gerente de la encuestadora en declaraciones al medio T24. No sería una sorpresa que la fuerza opositora “obtuviese el 51 por ciento”, sentenció.

Los resultados de Konda coinciden buena parte de otros sondeos. Los puntos adversos a Erdogan se ven reflejados en la crisis económica que vive la nación, que experimenta una inflación en constante expansión, el alto costo de vida como una de sus consecuencias y el terremoto que sacudió el panorama local provocando la muerte a más de 50 mil personas y la destrucción de miles de hogares, dejando a millones de personas sin techo.

Con Reuters, AP y EFE

