Israel: protestas al alza contra la reforma judicial de Netanyahu en vísperas de una votación clave

Decenas de miles de israelíes se manifestaron el sábado en Tel Aviv y otras ciudades israelíes por vigésimo séptima semana consecutiva contra el polémico proyecto de reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu, en vísperas de la introducción de una importante disposición en la Knesset, el Parlamento israelí, el lunes.

Anuncios Lee mas

La movilización contra la reforma judicial no cesa en Israel. Al final de la jornada del sábado 8 de julio, decenas de miles de israelíes se concentraron por 27ª semana consecutiva en el centro de Tel Aviv y en otras ciudades israelíes para manifestarse contra la controvertida reforma judicial que promulga el Gobierno de la coalición derechista y ultraderechista liderada por Benjamin Netanyahu.

Este sábado hubo más manifestantes que en las últimas semanas, según los organizadores, que cifraron en 180.000 el número de manifestantes en Tel Aviv.

Los medios de comunicación israelíes también dieron cifras más elevadas (en torno a 150.000 manifestantes), en vísperas de la introducción el lunes en la Knesset -el Parlamento de Israel- de una importante disposición de la reforma.

La Policía no dio una estimación del número de manifestantes, un centenar de los cuales fueron dispersados el sábado por la noche con cañones de agua tras bloquear la autopista urbana de Tel Aviv, según un periodista de la agencia de noticias AFP.

Después de infructuosos intentos de negociación con la oposición, tras el anuncio a finales de marzo de una "pausa" en los intentos de legislar sobre la reforma, el Gobierno relanzó el lunes la ofensiva en el Parlamento, con la primera lectura de un proyecto de ley destinado a anular la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la "razonabilidad" de las decisiones gubernamentales.

Esta disposición afecta sobre todo al nombramiento de ministros. En enero, obligó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a destituir al número dos del Ejecutivo, Arie Dery, condenado por fraude fiscal, tras la intervención del Tribunal Supremo.

Movilización todos los sábados por la noche

"Debemos actuar contra lo que el Gobierno de Netanyahu está haciendo a nuestro país y al sueño israelí. Si el gobierno de Netanyahu no se detiene, aprenderá en los próximos días lo que ocurre cuando nos enfadamos", dijo el historiador y ensayista Yuval Noah Harari en la apertura de la manifestación de Tel Aviv.

Los organizadores han anunciado una jornada nacional de acción para el martes.

Para Amit Lev, ejecutivo de alta tecnología de 40 años, "si no detenemos lo que está ocurriendo ahora, no habrá vuelta atrás". El proyecto de ley que se presentará el lunes "pretende impedir que el Poder Judicial critique las decisiones del Gobierno que no estén contempladas en ninguna otra ley", se preocupa.

"Si se aprueba esta ley, no podremos vivir como queremos", dijo Nira, fisioterapeuta de 59 años, expresando su preocupación por el futuro.

Agentes de la policía fronteriza israelí dispersan a manifestantes que intentaban bloquear la entrada al principal aeropuerto internacional de Israel durante una protesta contra los planes del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de revisar el sistema judicial, en el aeropuerto Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, lunes 3 de julio de 2023. AP - Ohad Zwigenberg

Formado a finales de diciembre con el apoyo de partidos de extrema derecha y grupos judíos ultraortodoxos, el Gobierno de Benjamin Netanyahu intenta aprobar una reforma de la justicia destinada a aumentar el poder de los representantes elegidos sobre los jueces.

El Gobierno cree que la reforma es necesaria para garantizar un mejor equilibrio de poder, pero sus críticos la consideran una amenaza para la democracia israelí y sus salvaguardias institucionales.

Las manifestaciones contra la reforma judicial propuesta se han celebrado ininterrumpidamente todos los sábados por la tarde desde enero, en lo que se considera uno de los mayores movimientos de protesta de la historia de Israel.

*Con AFP; adaptado de su original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo