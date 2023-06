La violenta semana en Cisjordania, bajo inusuales ataques aéreos de Israel y agresiones de colonos

FRAGMENTOS DE ORIENTE

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se precia de haber cambiado "la ecuación" con el primer 'asesinato selectivo aéreo' en Cisjordania ocupada desde la Segunda Intifada. Pero el renovado pico de violencia también incluyó una letal redada israelí con un helicóptero, un mortífero ataque palestino y días de incendios y destrucción vengativas de colonos israelíes. Además, otras noticias de Medio Oriente nos llevan a Egipto, Arabia Saudita, Yemen y denuncias de racismo en el fútbol.

Anuncios Lee mas

Ahlan wa sahlan (أهلا وسهلا), sea bienvenida/o a 'Fragmentos de Oriente'. Un resumen semanal, elaborado desde Jerusalén, a través del cual le acercamos a las noticias más destacadas de Medio Oriente y sus países aledaños.

En la síntesis del 19 al 25 de junio, ponemos el foco en la violencia en Cisjordania; la controvertida ley que veta razas de perros en Egipto; una polémica reaparición en Arabia Saudita; la profunda crisis del acceso al agua en Yemen; y tres hechos de racismo en el fútbol que involucran a selecciones de la región.

1) Agresiones de colonos, ataques aéreos y puestos ilegales cambian la dinámica de violencia en Cisjordania

Si Cisjordania ocupada había vivido algunas semanas de relativa calma (si cabe, en un contexto de distintas formas de violencia cotidiana), esta se rompió el lunes 19 de junio con una mortífera redada israelí en Jenin, a la que ha seguido una semana sangrienta, con al menos 16 palestinos y cuatro israelíes fallecidos en distintos hechos.

En Jenin, dos operaciones israelíes contaron con un apoyo aéreo en la ofensiva, algo inédito en unas dos décadas. Un helicóptero de la Fuerza Aérea israelí lanzó proyectiles contra las milicias palestinas, que ofrecieron una inesperada respuesta a la redada del lunes, la cual dejó 7 palestinos muertos, incluidos dos menores. Y el miércoles 21 de junio, un dron israelí mató a tres militantes, en el primer 'asesinato selectivo aéreo' desde el final de la Segunda Intifada.

Ambos hechos dan señales de una escalada de Israel en el norte de Cisjordania, mientras el ala más extremista del Gobierno de Benjamin Netanyahu reclama una gran campaña militar terrestre.

Una columna de humo se observa tras la detonación de una carga explosiva dejada por los palestinos a lo largo de una carretera durante una redada del ejército israelí en Jenin, en Cisjordania ocupada, el 19 de junio de 2023. © Jaarar Ashtiyeh / AFP

En medio, el martes 20 de junio, dos miembros del grupo islamista Hamás asesinaron a cuatro colonos israelíes en un ataque a un restaurante y una gasolinera cerca del asentamiento de Eli, en el área de Ramallah. Posteriormente, los dos atacantes murieron, uno por disparos de un civil armado, y otro por los de soldados israelíes cuando intentó escapar de su arresto.

Desde entonces, grupos de colonos israelíes han desatado una ola de violencia contra poblaciones palestinas, bajo la excusa de "vengar" a sus compañeros fallecidos, multiplicando en gran escala las agresiones, que son habituales y casi siempre resultan impunes. Las turbas –que iniciaron el mismo martes y han continuado hasta el sábado, inclusive, con apenas un puñado de agresores arrestados– han causado decenas de heridos, la quema de cientos de vehículos, viviendas y otras propiedades, además de un muerto en la aldea de Turmus'Ayya.

"Esto es puro terror. La gente está aterrorizada y enojada", señaló a la agencia 'AP' Ibrahim Ebiat, residente de Umm Safa, tras el último ataque colono de este 24 de junio.

Aunque el Ejército israelí ha ensayado una tibia autocrítica por la inacción, y pese a la condena internacional, varias figuras de la coalición gobernante de extrema derecha evitaron condenar la violencia y hasta la justificaron.

Y en una muestra más de que las agendas del Ejecutivo y de los colonos están alineadas, el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, visitó Evyatar, un asentamiento considerado ilegal incluso por Israel, pero que fue reocupado esta semana. Asimismo, se instalaron al menos otros cuatro puestos ilegales en tierras privadas palestinas, sin que las autoridades israelíes hayan ordenado aún su desmantelamiento; mientras que Netanyahu aprobó 1.000 nuevas viviendas en Eli y se prepara a dar luz verde a la construcción de otras 4.500 en varios asentamientos, contrariando el derecho internacional.

Ni la presión de su mayor aliado, Estados Unidos, parece hacer mella en el Gobierno israelí, que está decidido a profundizar su agenda anexionista, a costa de la sangre de propios y ajenos. Una dinámica que amenaza con causar una violencia "fuera de control" y "un abismo más profundo" para israelíes y palestinos, como advirtió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

2) Egipto permite tener perros de solo diez razas: crece el miedo a la violencia contra los animales

Cocker spaniel, labrador, poodle, malinois, pomerania, jack russell terrier, gran danés, pastor alemán blanco, maltés y samoyedo. Los egipcios solo tienen permitido tener perros de esas razas sin inspección previa, a partir de la nueva ley de "regulación de la propiedad de animales peligrosos y perros", puesta en vigor desde el 14 de junio. Una medida que ha generado enojo y preocupación entre los amantes de los perros y los defensores de los derechos de los animales, que temen que la normativa derive en episodios de violencia o abandono.

El nuevo reglamento cataloga de "peligrosos" a múltiples razas de perros –como pittbulls, rottweilers, pastores alemanes, huskies o dobermans– y dispone que esos animales deben pasar una estricta inspección de seguridad para poder ser registrados por sus dueños.

Los perros se reúnen frente a la Gran Pirámide del antiguo rey egipcio Khufu (construida alrededor del 2570 a. C.) en la necrópolis de Giza, Egipto, el 12 de noviembre de 2022. © Amir Makar / AFP

Aquellos que posean razas de perros no permitidos tienen un mes desde la implementación de la ley para entregar a sus mascotas, que podrán recuperar si las autoridades determinan que no suponen un riesgo para otros animales o humanos. Quienes tengan perros sin licencia se enfrentan a castigos que van desde multas económicas hasta penas de prisión, en caso de que un perro no registrado cause daño a alguien.

Esta nueva ley surge cuatro meses después de que Mohamed Moheb Al-Mawi, un gerente de banco de la ciudad de Sheikh Zayed, muriera durante un procedimiento médico tres días después de haber sido mordido en el brazo por el pittbull de un vecino, el 27 de febrero pasado. Si bien la investigación sugirió que su deceso fue por negligencia médica, el alto perfil mediático del caso abrió el debate sobre la seguridad de tener ciertos perros en casa.

"Es como aprobar una ley que prohíba a las personas conducir automóviles debido a un accidente de tránsito", acusó Mona Khalil, presidenta de la Sociedad Egipcia de Misericordia con los Animales (ESMA), en una entrevista con el medio local 'Ahram Online'.

En este escenario, según reporta 'Al-Monitor', algunos propietarios de perros "prohibidos" están buscando refugios para sus mascotas o tramitando documentos de viaje que les permitan sacarlos de Egipto. Aunque la ley sugiere que las autoridades egipcias se harían cargo de la incautación y confiscación de los perros, los activistas consideran que, debido a los limitados recursos estatales destinados al control animal, no existen garantías de que se proteja a los caninos, además de que los altos costos para el registro podrían fomentar que los dueños abandonen a sus mascotas.

Tanto el Gobierno como los ciudadanos egipcios tienen un largo historial de maltrato animal, que incluyen autoridades involucradas en casos de envenenamiento y disparos a perros, desaparición de más de 400 animales en el zoológico de Giza en 2008, o videos en redes sociales que muestran a personas matando o torturando perros, o el sufrimiento de caballos y camellos en los sitios turísticos.

3) El ideólogo del asesinato de Jamal Khashoggi sale de las sombras en Arabia Saudita

Sonriente, apoyado en un bastón para caminar y rodeado de un grupo de personas. Así fue visto en videos en redes sociales Saud al-Qahtani, antiguo asesor especial del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman (MBS) y considerado el ideólogo del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, ocurrido el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.

Las imágenes difundidas en línea pertenecen a un encuentro social realizado por un empresario del sector inmobiliario en la ciudad portuaria de Yeda, en el Mar Rojo, y marcan la primera aparición pública de Al-Qahtani desde el crimen de Khashoggi. Una salida de las sombras que coincidió con el viaje de Bin Salman a París, uno más de los intentos del príncipe saudita de recomponer las relaciones con Occidente tras el homicidio del periodista.

المعالي أ.#سعود_القحطاني في زيارة لخاله الشيخ أحمد العبيكان بمنزله في جدة.

.

. pic.twitter.com/ZLt0NqxLPa — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) June 17, 2023

Pese a que varias investigaciones de Estados Unidos ubicaron a Al-Qahtani como uno de los principales perpetradores del asesinato, una corte de Arabia Saudita lo absolvió en diciembre de 2019. Y aunque oficialmente fue borrado de la escena pública luego del crimen de Khashoggi, varios reportes sugieren que Al-Qahtani todavía forma parte del círculo cercano de MBS y sigue activo en las operaciones de ciberseguridad del reino, área clave para ayudar al régimen a silenciar las voces críticas.

Mientras algunos leales a la corona saudita celebraron su reaparición, muchos cuestionaron que Al-Qahtani siga en libertad. Hatice Cengiz, viuda de Khashoggi, señaló a través de Twitter que el exasesor de MBS "parece estar mental y físicamente devastado", pero sostuvo que "eso es poco comparado con lo que él ha hecho a personas inocentes".

En la misma línea reaccionó Lina, la hermana de la activista por los derechos de las mujeres Loujain Al-Hathloul, liberada en 2021 tras pasar casi tres años en prisión. "Al-Qhatani, quien fue identificado como el autor intelectual del asesinato de Khashoggi, vuelve a tener fiestas públicas. También es quien torturó a mi hermana Loujain", escribió Lina, quien alegó que Al-Qahtani supervisó las torturas de su hermana y la amenazó con violarla y matarla.

4) La crisis climática agrava la escasez de agua en un Yemen golpeado por la guerra

La extensa guerra de ocho años, el mal manejo de los recursos y las consecuencias de la crisis climática componen un cóctel peligroso que afecta severamente el acceso al agua en Yemen, alertó un reporte conjunto del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y el Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI).

Ambas instituciones advirtieron que, con un aumento proyectado de entre 1,2 y 3,3 grados en la temperatura media anual del país para 2060, Yemen se enfrenta a largos períodos de sequías y fuertes tormentas, que incrementarán la ya profunda falta de acceso al agua. Las consecuencias climáticas, además, ya han empeorado las condiciones de vida en la nación árabe, golpeando con dureza a la agricultura (que emplea al 60 por ciento de la población) y amenazando con "afectar negativamente la cohesión social dentro de las comunidades, a medida que aumenta la competencia por la tierra cultivable y el agua".

Niños hacen cola frente a un tanque de agua público en Taez, Yemen, el 5 de junio de 2023. © AFP

Aunque agravada por la guerra (que ha dañado infraestructuras críticas) y el cambio climático, Yemen ya vivía una profunda crisis de acceso al agua antes del inicio del conflicto bélico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el agua subterránea del país más pobre de la Península Arábiga se está agotando al doble de la velocidad a la que se está reponiendo, lo que podría dejar a la nación sin agua subterránea en 20 años.

Asimismo, la red de agua corriente llega a menos del 30 por ciento de los yemeníes, que se ven forzados a depender de empresas privadas o pozos inseguros, detalló a la agencia 'AFP' Ralph Wehbe, del Comité Internacional de la Cruz Roja. "Los niños son especialmente vulnerables", remarcó Wehbe, recordando que es habitual que los menores acompañen a sus padres a conseguir agua, en lugar de asistir a la escuela.

En tanto, Maha Al-Salehi, investigadora de la consultora ambiental yemení Holm Akhdar, añadió a 'AFP' que los yemeníes no solo se enfrentan a una disminución del agua disponible, sino que, la que es accesible, ve empeorada su calidad por el aumento del nivel del mar y las inundaciones repentinas, que salan y contaminan las aguas subterráneas.

5) El racismo atraviesa tres partidos de selecciones de la región

Aunque el racismo en el fútbol es un flagelo de larga data, las últimas agresiones sufridas por el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., han puesto el tema en el centro de la escena y han impulsado a la FIFA a anunciar la creación de un comité contra el racismo integrado por futbolistas, bajo el liderazgo del propio Vinicius. Sin embargo, a la espera de posibles castigos más duros, la última ventana de partidos de selecciones nacionales estuvo marcada por tres episodios de discriminación, que involucraron a equipos de Medio Oriente.

El lunes 19 de junio, Nueva Zelanda se negó a disputar el segundo tiempo de su amistoso frente a Qatar en Austria tras denunciar que uno de sus jugadores, Michael Boxall -de ascendencia maorí y samoana-, había sufrido un "insulto racista significativo" por parte de Yusuf Abdurisag, poco antes del descanso. Pese a estar arriba en el marcador por 1-0, los 'All Whites' optaron por no jugar la parte complementaria para denunciar la "inacción" frente a la agresión, según detalló la federación de fútbol del país oceánico. Su contraparte catarí, en tanto, admitió que Abdurisag intercambió palabras con un rival "en el calor del momento" pero, por el contrario, fue él quien recibió insultos racistas por ser afrodescendiente.

En esta foto de archivo, el jugador qatarí Yusuf Abdurisag golpea el balón en el partido entre Qatar y Estados Unidos correspondiente al Mundial Sub-20 de Polonia, en Tychy, el 30 de mayo de 2019. © Sergei Grits / AP

Una situación similar se vivió el mismo día y en el mismo país, durante el partido entre la selección Sub-21 de Irlanda y la Sub-22 de Kuwait. La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) indicó que su equipo -que ganaba 3-0- abandonó el cotejo a falta de 20 minutos "después de que un jugador kuwaití hiciera un comentario racista hacia uno de nuestros suplentes", un hecho "intolerable" del que prometió informar a la UEFA y la FIFA. La federación de Kuwait (KFA), por su parte, rechazó "categóricamente" las acusaciones, que calificó de "falsas", y alegó que el árbitro terminó antes el partido para proteger a los jugadores de posibles lesiones debido a la "aspereza y tensión excesivas" con la que se estaba disputando el juego.

Para completar la penosa jornada, el israelí Mohammed Abu Fani, árabe y musulmán, fue objeto de insultos y abucheos de sus propios fanáticos cuando ingresó al campo en el estadio Teddy de Jerusalén, en la victoria 2-1 de su equipo sobre Andorra. Los fanáticos lo tildaron de "terrorista" y le dedicaron cánticos antiárabes, que llevaron al jugador a terminar el partido entre lágrimas, según describió el capitán israelí Eli Dasa. Frente a esto, medios israelíes reportaron que la plantilla israelí pediría no jugar más encuentros en Jerusalén, ciudad en la que su principal club, Beitar, nunca ha contratado futbolistas árabes y cuyo grupo de ultras,'La Familia', es reconocido por su comportamiento extremista, violento y racista.

Y la foto de la semana muestra una tablilla de más de 2.800 años de antigüedad que Italia le devolvió a Irak durante la última visita del presidente iraquí Abdul Latif Rashid a Roma. La pieza, explicó el Ministerio de Cultura iraquí en un comunicado, tiene una leyenda con "escritura cuneiforme que glorifica al rey asirio que construyó el Zigurat", un templo de la antigua civilización de Mesopotamia, que se ubicaba en la ciudad histórica de Nimrud, unos 30 kilómetros al sur de donde ahora se encuentra Mosul.

Una tablilla antigua traída de Italia se exhibe durante una conferencia de prensa, luego de una visita a Roma del presidente de Irak, Abdul Latif Rashid, en Bagdad, Irak, el 18 de junio de 2023. © Ahmed Saad / Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo