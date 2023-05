“Nací aleví, no lo escogí”: el sueño de igualdad de una minoría en Turquía

ELECCIONES TURQUÍA 2023

Pazarcik, Turquía – Representa entre 15 y 20 millones de personas. Perseguida a través de la historia, hoy en día la minoría aleví todavía sufre múltiples discriminaciones en Turquía. La candidatura de Kemal Kiliçdaroglu, miembro de esta comunidad, a las elecciones presidenciales del 14 de mayo, revitaliza la esperanza de que se reconozcan oficialmente de sus derechos.

Ya no queda casi nada del segundo piso. Sin embargo, el cemevi, literalmente ‘lugar de reunión’ en turco, ha mantenido sus puertas abiertas en Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras, en el sur de Turquía. Gravemente afectado por los terremotos del pasado 6 de febrero, el lugar de culto ahora sirve para almacenar ayudas para los damnificados.

“Alimentos, ropa, productos para bebés (...) El Estado no ha pagado nada. La ayuda es financiada en parte por los centros alevíes de Turquía, pero sobre todo por la diáspora”, explica Hasan Huseyin Dégirmenci, presidente de la asociación cultural aleví (ADK) de la ciudad.

Dañado por el terremoto del 6 de febrero de 2023, el cemevi de Pazarcik se usa para almacenar ayudas para las víctimas. © Assiya Hamza/France24

En el centro del gigantesco salón con muros de un verde encendido y amarillo claro hay sillas apiladas, mesas plegables y pedazos de cartón. Todo está cubierto por una gruesa capa de polvo. Y hay muchas grietas inquietantes. “Muchos cemevis quedaron destruidos. Van a reconstruir las mezquitas, los cemevis, no”, añade el septuagenario, precisando que el lugar de culto fue construido con los fondos recaudados por la venta “de té y café en las bodas de la diáspora en Suiza”.

Los doce imanes adorados por los alevíes están representados en el gran salón del cemevi de Pazarcik. © Assiya Hamza/France24

Encima del escenario, en el extremo de la sala, hay unos íconos gigantescos. Son las caras de los doce imanes: Ali, primo y yerno del Profeta Mahoma, y su descendencia. El doceavo es el imán “escondido”, el que debe regresar al final de los tiempos, pero sus rasgos no están representados. Y no menos importante, Haci Bektas Veli, gran filósofo turco del siglo XIII y fundador del bektashismo, una orden religiosa del alevismo. En un rincón de la habitación, el imprescindible retrato de Ataturk, fundador de la República turca y poeta de la laicidad.

El retrato de Ataturk, colgado en el gran salón del cemevi de Pazarcik. © Assiya Hamza/France24

El alevismo, una vieja creencia sincrética de Anatolia

Es difícil definir el alevismo. Algunos lo consideran una secta, otros una religión, una rama del islam cercana al chiismo o al sufismo. Pero los alevíes no son musulmanes, ni tampoco sunitas o chiitas. “Nosotros, los ‘cabeza roja’ (kızılbaş en turco, en referencia al tocado rojo que usaban los alevíes bajo el Imperio Otomano), no tenemos ninguna relación con los chiitas”, insiste.

Hasan Huseyin“Ali es chiita. En cada cem (reunión), le rezamos a los 12 imanes para que la plegaria sea completa”.

Su creencia es un sincretismo que mezcla filosofía, prácticas agnósticas, sufíes y cristianas. A diferencia de los musulmanes, no rezan cinco veces al día, no hacen la peregrinación a La Meca, no practican el ramadán y no prohíben el alcohol. Cada jueves, se organiza el ‘cem’, una ceremonia coordinada por un ‘dede’ (literalmente un ‘abuelo’). Asisten tanto hombres como mujeres y rezan juntos. Al final del culto, los fieles hacen una danza llamada semah, al ritmo del saz, un instrumento de cuerda tradicional.

“La regla principal es la justicia. No haces nada que no quieres que te hagan. No dices nada que no quieres que te digan. No tenemos libro. Nuestra creencia se transmite de manera oral”, señala Hasan Huseyin. “Respetamos los cuatro libros sagrados (el Corán, la Biblia, la Torá y el Libro de los Salmos) y esperamos recibir el mismo respeto de los demás. Las autoridades no nos reconocen, pero estamos aquí”, agrega.

“Mataron niños”

En Turquía, la historia de los alevíes está plagada de pogromos y persecuciones. Desde el Imperio Otomano hasta la época contemporánea se les ha considerado apóstatas e infieles y han sido víctimas del fanatismo islamista.

Hasan Huseyin Dégirmenci sobrevivió a la ‘masacre de Maras’ (diminutivo de Kahramanmaras) en la que una centena de kurdos alevíes fueron asesinados por grupos fascistas y ultranacionalistas, 100 según las cifras oficiales, más de 500 según los investigadores, dejando centenas de heridos, entre el 19 y el 26 de diciembre de 1978.

“Había una lucha entre la izquierda y la derecha (los ultranacionalistas del Partido del Movimiento Nacionalista y los comunistas), pero los grupos armados atacaron a los alevíes. Mataron niños, destriparon a mujeres embarazadas”, recuerda. “En esa época, había muchos alevíes en Maras y la comunidad era fuerte económicamente. Hicieron eso para dividirnos y debilitarnos. Cambiaron la historia diciendo que había sido entre los sunitas y los alevíes”.

Otro pogromo marcó la memoria aleví. El 2 de julio de 1993, fanáticos islamistas provocaron un incendio en un hotel en Sivas, ciudad en el centro de Turquía conocida por su conservadurismo religioso. Varios intelectuales, la gran mayoría alevíes, se habían reunido para celebrar a Pir Sultan Abdal, un poeta aleví del siglo XVI. El drama dejó 37 muertos, de los cuales 33 eran alevíes. Los rostros de esos ‘mártires’ cubren uno de los muros del salón principal del cemevi.

Los retratos de las víctimas de la masacre de Sivas del 2 de julio de 1993. © Assiya Hamza/France24

Casas marcadas una y otra vez con una cruz, amenazas de muerte, agresiones por no seguir el ayuno del ramadán. La minoría aleví denuncia constantemente las discriminaciones de las que es víctima. “Cuando era joven, no teníamos derecho a hablar kurdo. Después de la masacre de Maras, escondimos nuestra fe. Después de la de Sivas en 1993, las personas se rehusaron a someterse”, continúa el presidente de la asociación cultural aleví.

“Nosotros, los alevíes, tenemos esperanza”

Hoy en día, la comunidad aleví reclama el reconocimiento de sus derechos. “Nací aleví, no lo escogí”, señala Hasan Huseyin, haciendo referencia a la transmisión hereditaria del alevismo. “Tengo un documento de identidad, hice mi servicio militar, pago mis impuestos. Cumplo con todos mis deberes como ciudadano. Hay entre 15 y 20 millones de alevíes en Turquía. Lo único que pedimos es ser reconocidos en la Constitución”.

Ahora toda la atención está sobre Kiliçdaroglu. Hace poco, el candidato de la alianza de la oposición rompió un tabú al afirmar públicamente su identidad aleví. Si es elegido el 14 de mayo contra Recep Tayyip Erdogan, se convertiría en el primer presidente aleví en la historia de Turquía.

“Nosotros, los alevíes, tenemos esperanza. Nunca nos rendimos. Un candidato aleví utilizará sus creencias en la moral y en la Justicia. Hay otras minorías en Turquía: kurdos, sirios, yazidíes (...) Él no señalará a nadie”, afirma Hasan Huseyin Dégirmenci, sin esconder su miedo en caso de que el presidente saliente sea reelegido. “No podemos seguir así. Los cristianos se fueron de esta tierra. Si es reelegido, los alevíes se irán”, concluye.

