Entierran a otro comandante de la Yihad en Gaza tras cinco días de fuego cruzado con Israel

Mientras en Gaza entierran al sexto comandante de la Yihad Islámica abatido esta semana por Israel, los ciudadanos del enclave evalúan el impacto de una semana de letales ataques. En Israel también se siente la tensión que ha generado el disparo de al menos 1.000 cohetes de la Yihad, en represalia a la ofensiva de su enemigo.

Este sábado cientos de personas marcharon acompañando los féretros de otros dos militantes palestinos, muertos por un ataque aéreo el viernes. Se trata del comandante de la Yihad Islámica Eyad Al-Hasani y de Mohammad Abdul-aal, un militante.

Al-Hasani se convirtió en el sexto comando de la Yihad en ser abatido esta semana en Palestina, en una ofensiva de Israel contra la cúpula de este grupo armado iniciada el martes en la madrugada junto a acusaciones de estar planeando ataques contra Israel.

La Yihad Islámica, considerada por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista, es el segundo grupo armado más poderoso de Gaza, luego del movimiento Hamás, que domina el territorio.

Desde la campaña iniciada el martes, al menos 33 personas han muerto en los ataques israelíes, de los cuales al menos seis son niños. Entre tanto, en Israel una mujer murió el jueves en Tel Aviv, cuando un cohete lanzado por la Yihad alcanzó su vivienda.

Ciudadanos ayudan a los heridos, en una ambulancia, después de un ataque israelí que mató al alto comandante de la Yihad Islámica Eyad Al-Hasani. 12 de mayo de 2023. © Ashraf Amrah / Reuters

La Yihad ha contestado a la operación israelí con el lanzamiento de al menos 1.000 cohetes, de acuerdo a información de la agencia de noticias Reuters. Muchos de ellos han sido bloqueados por el escudo antiaéreo israelí, la llamada Cúpula de Hierro, pero algunos han logrado cruzar la frontera, y causado daños -principalmente- materiales, así como heridos y afectaciones psicológicas como ansiedad extrema entre la población, de acuerdo a lo reportado por servicios de salud locales.

Israel también ha acusado a la Yihad de haber causado la muerte de cuatro palestinos luego de que misiles fallidos no lograran cruzar la frontera, pero el grupo niega las acusaciones.

Seis altos mandos de la Yihad han muerto durante la semana: tres, en un primer ataque en la mañana del martes; dos, el jueves; y el último ha sido Al-Hasani, el viernes.

Un hombre carga a un niño después de un ataque israelí en un apartamento, en Gaza, el 12 de mayo de 2023. © Ashraf Amrah / Reuters

Los ataques de Israel se dan luego de días de presión por parte de fuerzas ultranacionalistas como Poder Judío, que forma parte del Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Natanyahu. Este partido y sus bases habían estado reclamando una respuesta de mano dura del Gobierno, luego de que la semana pasada la Yihad lanzara una serie de cohetes contra Israel tras la muerte de Jader Adnan, un militar de la Yihad Islámica que estuvo 86 días en huelga de hambre en una cárcel israelí.

Entonces, Israel y Palestina intercambiaron ataques antes de lograr una tregua informal con mediación internacional. Con una respuesta calificada de “insuficiente” por parte de Poder Judío y sus simpatizantes, el partido, necesario en la coalición de Netanyahu, abandonó las votaciones en el Parlamento y solo regresó luego de iniciada el martes la campaña contra la Yihad.

En Gaza los ciudadanos evalúan las pérdidas y rechazan la existencia de “comandos” de la Yihad

A la par que se llevan a cabo los funerales y que las tensiones por el fuego cruzado tiene atemorizados a los ciudadanos a lado y lado de la frontera, los ciudadanos de Gaza evalúan el impacto que los misiles israelíes han dejado a su alrededor.

Algunos de los vecinos de la zona revisaban el sábado los daños causados por aviones de combate, que destruyeron dos docenas de casas. En Deir al-Balah, en el centro del enclave, un ataque nocturno redujo a cenizas una casa de tres pisos.

El Ejército israelí asegura que advierte a los residentes antes de un ataque, pero para los locales esto no genera ningún alivio.

"Estábamos parados a 130 metros de distancia y tenía ganas de vomitar por el polvo. Era una locura inimaginable. Esto es un odio extraordinario. Afirman que no atacan a los niños y los evitan, pero lo que vemos es locura", afirma Jihad Abu Obaid, residente de Deir al-Balah.

Una mujer llora junto a los restos de su casa, destruida en ataques aéreos israelíes, en la ciudad de Deir al-Balah en el centro de la Franja de Gaza, el 12 de mayo de 2023. © Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Israel argumenta que las casas que ha destruido eran utilizadas por la Yihad Islámica como centros de comando y para lanzar cohetes. "Esta es una narrativa falsa. No tenemos plataformas de lanzamiento de cohetes en absoluto y esta es una zona residencial. No hay plataformas de lanzamiento entre las casas. Esto es una tontería y aquí no tenemos cohetes", dice Awni Abu Obaid, habitante local.

Este sábado, otro ataque en Cisjordania mató a otros dos palestinos en el campo de refugiados de Balata, en la ciudad norteña de Nablus. El Ministerio de Salud palestino identificó a los fallecidos como dos hombres de 32 y 19 años. De acuerdo a residentes, las fuerzas israelíes utilizaron cohetes disparados desde el hombro contra un escondite de militantes, pero testigos aseguraron que los dos palestinos muertos no habían sido el objetivo inicial de la redada. Se desconoce hasta el momento si estos ciudadanos formaban parte de la Yihad.

